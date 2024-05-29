Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Остальные

Сегодня, 20:15

Немецкий бодибилдер умер при загадочных обстоятельствах. Месяц назад его укусил огромный пес

Немецкий бодибилдер Гербхардт умер при загадочных обстоятельствах
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Бодибилдер Кевин Гербхардт.
Кевин Гербхардт.
Фото из соцсетей Кевина Гербхардта
Telegram Дзен
Известный культурист Кевин Гербхардт скончался в 31 год после операции на ноге.

Не успел мир бодибилдинга оправиться от смерти португальца Марко Луиша, как случилась новая трагедия — умер немецкий культурист Кевин Гербхардт. 31-летний бодибилдер неоднократно становился победителем крупнейших международных соревнований и пользовался авторитетом. Однако на сцене его не видели с 2021 года. Гербхардт долго боролся с травмами, но далеко не факт, что погубил его именно спорт. Ведь в апреле мужчину укусил огромный бойцовский пес.

Так и не оправился от нападения собаки

Еще одна трагическая смерть бодибилдера. Немецкий спортсмен Кевин Гербхардт скончался всего через несколько недель после серьезной операции на колене в возрасте 31 года. В последний раз о Гербхардте интересующиеся бодибилдингом фанаты могли услышать в конце апреля, когда немец в социальных сетях сообщил, что приходит в себя после процедуры по восстановлению разорванного сухожилия в колене. Кевин выложил фотографию своих суставов с подписью «Время лечит все поломки!».

Бодибилдер Кевин Гербхардт.
Фото из соцсетей Кевина Гербхардта

И вот теперь сообщается, что Гебхардт был найден мертвым в своей квартире в Германии. Причина смерти публично не озвучивается. Новость о смерти товарища впоследствии подтвердил известный тренер по бодибилдингу Милош Сарцев. Он отдал дань уважения коллеге в соцсетях. «Мы потеряли еще одного железного брата. Я знал Кевина с тех пор, как он пришел в наш спорт в 2018 году, — написал Милош. — Гебхардт был добрым и милым человеком, очень увлеченным бодибилдингом и трудолюбивым. Я по-настоящему опустошен этой новостью и приношу соболезнования его девушке и его семье. Да упокоится он с миром».

Марко Луиш. «Этот человек был одержим препаратами». Умер еще один звездный бодибилдер

Тренер Сарцев добавил, что последний раз общался с Гебхардтом в прошлом году, когда немец планировал выступить на выставках в Аликанте и Португалии, но в конечном итоге отказался от этих планов, хотя подготовка заняла почти 16 месяцев. В интервью немецкому порталу Gannikus.de четыре года назад Гебхардт объяснил, что сотрудничество с Сарцевым всегда было конструктивным. Тогда он отметил увеличение дозировок веществ, повышающих работоспособность, но в этом не было ничего необычного, допинг в бодибилдинге — часть тренировочного процесса.

Только вот говорить, что именно активные биовещества довели Кевина до могилы, без дополнительной информации явно преждевременно. Все-таки Гербхардт не так давно пережил серьезный укус бойцовского пса весом более 50 килограмм. Другой на его месте, возможно, умер бы сразу, однако физическая подготовка помогла Кевину в тот момент пережить это происшествие. Однако мы не знаем, как эта ситуация повлияла на здоровье культуриста в дальнейшем. Так или иначе, он провел больше месяца в больнице и выходил из нее на костылях, а планы по возвращению в соревнования если и были, то их пришлось отложить.

Фото из соцсетей Кевина Гербхардта

Четвертая загадочная смерть бодибилдера за весну

Любовь Гебхардта к бодибилдингу открылась, еще когда он был подростком. Поднимать тяжести Кевин стал с 14 лет, когда впервые посетил тренажерный зал со своим дядей. В 16 отправился на «Мистер Вселенная», пусть сначала и в качестве зрителя вместе со своим первым тренером. Но вот прошло меньше двух лет, и Кевин Гебхардт впервые вышел на сцену соревнований. Первые свои отборочные турниры серии EVLS Кевин выиграл в Праге 2018 года, показав свой лучший результат в истории соревнований, и получил профессиональную карту Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.

В дальнейшем он неоднократно финишировал в десятке лучших на различных соревнованиях, включая Yamamoto Cup Pro 2021 года и Egypt Pro 2021 года. Его последним соревнованием стал EVLS Prague Pro в ноябре 2021 года, где он занял 10-е место. В дальнейшем он выступал в Национальной ассоциации бодибилдеров NABBA (National Amateur Body-Builders' Association), в Международном национальном атлетическом комитете NAC (National Athletic Committee International) и, наконец, в Немецкой ассоциации бодибилдинга и фитнеса DBFV (Deutsche Bodybuilding- und Fitness-Verband).

Джо Линднер. Известный бодибилдер скончался в 30 лет на руках у своей девушки. Он болел ковидом незадолго до смерти

Самая высокая спортивная цель в бодибилдинге — квалификация на «Мистер Олимпия» — так и не была достигнута. В последний раз Кевин выходил на сцену в 2021 году на шоу «Romania Pro», где занял 16-е место. Несмотря на не самый поражающий воображение послужной список, Гербхардт был любимой фигурой в сообществе бодибилдеров. Недавно он начал тренировать молодых спортсменов и считался многообещающим наставником. Смерть Гебхардта стала огромным ударом для сообщества бодибилдинга, которое совсем недавно потеряло трех других спортсменов. Менее двух недель назад испанский бодибилдер Ксиско Серра умер в возрасте 50 лет, после того как пережил рак и опасный для жизни перитонит.

В прошлом месяце бразильский бодибилдер и влиятельный человек в области фитнеса Жонас Фильо был доставлен в больницу с тяжелой формой коронавируса. Вскоре после госпитализации он поделился своими фотографиями в респираторе в своем профиле, подписав пост: «Только Бог знает боль и слезы клоуна». Впоследствии Жонас умер от пневмонии в возрасте 29 лет. И, наконец, португалец Марко Луиш умер прямо во время фестиваля FIBO Power. Его смерть открыла новый виток дискуссий о вреде бодибилдинга и употребления стероидов, которые постоянно используются в этом виде спорта.

1
0
Читайте также
Биография Матвея Сафонова: жизнь и карьера голкипера сборной России
«Фиорентина» сыграет с «Олимпиакосом» в финале Лиги конференций 29 мая
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
От вечного запаса в России – к величию и Кубку Стэнли? Трудный путь вратаря «Рейнджерс» Шестеркина к мировому признанию
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Для нас запрет, скорее всего, будет преимуществом». Не пора ли в российских лыжах отказаться от фтора?