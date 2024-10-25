Межпланетарный уровень. В чемпионатах России появится сборная еще одного региона

В ближайшее время федеральная территория Сириус получит право выставлять на внутренней арене собственные команды примерно по трем десяткам видов спорта.

Комитет Госдумы РФ по физкультуре и спорту рекомендовал принять закон, который позволит создать в России новую сильную региональную сборную. Федеральная территория Сириус, появившаяся четыре года назад в Олимпийском парке Сочи, с 1 января 2025 года получит право выступать на внутреннем уровне отдельной командой. Теоретически это может коснуться нескольких десятков видов спорта. Кроме того, за Сириус (а не за Краснодарский край или за Сочи) при желании смогут выступать коллективы в игровых командных видах спорта, в том числе ФК «Сочи» и ХК «Сочи». Все это — нетривиальное решение, поскольку в Конституции нашей страны Сириус как отдельный субъект федерации не упоминается, и формально считается образованием в составе Краснодарского края.

Новшества могут быть внедрены в других регионах России

Поправки в федеральный закон «О физической культуре и спорте», подготовленные в Госдуме, фактически предоставляют Сириусу спортивные права полноценного, 90-го, российского региона. После принятия закона ФТ Сириус сможет выставлять на всероссийских состязаниях собственные сборные, утверждать совместно со спортивными федерациями отдельные от Краснодарского края календарные планы соревнований и создавать собственные центры спортивной подготовки.

— Мы хотим предложить совместно со всероссийскими федерациями разрабатывать новые модели подготовки спортсменов, создавать для них индивидуальные программы, которые позволят заниматься спортом высоких достижений и при этом получать качественное образование и всесторонне развиваться, — приводит пресс-служба Сириуса комментарий главы администрации федеральной территории Дмитрия Плишкина. — Это принципиально новый формат, в котором мы будем опираться на наш междисциплинарный подход к обучению и научную базу. В дальнейшем после апробации в Сириусе все эти новшества могут быть внедрены в других регионах России.

— Мы хотим развивать эту модель в интересах всей страны и с учетом нашего большого опыта: приглашать больше ведущих тренеров и педагогов, объединять спорт с наукой, направлениями умного и экологического туризма, создавать новые уникальные программы подготовки спортсменов, — отмечает председатель Совета ФТ Сириус Елена Шмелева. — Это непростая задача, но я уверена, что вместе с коллегами из комитета Госдумы по физической культуре и спорту мы ее решим.

Фото Эдуард Корниенко, Известия

Выгодные условия

Напомню, что поселок Сириус был образован в 2020 году путем выделения территории Имеретинской низменности из состава Адлерского района города-курорта Сочи. Фактически он создан вокруг объектов Прибрежного кластера Зимних Игр-2014 в Олимпийском парке и на мощностях образовательного центра «Сириус», который существует здесь с 2015 года. Экспериментальная федеральная территория действует как часть Краснодарского края, но фактически имеет собственный бюджет и во много управляется напрямую из Москвы. Своих собственных постоянных жителей здесь очень мало (не более 15 тысяч человек), зато множество временных обитателей, которые приезжают со всей страны ради участия в федеральных образовательных, научных и спортивных программах.

Спортивные возможности ФТ Сириус — одни из лучших в стране (а по отдельным пунктам — и в мире). На профессиональном или предпрофессиональном уровне здесь занимаются более 1500 спортсменов. Представлены детские и юношеские группы спортивной подготовке по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею и следж-хоккею, художественной и спортивной гимнастике, легкой атлетике, плаванию, шахматам, настольному теннису, бадминтону, фехтованию, танцевальному спорту, дзюдо, боксу, самбо, керлингу и картингу. Имеются несколько ледовых дворцов, центры единоборств и художественной гимнастики, а также автогоночная трасса.

В общем, при желании ТФ Сириус на детском и юношеском уровне может быстро сформировать два-три десятка очень сильных сборных. Правда, со взрослым спортом все сложнее. Все ведущие спортсмены состоят на ставках в федеральном или региональных центрах спортивной подготовки, и чтобы сменить место прописки им нужно как минимум согласовать этот переход с нынешним работодателем. Чтобы сразу заполучить сильных атлетов (а не дожидаться, пока порастут собственные) Сириусу придется предложить им выгодные условия. Конечно, это все бюрократические нюансы, но появление нового амбициозного игрока наверняка взбодрит некоторые виды спорта. Особенно сложно придется Краснодарскому краю, за который сейчас выступают многие спортсмены, тренирующиеся в Сириусе.

Интересной может получиться ситуация с профессиональными спортивными клубами. ФК Сочи, играющий на стадионе «Фишт», сейчас официально квартирует в Адлере — на улице Старонасыпной за пределами Сириуса. ХК Сочи находится в ледовом комплексе «Большой» в поселке Сириус, но зарегистрирован в 35 км от этого места на улице Воровского в Сочи. Не исключено, что администрация федеральной территории попытается предложить этим командам новые возможности для того, чтобы в официальных документах местом их дислокации значился Сириус. Для нового эксперимента это было бы очень выгодно. Конечно, в точки зрения большого спорта региональная приписка — это частности. Но именно из таких мелочей порой складывается большая картина жизни отрасли.