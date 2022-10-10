Медведева снова с Милохиным, Овечкин опять гонится за Гретцки и супергерой «Спартака». Лучшие кадры недели

Выбирать лучшие фотографии всегда сложно, но невероятно интересно — слишком субъективен выбор, слишком разные у всех нас вкусы. К тому же кто-то любит футбол, кто-то — фигурное катание, другим нравится бокс или хоккей. И все же мы рискнули запустить новую рубрику — 20 лучших снимков недели по версии фотографов «СЭ». Будем находить что-то интересное каждую неделю.
Даниил Медведев из-за травмы не смог доиграть полуфинал против Новака Джоковича на турнире в Астане. Именитый серб удивился — россиянин выглядел абсолютно здоровым во время игры. После матча Джокович раздавал автографы на фоне портрета Медведева.
Следующие снимки опровергают известное выражение «футбол не балет». Взгляните, как бразильский защитник клуба «Атлетико Минейро» Клаудио Родригес Гомес в акробатическом прыжке пытается укротить мяч в игре чемпионата Бразилии против «Флуминенсе».
Ничем не хуже полет Андрея Мостового над Александром Сильяновым в матче «Зенит» — «Ростов», который сделал знаменитый фотограф питерского клуба Вячеслав Евдокимов.
Еще один акробатический элемент, теперь в исполнении футболиста «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга. После гола в ворота «Милана» в Лиге чемпионов он особенно эффектно смотрится на фоне счастливых болельщиков лондонского клуба.
Еще один кадр Лиги чемпионов. В борьбе за верховой мяч — Тьяго Алькантара из «Ливерпуля» и Райан Кент из «Рейнджерс».
Немного собачек вам в ленту. Этот симпатичный крепыш по традиции выходит на поле перед матчами команды «Бульдоги Джорджии» в студенческой лиге по американскому футболу. На прошлой неделе он принес удачу своей команде в финале против «Обернских тигров». К слову, бульдог является живым талисманом всех команд, представляющих Университет Джорджии, а их без малого 20 — от футбола до конного спорта.
В Москве собаку вывели на лед перед игрой КХЛ «Динамо» — «Северсталь». Испугавшись волка — талисмана клуба, — овчарка едва не укусила капитана бело-голубых Андрея Миронова. Москвичи переиграли череповчан — 4:3.
«Ференцварош» Станислава Черчесова «сгорел» в Белграде в матче Лиги Европы против «Црвены Звезды» — 1:4. Вот такой теплый прием сербы устроили гостям на своем стадионе.
До старта ЧМ-2022 чуть больше месяца. В столице Катара — последние приготовления. Флаги 32 стран-участниц уже пылятся во время песчаных бурь в Дохе.
Спрятаться от песка можно в кофейнях. Традиционный арабский кофе называется гахва и считается очень полезным. Чтобы правильно заварить напиток, нужны хорошие зерна и специальная посуда. Получается настоящая кофейная церемония.
Считается, что хороший кофе повышает настроение. Армейскому нападающему Федору Чалову не помешало бы выпить чашку гахвы после споров с судьей матча ЦСКА — «Динамо» Кириллом Левниковым в 12-м туре РПЛ.
Приглашать знаменитых спортсменов на открытие матчей давно стало хорошей традицией. Федор Емельяненко вышел на прошлой неделе на лед «ЦСКА Арены» перед игрой любимой команды с одноклубниками из Санкт-Петербурга. После символического вбрасывания шайбы легендарный боец вместе с дочками наблюдал за игрой с трибуны.
Эрлин Холанн так часто забивает голы за «Манчестер Сити», что в Великобритании запустили уникальную петицию. В ней в шуточной форме предлагается отстранить форварда от матчей АПЛ из-за того, что он «робот».
Регулярка в НХЛ только началась, но даже предсезонные матчи были полны напряженных схваток. Защитник «Монреаля» Арбер Хекай выясняет отношения с нападающим «Оттавы» Марком Кастеличем на льду.
Погоня Александра Овечкина за рекордом лучшего хоккеиста всех времен и народов Уэйна Гретцки — главный сюжет нескольких ближайших сезонов НХЛ. Легендарный канадец завершил карьеру с 894 голами в регулярных чемпионатах. Россиянину до его рекорда осталось забросить 114 шайб.
Горячий лед не только в НХЛ. Популярное шоу Первого канала «Ледниковый период» началось на прошлой неделе. Пока стартовали только съемки программы. Поклонники фигурного катания и TikTok обрадовались: Евгения Медведева второй сезон выступает в паре с Даней Милохиным.
Радость снимать все любят, ведь всегда получаются хорошие и яркие кадры. Присмотритесь, как главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прижал к себе Пьер-Эмиля Хейбьерга после победы над «Брайтоном» в гостях 1:0 в матче АПЛ.
Макс Ферстаппен в брызгах шампанского после победы в Японии. Голландец досрочно гарантировал себе звание чемпиона мира и стал 11-м гонщиком в истории, которому удалось защитить чемпионский титул.
В Кении прошел чемпионат Восточной Африки по бодибилдингу, на котором выступили 168 атлетов из разных стран.
Год назад Павел Мелешин впервые забил гол за молодежную команду «Спартак». А сейчас болельщики красно-белого клуба уже считают его своим супергероем.