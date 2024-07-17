Поиграли мускулами. Российских бодибилдеров вернули на международные старты с флагом

Осталось прийти к тому же в олимпийских видах спорта.

Бодибилдинг — вид спорта, который наверняка вызывает у некоторых болельщиков скепсис. Вряд ли миллионы фанатов судорожно ищут ссылки на трансляции чемпионата России и собираются на предстоящий чемпионат мира... в Иран. Да, в этой стране тоже есть бодибилдинг, правда, женский в 2022 году местный министр запретил в первый же день своего пребывания в должности, так что чемпионат мира будет мужской.

Зато на этом турнире выступят россияне — причем в официальном статусе, как сборная под российским триколором. Поэтому на бодибилдинг в таком контексте можно обратить внимание — не так и много у нас позитивных новостей по теме с учетом последних отказов от Олимпиады и прочих санкций.

Как это произошло?

Исполнительный комитет Международной федерации бодибилдинга принял решение вернуть россиянам и белорусам право выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагами и с гимнами, о чем сообщается на официальном сайте организации.

Ранее федерация позволяла спортсменам соревноваться под своим флагом только на международных турнирах, за исключением чемпионатов мира и Европы, в которых они были обязаны принимать участие в нейтральном статусе, как в большинстве других видов спорта.

Надо сказать, что бодибилдеры изначально не хотели отстранять Россию. Однако в марте 2022 года они еще старались следовать политике МОК (ниже расскажем, почему теперь такой мотивации нет) и нейтрализовали россиян. В такой формулировке:

— Учитывая драматическую ситуацию, которая поражает и изолирует Украину, в соответствии с настоятельными рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), а также в целях сохранения целостности деятельности Международной федерации бодибилдинга (IFBB) и безопасности всех участников Исполнительный комитет IFBB принял решение, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут допущены к участию в международных соревнованиях IFBB. Эта резолюция должна быть пересмотрена в зависимости от развития ситуации и любых новых рекомендаций МОК и международных спортивных властей. С большой надеждой, что эта трагедия в ближайшее время закончится, не причиняя дальнейшей боли и прекратив человеческие потери.

В итоге решение IFBB не относилось к российским атлетам ELITE PRO, которые смогли продолжать выступать на международных турнирах, за скобки были вынесены некоторые турниры в России, а в скором времени федерация и вовсе вернула россиян. Наши соотечественники заметны в мировом бодибилдинге и регулярно берут медали чемпионатов мира. Еще один фактор: в ноябре 2022-го ВАДА лишило бодибилдинг лицензии из-за несоответствия кодексу, и последние надежды на олимпийский вектор этого вида спорта зачехлились.

На Кубок мира в октябре 2023 года в Бишкек сборная России по бодибилдингу ехала под своим флагом и установила рекорд по завоеванным медалям (63 золотые, 61 серебряная и 52 бронзовые). Не удивляйтесь цифре — в бодибилдинге огромное число категорий в зависимости от роста, веса и возраста. Ограничения оставались на континентальных чемпионатах и мировых.

Фото Александр Чепурняк/Федерация бодибилдинга России

— После длительных переговоров и рассмотрения письма от Федерации бодибилдинга России состоялось новое голосование исполкома международной федерации. Абсолютным большинством голосов было принято решение допускать представителей РФ и Белоруссии в составах официальных команд своих стран на все международные соревнования, конечно, с флагом и гимном, — рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.

Ближайшими крупными стартами в мире бодибилдинга, помимо мужского чемпионата мира в Иране, станет женский чемпионат в Японии в декабре.

В каких еще видах спорта есть российский флаг?

Во многих олимпийских видах Россия уже представлена на международных соревнованиях, но в нейтральном статусе, который получается гораздо легче, чем в МОК. Это теннис, велоспорт, дзюдо, тхэквондо, борьба, плавание, гимнастика, стрельба, фехтование, гребля, конный спорт, пятиборье, гольф и другие. При этом в некоторых из них сами российские федерации отказываются принять условия международных. В зимних видах пока не допущен никто.

Что касается участия под российским флагом, такие прецеденты случаются реже. Россию допустили в боксе, где руководит россиянин Умар Кремлев, но решение привело к расколу в федерации, образованию альтернативной структуры, а олимпийский отбор МОК (как и три года назад) проводил своими силами. В основном санкций в отношении национальных символов нет в неолимпийских видах вроде вейксерфинга, шашек-64, городков или гиревого спорта, где наши буквально недавно выиграли чемпионат Азии. В феврале 2024 года на чемпионате мира по муай-тай формально не было сборной России, но россияне соревновались в своей национальной форме.

Чемпион мира по борьбе на поясах Марат Усманов говорил «СЭ» об истории на их турнирах:

— На соревнованиях везде по миру играет наш гимн и вывешивается триколор. Никаких нейтральных флагов! В том году ездили в Астану на чемпионат мира, под сводами разместили флаги всех стран-участниц. И посередине висел флаг Украины, а нашего не было! Хотя россияне как раз на турнир приехали, а украинцы — нет. Наши пошли разбираться, переговорили, сказали: снимите и повесьте правильный. У меня даже в телефоне видео есть. Наша команда сидела на трибуне и встала, когда вешали российский флаг, и запела гимн. Представляете картину? — эмоционировал Усманов.

Под своим флагом разрешили соревноваться в 2023 году киберспортсменам, UFC не имеет ничего против выхода россиян на бои со своим флагом. Теперь в этом списке и бодибилдинг. Покупаем билеты в Иран? Они, говорят, сейчас дешевые — 18 тысяч рублей туда-обратно.