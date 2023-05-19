Медведева, Загитова, Непряева: как отдыхают российские спортсменки

Солнце, пляж и океан.

Сезон в зимних видах спорта уже закончился, и многие спортсменки успели съездить на курорты и отдохнуть от работы. Кто-то уже завершил долгожданный отпуск, а кто-то еще наслаждается райскими местами, белоснежными пляжами и вкуснейшими деликатесами. Давайте посмотрим, кто как провел эти волшебные дни ничегонеделания.

Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова

Российские фигуристки Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова провели отпуск вместе, загорая и купаясь на Мальдивах.

Евгения Медведева.

Станислава Константинова.

Анастасия Скопцова.

И конечно же, российские фигуристки не забыли порадовать поклонников яркими снимками на пляже и в бассейне. Во время отдыха подруги успели не только провести фотосессии, но и записать смешные видео и даже поплавать с акулами.

Станислава Константинова.

Станислава Константинова.

Анастасия Скопцова.

Евгения Медведева.

Евгения Медведева.

Евгения Медведева.

Алина Загитова

После дружных спортсменок на Мальдивы улетела еще одна звезда фигурного катания Алина Загитова. Спортсменка воспользовалась паузой и поехала ловить кайф на солнечный пляж, где сразу же начала баловать своих фанатов контентом. Несмотря на расслабляющую атмосферу курорта, Алина не забывает о поддержании формы и продолжает тренировки.

18 мая Алине исполнился 21 год. Несмотря на то что накануне фигуристка немного приболела и принимала лекарства, она нашла силы привести себя в порядок, сделала макияж, прическу и в шикарном наряде отправилась в ресторан отпраздновать свой личный праздник.

«Не верится, что мне уже 21! Кажется, я только недавно удивлялась своему двадцатилетию, а оказывается, прошел целый год. За это короткое время успело произойти так много всего! Я благодарна каждому событию в своей жизни, ведь все они чему-то меня научили. А еще я безумно благодарна вам, дорогие болельщики! Пускай день только начался, но я уже получила очень много поздравлений от вас! Это так мило! Хочу пообещать самой себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении не буду ограничиваться только одним выступлением с песней, в мире еще так много всего интересного», — написала спортсменка.

Анна Щербакова

«Поцелованная солнцем», — так подписала свою первую публикацию из отпуска Анна Щербакова. Фигуристка позирует на пляже в вечернее время. Как правило, Анна не слишком распространяется о том, куда с кем ездит отдыхать, но на этот раз папа спортсменки раскрыл секрет: они приехали на Мальдивы.

«Одна досада: в этот раз не удалось собрать на отдых всю семью вместе. Дети растут, логистика усложняется. Выход был найден следующий: удовольствие растянуть, со всеми отдохнуть по очереди. Год копил на это силы», — написал Станислав Щербаков на своей страничке в соцсетях.

Камила Валиева

Еще одна фигуристка Камила Валиева также выбрала Мальдивы. Судя по записанным видео, спортсменке сложно дается ленивый отдых, и она старается разнообразить его как только может.

Елизавета Нугуманова

Елизавета Нугуманова не оставляет подписчиков равнодушными, демонстрируя свою стройную фигуру на фоне машин и небоскребов в Эмиратах.

Наталья Непряева и Александр Терентьев, Дарья Непряева и Сергей Волков

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев, а также сестра Натальи Дарья и Сергей Волков также выбрали Дубай, где провели романтический отпуск. «Терапия любовью, солнцем и шопингом», — так описала свой отдых Наталья.

Александр Терентьев и Наталья Непряева.

Александр Терентьев и Наталья Непряева.

Наталья Непряева.

Дарья Непряева.

Дарья Непряева.

Дарья Непряева.

Юлия Ступак

После насыщенного сезона Юлия Ступак отправилась погреться на пляже и заодно похвасталась стройной фигурой. «Любовь к своему телу вне зависимости от чужого мнения», — написала спортсменка в своих соцсетях.

Источник фото: соцсети