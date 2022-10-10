Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 10:00

Медведева снова с Милохиным, Овечкин опять гонится за Гретцки и супергерой «Спартака». Лучшие кадры недели

Федор Успенский
Шеф отдела иллюстраций
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин перед стартом нового сезона в НХЛ.
Фото Reuters
Новак Джокович. 8 октября. Астана.
Фото Reuters
Клаудио Родригес Гомес. 1 октября. Минейран.
Фото Reuters
Андрей Мостовой. 2 октября. Санкт-Петербург.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Пьер-Эмерик Обамеянг. 5 октября. Лондон.
Фото Reuters
«Ливерпуль» — «Рейнджерс». 4 октября. Ливерпуль.
Фото Reuters
«Бульдог Джорджии». 8 октября. Атенс, США.
Фото Reuters
Андрей Миронов. 2 октября. Москва.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Фанаты в Белграде. 6 октября. Белград.
Фото Reuters
Флаги в Дохе. 5 октября. Доха.
Фото Reuters
Кофе в Катаре. 6 октября. Доха.
Фото AFP
Эмоции Федора Чалова. 8 октября. Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Федор Емельяненко. 3 октября. Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Эрлин Холанн. 5 октября. Манчестер.
Фото Reuters
Драка в матче «Монреаль» — «Оттава». 4 октября. Монреаль.
Фото Reuters
Александр Овечкин (справа). 5 октября. Вашингтон.
Фото Reuters
Евгения Медведева и Даня Милохин. 6 октября. Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Антонио Конте. 8 октября. Брайтон.
Фото Reuters
Макс Ферстаппен. 9 октября. Судзука.
Фото Getty Images
Турнир в Кении. 8 октября. Найроби.
Фото AFP
Павел Мелешин на плакате. 9 октября. Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/21
Самые эффектные снимки по версии «СЭ»

Выбирать лучшие фотографии всегда сложно, но невероятно интересно — слишком субъективен выбор, слишком разные у всех нас вкусы. К тому же кто-то любит футбол, кто-то — фигурное катание, другим нравится бокс или хоккей. И все же мы рискнули запустить новую рубрику — 20 лучших снимков недели по версии фотографов «СЭ». Будем находить что-то интересное каждую неделю.

Даниил Медведев из-за травмы не смог доиграть полуфинал против Новака Джоковича на турнире в Астане. Именитый серб удивился — россиянин выглядел абсолютно здоровым во время игры. После матча Джокович раздавал автографы на фоне портрета Медведева.

Новак Джокович. Фото Reuters
Новак Джокович. 8 октября. Астана. Фото Reuters
Фото Reuters

Следующие снимки опровергают известное выражение «футбол не балет». Взгляните, как бразильский защитник клуба «Атлетико Минейро» Клаудио Родригес Гомес в акробатическом прыжке пытается укротить мяч в игре чемпионата Бразилии против «Флуминенсе».

Клаудио Родригес Гомес. Фото Reuters
Клаудио Родригес Гомес. 1 октября. Минейран. Фото Reuters
Фото Reuters

Ничем не хуже полет Андрея Мостового над Александром Сильяновым в матче «Зенит» — «Ростов», который сделал знаменитый фотограф питерского клуба Вячеслав Евдокимов.

Андрей Моствой. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Андрей Мостовой. 2 октября. Санкт-Петербург. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Еще один акробатический элемент, теперь в исполнении футболиста «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга. После гола в ворота «Милана» в Лиге чемпионов он особенно эффектно смотрится на фоне счастливых болельщиков лондонского клуба.

Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото Reuters
Пьер-Эмерик Обамеянг. 5 октября. Лондон. Фото Reuters
Фото Reuters

Еще один кадр Лиги чемпионов. В борьбе за верховой мяч — Тьяго Алькантара из «Ливерпуля» и Райан Кент из «Рейнджерс».

«Ливерпуль» — «Рейнджерс. Фото Reuters
«Ливерпуль» — «Рейнджерс». 4 октября. Ливерпуль. Фото Reuters
Фото Reuters

Немного собачек вам в ленту. Этот симпатичный крепыш по традиции выходит на поле перед матчами команды «Бульдоги Джорджии» в студенческой лиге по американскому футболу. На прошлой неделе он принес удачу своей команде в финале против «Обернских тигров». К слову, бульдог является живым талисманом всех команд, представляющих Университет Джорджии, а их без малого 20 — от футбола до конного спорта.

«Бульдог Джорджии». Фото Reuters
«Бульдог Джорджии». 8 октября. Атенс, США. Фото Reuters
Фото Reuters

В Москве собаку вывели на лед перед игрой КХЛ «Динамо» — «Северсталь». Испугавшись волка — талисмана клуба, — овчарка едва не укусила капитана бело-голубых Андрея Миронова. Москвичи переиграли череповчан — 4:3.

Андрей Миронов. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Андрей Миронов. 2 октября. Москва. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

«Ференцварош» Станислава Черчесова «сгорел» в Белграде в матче Лиги Европы против «Црвены Звезды» — 1:4. Вот такой теплый прием сербы устроили гостям на своем стадионе.

Фанаты в Белграде. Фото Reuters
Фанаты в Белграде. 6 октября. Белград. Фото Reuters
Фото Reuters

До старта ЧМ-2022 чуть больше месяца. В столице Катара — последние приготовления. Флаги 32 стран-участниц уже пылятся во время песчаных бурь в Дохе.

Флаги в Дохе. Фото Reuters
Флаги в Дохе. 5 октября. Доха. Фото Reuters
Фото Reuters

Спрятаться от песка можно в кофейнях. Традиционный арабский кофе называется гахва и считается очень полезным. Чтобы правильно заварить напиток, нужны хорошие зерна и специальная посуда. Получается настоящая кофейная церемония.

Кофе в Катаре. Фото AFP
Кофе в Катаре. 6 октября. Доха. Фото AFP
Фото AFP

Считается, что хороший кофе повышает настроение. Армейскому нападающему Федору Чалову не помешало бы выпить чашку гахвы после споров с судьей матча ЦСКА — «Динамо» Кириллом Левниковым в 12-м туре РПЛ.

Эмоции Федора Чалова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Эмоции Федора Чалова. 8 октября. Москва. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Приглашать знаменитых спортсменов на открытие матчей давно стало хорошей традицией. Федор Емельяненко вышел на прошлой неделе на лед «ЦСКА Арены» перед игрой любимой команды с одноклубниками из Санкт-Петербурга. После символического вбрасывания шайбы легендарный боец вместе с дочками наблюдал за игрой с трибуны.

Федор Емельяненко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Федор Емельяненко. 3 октября. Москва. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Эрлин Холанн так часто забивает голы за «Манчестер Сити», что в Великобритании запустили уникальную петицию. В ней в шуточной форме предлагается отстранить форварда от матчей АПЛ из-за того, что он «робот».

Эрлинг Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. 5 октября. Манчестер. Фото Reuters
Фото Reuters

Регулярка в НХЛ только началась, но даже предсезонные матчи были полны напряженных схваток. Защитник «Монреаля» Арбер Хекай выясняет отношения с нападающим «Оттавы» Марком Кастеличем на льду.

Драка в матче «Монреаль» — «Оттава». Фото Reuters
Драка в матче «Монреаль» — «Оттава». 4 октября. Монреаль. Фото Reuters
Фото Reuters

Погоня Александра Овечкина за рекордом лучшего хоккеиста всех времен и народов Уэйна Гретцки — главный сюжет нескольких ближайших сезонов НХЛ. Легендарный канадец завершил карьеру с 894 голами в регулярных чемпионатах. Россиянину до его рекорда осталось забросить 114 шайб.

Александр Овечкин (справа). Фото Reuters
Александр Овечкин (справа). 5 октября. Вашингтон. Фото Reuters
Фото Reuters

Горячий лед не только в НХЛ. Популярное шоу Первого канала «Ледниковый период» началось на прошлой неделе. Пока стартовали только съемки программы. Поклонники фигурного катания и TikTok обрадовались: Евгения Медведева второй сезон выступает в паре с Даней Милохиным.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин. 6 октября. Москва. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Радость снимать все любят, ведь всегда получаются хорошие и яркие кадры. Присмотритесь, как главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прижал к себе Пьер-Эмиля Хейбьерга после победы над «Брайтоном» в гостях 1:0 в матче АПЛ.

Антонио Конте. Фото Reuters
Антонио Конте. 8 октября. Брайтон. Фото Reuters
Фото Reuters

Макс Ферстаппен в брызгах шампанского после победы в Японии. Голландец досрочно гарантировал себе звание чемпиона мира и стал 11-м гонщиком в истории, которому удалось защитить чемпионский титул.

Макс Ферстаппен. Фото Getty Images
Макс Ферстаппен. 9 октября. Судзука. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В Кении прошел чемпионат Восточной Африки по бодибилдингу, на котором выступили 168 атлетов из разных стран.

Турнир в Кении. Фото AFP
Турнир в Кении. 8 октября. Найроби. Фото AFP
Фото AFP

Год назад Павел Мелешин впервые забил гол за молодежную команду «Спартак». А сейчас болельщики красно-белого клуба уже считают его своим супергероем.

Павел Мелешин на плакате. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Павел Мелешин на плакате. 9 октября. Москва. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
2
1
Читайте также
Чемпион НБА сломал челюсть партнеру. Теперь его зовут побоксировать за 10 миллионов
Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез
В Сети появилось видео взрыва на «мосту Кличко» в Киеве
Экс-посол Украины обозвал немецкого политика после вопроса о вступлении сына в ВСУ
В Сети сообщили о взрывах под Житомиром, Киевом, в Хмельницком и Днепре
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Занялся рукоприкладством прямо во время матча». Громкий конфликт в тихом флорболе