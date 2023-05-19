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19 мая, 20:00

Медведева, Загитова, Непряева: как отдыхают российские спортсменки

Отдел фото «СЭ»
Евгения Медведева, Алина Загитова, Наталья Непряева
Евгения Медведева, Алина Загитова, Наталья Непряева.
Фото Соцсети
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Солнце, пляж и океан.

Сезон в зимних видах спорта уже закончился, и многие спортсменки успели съездить на курорты и отдохнуть от работы. Кто-то уже завершил долгожданный отпуск, а кто-то еще наслаждается райскими местами, белоснежными пляжами и вкуснейшими деликатесами. Давайте посмотрим, кто как провел эти волшебные дни ничегонеделания.

Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и&nbsp;Станислава Константинова. Русские фигуристки съездили в отпуск на Мальдивы. А теперь покоряют соцсети пляжными фото

Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова

Российские фигуристки Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова провели отпуск вместе, загорая и купаясь на Мальдивах.

Фигуристка Евгения Медведева
Евгения Медведева.
Фигуристка Станислава Константинова
Станислава Константинова.
Фигуристка Анастасия Скопцова
Анастасия Скопцова.

И конечно же, российские фигуристки не забыли порадовать поклонников яркими снимками на пляже и в бассейне. Во время отдыха подруги успели не только провести фотосессии, но и записать смешные видео и даже поплавать с акулами.

Фигуристка Станислава Константинова
Станислава Константинова.
Фигуристка Станислава Константинова
Станислава Константинова.
Фигуристка Анастасия Скопцова
Анастасия Скопцова.
Фигуристка Евгения Медведева
Евгения Медведева.
Фигуристка Евгения Медведева
Евгения Медведева.
Фигуристка Евгения Медведева
Евгения Медведева.

Алина Загитова

После дружных спортсменок на Мальдивы улетела еще одна звезда фигурного катания Алина Загитова. Спортсменка воспользовалась паузой и поехала ловить кайф на солнечный пляж, где сразу же начала баловать своих фанатов контентом. Несмотря на расслабляющую атмосферу курорта, Алина не забывает о поддержании формы и продолжает тренировки.

Фигуристка Алина Загитова
Фигуристка Алина Загитова
Фигуристка Алина Загитова
Фигуристка Алина Загитова
Фигуристка Алина Загитова

18 мая Алине исполнился 21 год. Несмотря на то что накануне фигуристка немного приболела и принимала лекарства, она нашла силы привести себя в порядок, сделала макияж, прическу и в шикарном наряде отправилась в ресторан отпраздновать свой личный праздник.

«Не верится, что мне уже 21! Кажется, я только недавно удивлялась своему двадцатилетию, а оказывается, прошел целый год. За это короткое время успело произойти так много всего! Я благодарна каждому событию в своей жизни, ведь все они чему-то меня научили. А еще я безумно благодарна вам, дорогие болельщики! Пускай день только начался, но я уже получила очень много поздравлений от вас! Это так мило! Хочу пообещать самой себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении не буду ограничиваться только одним выступлением с песней, в мире еще так много всего интересного», — написала спортсменка.

Фигуристка Алина Загитова
Фигуристка Алина Загитова
Фигуристка Алина Загитова

Анна Щербакова

«Поцелованная солнцем», — так подписала свою первую публикацию из отпуска Анна Щербакова. Фигуристка позирует на пляже в вечернее время. Как правило, Анна не слишком распространяется о том, куда с кем ездит отдыхать, но на этот раз папа спортсменки раскрыл секрет: они приехали на Мальдивы.

«Одна досада: в этот раз не удалось собрать на отдых всю семью вместе. Дети растут, логистика усложняется. Выход был найден следующий: удовольствие растянуть, со всеми отдохнуть по очереди. Год копил на это силы», — написал Станислав Щербаков на своей страничке в соцсетях.

Фигуристка Анна Щербакова
Фигуристка Анна Щербакова с родителями

Камила Валиева

Еще одна фигуристка Камила Валиева также выбрала Мальдивы. Судя по записанным видео, спортсменке сложно дается ленивый отдых, и она старается разнообразить его как только может.

Фигуристка Камила Валиева
Фигуристка Камила Валиева
Фигуристка Камила Валиева

Елизавета Нугуманова

Елизавета Нугуманова не оставляет подписчиков равнодушными, демонстрируя свою стройную фигуру на фоне машин и небоскребов в Эмиратах.

Фигуристка Елизавета Нугуманова
Фигуристка Елизавета Нугуманова
Фигуристка Елизавета Нугуманова

Наталья Непряева и Александр Терентьев, Дарья Непряева и Сергей Волков

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев, а также сестра Натальи Дарья и Сергей Волков также выбрали Дубай, где провели романтический отпуск. «Терапия любовью, солнцем и шопингом», — так описала свой отдых Наталья.

Лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева
Александр Терентьев и Наталья Непряева.
Лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева
Александр Терентьев и Наталья Непряева.
Лыжница Наталья Непряева
Наталья Непряева.
Лыжница Дарья Непряева
Дарья Непряева.
Лыжники Дарья Непряева и Сергей Волков
Дарья Непряева.
Лыжница Дарья Непряева
Дарья Непряева.

Юлия Ступак

После насыщенного сезона Юлия Ступак отправилась погреться на пляже и заодно похвасталась стройной фигурой. «Любовь к своему телу вне зависимости от чужого мнения», — написала спортсменка в своих соцсетях.

Лыжница Юлия Ступак
Лыжница Юлия Ступак
Лыжница Юлия Ступак
Лыжница Юлия Ступак

Источник фото: соцсети

фото
Алина Загитова
Анастасия Скопцова
Анна Щербакова
Дарья Непряева
Евгения Медведева
Камила Валиева
Наталья Непряева
Станислава Константинова
Юлия Ступак (Белорукова)
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