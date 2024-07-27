Овечкин и Шарапова, Хабиб и Федор: кто из россиян вошел в американский топ спортсменов этого века

Лучшие из лучших с начала 2000 года и рейтинг для отдельных видов спорта.

Американский спортивный канал ESPN в июле представил ряд рейтингов. Крупный кабельный вещатель развил свой проект топ-100 североамериканских спортсменов XX века.

25 лет назад лучшим из лучших был назван Майкл Джордан, в пятерку вошли Бейб Рут, Мухаммед Али, Джим Браун и Уэйн Гретцки. Выбором этих величайших всех времен издание заодно охватило популярные в стране виды спорта — баскетбол, бейсбол, бокс, американский футбол и хоккей.

Теперь в ESPN посчитали: с 2000 года появилось достаточно суперзвезд, которые достойны своего рейтинга. Границы расширили за пределы Северной Америки, с помощью экспертов определили номинантов в отдельных видах спорта, получили более 70 тысяч голосов авторов медиакорпорации по всему миру для сравнения кандидатов, с использованием рейтинга системы Эло оптимизировали сводный список, а специальная группа его финализировала.

Так вместе с топ-100 атлетов за четверть XXI века были составлены рейтинги лучших по отдельным видам спорта. В их числе — для четырех североамериканских лиг (бейсбольной MLB, футбольной NFL, баскетбольной NBA, хоккейной NHL), бойцов ММА и боксеров, футболистов, теннисистов и гольфистов, олимпийцев.

И вот, кто из россиян вошел в эти списки.

Топ-100 спортсменов XXI века по версии ESPN: Александр Овечкин — №54

Сначала в ESPN задались вопросом: кто величайший спортсмен с начала 2000 года? Автор издания Дэвид Шенфилд в подводке к результатам масштабного опроса перебрал ряд вариантов — и каждый раз оговаривался, что при всей легкости выбора всегда есть как минимум одно исключение и называл следующего кандидата.

В их число могли попасть и вошли... Легенда американского футбола Том Брэди и лучший игрок самого популярного в мире вида спорта Лионель Месси. Главная звезда НБА Леброн Джеймс и доминирующая теннисная чемпионка Серена Уильямс. Изменивший весь спорт Роджер Федерер и два других представителя большой тройки величайших теннисистов — Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Так дело дошло до олимпийцев, среди которых оказались достойны упоминания Усэйн Болт и Майкл Фелпс, Кэти Ледеки и Симона Байлз. Заодно для обсуждения были найдены еще несколько имен — Коби Брайант, Льюис Хэмилтон, Пейтон Мэннинг, Флойд Мейвезер и Тайгер Вудс.

В итоге топ-10 составили: Фелпс, Уильямс, Месси, Джеймс, Брэди, Федерер, Байлз, Вудс, Болт и Брайант. Джокович и Надаль встали в рейтинге сразу после первой десятки, за ними — Криштиану Роналду, Стефен Карри и Ледеки.

Самые представительные виды спорта в топ-100: баскетбол — 24 игрока, бейсбол — 17, футбол — 15, американский футбол — 12, теннис — 6, гольф и бокс — по 4, легкая атлетика, автогонки и хоккей — по 3. Лучший из хоккеистов — Сидни Кросби на 22-м месте, следующий канадский игрок поколения Коннор Макдэвид — на 98-м. В середине рейтинга, на 54-й строчке расположился единственный россиянин — Александр Овечкин, и вот его профайл в рейтинге ESPN.

Александр Овечкин, ключевые достижения: в числе 100 величайших хоккеистов НХЛ, обладатель Кубка Стэнли и «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф), второй снайпер НХЛ в истории с 853 голами, рекордсмен НХЛ с 312 голами в большинстве, 9-кратный обладатель «Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярного чемпионата), 3-кратный обладатель «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» (самому ценному и выдающемуся игроку сезона), обладатель «Колдер Трофи» (лучшему новичку НХЛ), обладатель «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

«В НХЛ нет игрока, который за карьеру так выделялся своим щелчком, как Овечкин. Даже если Отец Время начал доставать его в некоторых вещах, остается чистая сила его фирменного броска. Успех Овечкина, забившего 853 гола (на данный момент), во многом исходит из его умения использовать крупные габариты (190 см), чтобы добавить скорость и мощь броску, при котором шайба может лететь быстрее 100 миль в час (больше 160 км/ч). Когда Овечкин всем весом вкладывается в бросок, особенно из своего любимого места в левом круге, для любого вратаря это словно выстрел из гаубицы. Неудивительно, что столь многие не смогли помешать Ови зажечь лампу за воротами», — написала автор ESPN Кристен Шилтон.

Топ-25 олимпийцев XXI века по версии ESPN: Алия Мустафина — №13

Майкл Фелпс — лидер этого рейтинга и первый в топ-100 спортсменов, вместе с ним в оба списка вошли еще восемь олимпийских звезд. На тринадцатой строчке здесь — российская гимнастка Алия Мустафина, и вот ее профайл от ESPN.

Алия Мустафина, ключевые достижения: 7-кратная медалистка Олимпиады, 2-кратная олимпийская чемпионка, 11-кратная медалистка чемпионата мира.

«До того как Симона Байлз показала, как вроде бы легко быть успешной несколько олимпийских циклов, здесь была россиянка Алия Мустафина. Она ворвалась на сцену в 16 лет и выиграла в 2010 году титул чемпионки мира в многоборье, в то же время привела свою команду к золоту и заработала еще три серебряные медали в отдельных видах. Она продолжила и завоевала золото Олимпиады на брусьях дважды, в 2012 и 2016 году, с программами, которые до сих пор вызывают восторг за разнообразие навыков, легкость и идеально выглядящие движения», — написала автор ESPN Эми ван Дьюзен.

Топ-10 бойцов ММА XXI века по версии ESPN: Хабиб Нурмагомедов — №5, Федор Емельяненко — №6

Только два бойца ММА вошли в общий топ-100 — Джон Джонс и Жорж Сен-Пьер. В отдельной десятке лучших после них, Андерсона Сильвы и Деметриуса Джонсона — два россиянина, Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко, и вот их профайлы от ESPN.

Хабиб Нурмагомедов, ключевые достижения: чемпион UFC в легком весе с самым длинным периодом владения поясом в истории дивизиона (1077 дней) и разделивший достижение по числу защит (три), разделил достижение по числу побед сабмишеном в титульных боях в любом дивизионе (три), рекордсмен по числу тейкдаунов в бою UFC (21 против Абеля Трухильо в 2013 году), член зала славы UFC.

«Не существует идеального бойца, но Нурмагомедов был уникальным бойцом смешанного стиля, который завершил карьеру с идеальным рекордом. Он имел 29-0 и был чемпионом UFC в легком весе, когда внезапно завершил карьеру в октябре 2020-го в возрасте 32 лет, сославшись на обещание, которой дал матери после смерти отца и тренера от осложнений на фоне ковида в том же году. В UFC предприняли несколько попыток вернуть Нурмагомедова в клетку — в ММА бойцы нередко возвращаются, — но он переключился на тренировки других, в том числе действующего чемпион легкого веса Ислама Махачева», — написал автор ESPN Джефф Вагенхайм.

Эксперт издания по ММА также добавил: «Нурмагомедов был кем-то вроде вернувшегося назад бойца, поскольку использовал один навык — борьбу — и переключался на другие режимы только для того, чтобы подготовиться к борьбе. Нурмагомедов был беспощаден в стремлении за тейкдауном, загонял своего противника к клетке, где затем отправлял на канвас, захватывал его ноги, чтобы исключить любую возможность побега, а затем либо финишировал соперника, либо доминировал над ним до финального гудка. 19 из 29 его побед были одержаны сабмишеном (11) или нокаутом/техническим нокаутом (8). Нурмагомедов был неудержим».

Федор Емельяненко, ключевые достижения: чемпион Pride в тяжелом весе, не был побежден на протяжении 28 боев подряд.

«Оригинальный величайший всех времен. На пике популярности лиги Pride в начале 2000-х Емельяненко зарекомендовал себя как золотой стандарт в смешанных единоборствах. В то время он был непобедимым, выигрывая у оппонентов со всей планеты и из всех дисциплин, включая такие имена, как Антонио Родриго Ногейра, Марк Коулман, Кевин Рэндлман, Мирко Кро Коп и Марк Хант. Он был главной целью UFC и Даны Уайта на протяжении многих лет, но сделка между двумя сторонами в конечном итоге не состоялась. Загадка Емельяненко, особенно в период его пика, по сути является отдельной главной в истории ММА», — написал еще один автор ESPN о ММА Бретт Окамото.

Топ-10 теннисисток XXI века по версии ESPN: Мария Шарапова — №3

Серена Уильямс — лидер этого рейтинга и вторая в топ-100 спортсменов, на втором месте среди теннисисток — ее сестра Винус. На третьей строчке — Мария Шарапова, и вот ее профайл от ESPN.

Мария Шарапова, ключевые достижения: 5-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира в общей сложности 21 неделю, 36 титулов WTA.

«Она выиграла Уимблдон в 17 лет, побив Серену Уильямс в двух сетах финала-2004. Она стала первой в мире к 18 годам. Она была одной из самых востребованных спортсменок планеты, когда все еще оставалась тинейджером. И несмотря на все связанные с этим ожидания и подводные камни, она смогла создать долгую карьеру, выиграла пять титулов «Большого шлема», собрала «Карьерный шлем» в 2012 году и закончила 10 сезонов в топ-10 рейтинга WTA. Длинная серия поражений от Серены помешала ей получить выдающееся резюме — она проиграла величайшей всех времен 19 раз подряд, в том числе восемь подряд в турнирах «Большого шлема» после победы на Уимблдоне. Но в Открытую эру только 10 женщин завоевали больше «Шлемов», — написал автор ESPN Билл Коннелли.

Топ-25 хоккеистов XXI века по версии ESPN: Александр Овечкин — №2, Евгений Малкин — №9, Никита Кучеров — №17, Андрей Василевский — №19, Павел Дацюк — №22.

Только три хоккеиста вошли в общий топ-100 — Сидни Кросби, Александр Овечкин и Коннор Макдэвид. В списке из 25 лучших игроков НХЛ вместе с двумя канадскими гениями и Великой восьмеркой — еще четыре россиянина. Это — Евгений Малкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский и Павел Дацюк. Описание достижений Ови от ESPN приведено в сотне величайших за четверть века, профили всех наших звезд — в отдельном материале.