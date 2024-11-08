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Сегодня, 17:45

«Они бросают вызов стереотипам». Sports Illustrated Swimsuit теперь предпочитает азиаток

Моделями фотосессии Sports Illustrated Swimsuit стали четыре спортсменки
Егор Сергеев
Гимнастка Суниса Ли.
Фото Global Look Press
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Знаменитое издание прекратило странные эксперименты, но снова удивило выбором спортсменок.

Престижное издание Sports Illustrated Swimsuit представило четырех моделей, чье появление в купальниках в глянце ожидается в мае 2025 года. Все девушки на этот раз — известные спортсменки. Для медиа, которое сильно экспериментировало в последние годы, это приятная неожиданность.

Кто выбран для фотосессии

Героинями съемки стали легкоатлетка Габриэль Томас, гимнастка Суниса Ли, гольфистка Нелли Корда и фристайлистка Эйлин Гу. Они поучаствовали в первой фотосессии для Sports Illustrated Swimsuit-2025. Она прошла в городе Бока-Ратон во Флориде, фотографом стал Бен Хертон.

Легкоатлетка Габриэль Томас.
Фото Global Look Press

Три из четырех девушек выступали на прошедших летом Олимпийских играх в Париже. Томас завоевала три золотые медали (в беге на 200 метров и в эстафетах 4х100 и 4х400), Ли взяла две бронзы (в личном многоборье и соревновании на брусьях), а также золото командного турнира.

Гольфистка Нелли Корда.
Фото Global Look Press

Корда считается одной из сильнейших гольфисток современности — в 2024-м она выиграла премию «Игрок года LPGA Tour». В 2021-м Нелли стала олимпийской чемпионкой, но в Париже осталась без наград. Гу на последней зимней Олимпиаде в 2022 году завоевала две золотые медали и одну серебряную.

Фристайлистка Эйлин Гу.
Фото Global Look Press

Все девушки имеют отношение к США: Томас, Ли и Корда представляют страну на международных соревнованиях. Гу, хотя и родилась в Сан-Франциско, с 2021-го выступает за Китай. Азиатские корни имеет и Суниса Ли.

Что сказал главный редактор SI

Главный редактор издания Эм-Джей Дэй восторженно прокомментировала новую фотосессию. «Мы рады начать наш сезон съемок в выпуске 2025 года с необыкновенным составом известных женщин-спортсменок. Эта замечательная группа, в которой есть олимпийские призеры, чемпионы мира и рекордсмены, олицетворяет следующее поколение звезд, готовых преобразить мир спорта.

Они бросают вызов стереотипам, вдохновляя молодых девушек представлять себя как спортсменами, так и лидерами. В SI Swimsuit мы всегда праздновали будущее женщин, и нет лучшего способа почтить их замечательные достижения, чем представить их на страницах нашего выпуска», — заявила Эм-Джей.

Мария Шарапова и&nbsp;Анна Курникова. Журнал, публиковавший фото Шараповой в купальнике, оказался на грани закрытия

Кто снимался раньше

Sports Illustrated Swimsuit — важное издание для западного спорта и шоу-бизнеса. Съемки в нем считаются очень престижными, гарантирующими звездный статус. В купальниках для него в свое время фотографировались российские теннисистки Анна Курникова и Мария Шарапова. Однако в последние годы медиа сильно экспериментирует, и не всегда удачно.

В 2023-м 81-летняя Марта Стюарт стала самой возрастной моделью на обложке Sports Illustrated Swimsuit, в том же году на обложке появилась трансгендер Ким Петрас.

Стюарт — основательница медиахолдинга, куда входят кулинарный журнал Martha Stewart Living, телешоу, радиостанция, сайты, книги и другие медиапродукты. Марта написала около сотни книг и имеет сотни миллионов долларов состояния. Петрас — немецкая певица. В 2023 году она выиграла «Грэмми».

Марта Стюарт. 81-летняя Марта Стюарт стала самой возрастной моделью на обложке Sports Illustrated Swimsuit

Теперь же Sports Illustrated Swimsuit, похоже, возвращается к традиционным ценностям, выбирая в качестве героинь молодых, красивых и сильных женщин. При этом нельзя не отметить и новую тенденцию: среди девушек сразу две азиатки, одна афроамериканка и одна — белая американка чешского происхождения. Отец Нелли — известный чешский теннисист Петр Корда, а мать — участница Олимпиады-1988 в составе сборной Чехословакии Регина Райхртова.

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

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