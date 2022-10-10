Медведева снова с Милохиным, Овечкин опять гонится за Гретцки и супергерой «Спартака». Лучшие кадры недели

Самые эффектные снимки по версии «СЭ»

Выбирать лучшие фотографии всегда сложно, но невероятно интересно — слишком субъективен выбор, слишком разные у всех нас вкусы. К тому же кто-то любит футбол, кто-то — фигурное катание, другим нравится бокс или хоккей. И все же мы рискнули запустить новую рубрику — 20 лучших снимков недели по версии фотографов «СЭ». Будем находить что-то интересное каждую неделю.

Даниил Медведев из-за травмы не смог доиграть полуфинал против Новака Джоковича на турнире в Астане. Именитый серб удивился — россиянин выглядел абсолютно здоровым во время игры. После матча Джокович раздавал автографы на фоне портрета Медведева.

Новак Джокович. 8 октября. Астана. Фото Reuters Фото Reuters

Следующие снимки опровергают известное выражение «футбол не балет». Взгляните, как бразильский защитник клуба «Атлетико Минейро» Клаудио Родригес Гомес в акробатическом прыжке пытается укротить мяч в игре чемпионата Бразилии против «Флуминенсе».

Клаудио Родригес Гомес. 1 октября. Минейран. Фото Reuters Фото Reuters

Ничем не хуже полет Андрея Мостового над Александром Сильяновым в матче «Зенит» — «Ростов», который сделал знаменитый фотограф питерского клуба Вячеслав Евдокимов.

Андрей Мостовой. 2 октября. Санкт-Петербург. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Еще один акробатический элемент, теперь в исполнении футболиста «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга. После гола в ворота «Милана» в Лиге чемпионов он особенно эффектно смотрится на фоне счастливых болельщиков лондонского клуба.

Пьер-Эмерик Обамеянг. 5 октября. Лондон. Фото Reuters Фото Reuters

Еще один кадр Лиги чемпионов. В борьбе за верховой мяч — Тьяго Алькантара из «Ливерпуля» и Райан Кент из «Рейнджерс».

«Ливерпуль» — «Рейнджерс». 4 октября. Ливерпуль. Фото Reuters Фото Reuters

Немного собачек вам в ленту. Этот симпатичный крепыш по традиции выходит на поле перед матчами команды «Бульдоги Джорджии» в студенческой лиге по американскому футболу. На прошлой неделе он принес удачу своей команде в финале против «Обернских тигров». К слову, бульдог является живым талисманом всех команд, представляющих Университет Джорджии, а их без малого 20 — от футбола до конного спорта.

«Бульдог Джорджии». 8 октября. Атенс, США. Фото Reuters Фото Reuters

В Москве собаку вывели на лед перед игрой КХЛ «Динамо» — «Северсталь». Испугавшись волка — талисмана клуба, — овчарка едва не укусила капитана бело-голубых Андрея Миронова. Москвичи переиграли череповчан — 4:3.

Андрей Миронов. 2 октября. Москва. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

«Ференцварош» Станислава Черчесова «сгорел» в Белграде в матче Лиги Европы против «Црвены Звезды» — 1:4. Вот такой теплый прием сербы устроили гостям на своем стадионе.

Фанаты в Белграде. 6 октября. Белград. Фото Reuters Фото Reuters

До старта ЧМ-2022 чуть больше месяца. В столице Катара — последние приготовления. Флаги 32 стран-участниц уже пылятся во время песчаных бурь в Дохе.

Флаги в Дохе. 5 октября. Доха. Фото Reuters Фото Reuters

Спрятаться от песка можно в кофейнях. Традиционный арабский кофе называется гахва и считается очень полезным. Чтобы правильно заварить напиток, нужны хорошие зерна и специальная посуда. Получается настоящая кофейная церемония.

Кофе в Катаре. 6 октября. Доха. Фото AFP Фото AFP

Считается, что хороший кофе повышает настроение. Армейскому нападающему Федору Чалову не помешало бы выпить чашку гахвы после споров с судьей матча ЦСКА — «Динамо» Кириллом Левниковым в 12-м туре РПЛ.

Эмоции Федора Чалова. 8 октября. Москва. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Приглашать знаменитых спортсменов на открытие матчей давно стало хорошей традицией. Федор Емельяненко вышел на прошлой неделе на лед «ЦСКА Арены» перед игрой любимой команды с одноклубниками из Санкт-Петербурга. После символического вбрасывания шайбы легендарный боец вместе с дочками наблюдал за игрой с трибуны.

Федор Емельяненко. 3 октября. Москва. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Эрлин Холанн так часто забивает голы за «Манчестер Сити», что в Великобритании запустили уникальную петицию. В ней в шуточной форме предлагается отстранить форварда от матчей АПЛ из-за того, что он «робот».

Эрлин Холанн. 5 октября. Манчестер. Фото Reuters Фото Reuters

Регулярка в НХЛ только началась, но даже предсезонные матчи были полны напряженных схваток. Защитник «Монреаля» Арбер Хекай выясняет отношения с нападающим «Оттавы» Марком Кастеличем на льду.

Драка в матче «Монреаль» — «Оттава». 4 октября. Монреаль. Фото Reuters Фото Reuters

Погоня Александра Овечкина за рекордом лучшего хоккеиста всех времен и народов Уэйна Гретцки — главный сюжет нескольких ближайших сезонов НХЛ. Легендарный канадец завершил карьеру с 894 голами в регулярных чемпионатах. Россиянину до его рекорда осталось забросить 114 шайб.

Александр Овечкин (справа). 5 октября. Вашингтон. Фото Reuters Фото Reuters

Горячий лед не только в НХЛ. Популярное шоу Первого канала «Ледниковый период» началось на прошлой неделе. Пока стартовали только съемки программы. Поклонники фигурного катания и TikTok обрадовались: Евгения Медведева второй сезон выступает в паре с Даней Милохиным.

Евгения Медведева и Даня Милохин. 6 октября. Москва. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Радость снимать все любят, ведь всегда получаются хорошие и яркие кадры. Присмотритесь, как главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прижал к себе Пьер-Эмиля Хейбьерга после победы над «Брайтоном» в гостях 1:0 в матче АПЛ.

Антонио Конте. 8 октября. Брайтон. Фото Reuters Фото Reuters

Макс Ферстаппен в брызгах шампанского после победы в Японии. Голландец досрочно гарантировал себе звание чемпиона мира и стал 11-м гонщиком в истории, которому удалось защитить чемпионский титул.

Макс Ферстаппен. 9 октября. Судзука. Фото Getty Images Фото Getty Images

В Кении прошел чемпионат Восточной Африки по бодибилдингу, на котором выступили 168 атлетов из разных стран.

Турнир в Кении. 8 октября. Найроби. Фото AFP Фото AFP

Год назад Павел Мелешин впервые забил гол за молодежную команду «Спартак». А сейчас болельщики красно-белого клуба уже считают его своим супергероем.