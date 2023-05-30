Украинский спортсмен не пожал руку иранскому коллеге. Скандал на подиуме

Политика добралась даже до чемпионата мира по пауэрлифтингу.

Чемпионат мира-2023 по пауэрлифтингу в южноафриканском городе Сан-Сити завершился политическим скандалом. Во время церемонии награждения украинец Иван Чупрынко отказался пожать руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу. Всему виной связи Ирана с Россией. Многие украинские спортсмены отказываются от рукопожатий с россиянами. А накануне украинский парламент поддержал проект постановления о введении санкций против Ирана на 50 лет.

Отказ

Иван Чупринко стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 74 кг. Он установил новый мировой рекорд — 300,5 кг. В ходе церемонии награждения украинец проигнорировал иранского спортсмена. Амир Резу Месфоруш дважды протягивал руку новоиспеченному чемпиону, чтобы поздравить с победой на соревнованиях, и даже что-то сказал ему. Однако украинский атлет просто отмахнулся, неприятно удивив коллегу.

Причиной такого поступка явно стали взаимоотношения Ирана и России. Хоть Москва и Тегеран неоднократно отвергали информацию о помощи российской стороне, но на Украине уверены в обратном. В марте 2023 года иранская и российская сборные по футболу провели очную товарищескую встречу, что тоже символизирует достаточно теплые отношения между государствами, особенно в текущей политической обстановке.

Акции

Подобная акция протеста, как отказ от рукопожатия, стала довольно частой в современном спорте. Так, украинские теннисисты регулярно отказываются от рукопожатий с россиянами. И лишь единицы продолжают выступать в паре с российскими теннисистами. Так, Валерия Страхова уже трижды в текущем сезоне участвовала в турнирах в дуэте с россиянками. Выступлениями с русскими отличились ее соотечественники Олег Приходько и Денис Молчанов. Но большая часть спортсменов все же устраивают публичные акции, отказываясь от рукопожатий.

На Паралимпиаде в Токио украинец Игорь Цветов отказывался праздновать вместе с россиянами. А сборные Украины по дзюдо, тхэквондо и боксу из-за допуска представителей России вообще бойкотировали чемпионаты мира.

Теперь протесты коснулись и иранских спортсменов. Но такие поступки уже перестали быть редкостью. Так, на проходящем во Франции турнире серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос» французские болельщики освистали украинку Марту Костюк после отказа пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга.

Ирина Хромачева и Валерия Страхова. Фото Global Look Press

Протесты

Впрочем, сами иранские спортсмены порой допускают похожие акции протеста после соревнований. Все потому, что Иран не признает Израиль как государство и считает его враждебным. У этих стран нет дипломатических отношений и договора о мире.

Именно поэтому иранские спортсмены периодически отказываются соревноваться с израильтянами. Для Федерации дзюдо Ирана (IRIJF) дело принципа кончилось дисквалификацией, наложенной международной федерацией (IJF) по делу Саида Моллаи.

Спортсмена принуждали к поражению в полуфинале чемпионата мира-2019, чтобы ему не пришлось встречаться с представителем Израиля. Таким образом, иранские дзюдоисты не смогут соревноваться на турнирах IJF до 17 сентября 2023 года.

Какие бы акции протеста ни проводились, от них по-настоящему страдают спортсмены. И вряд ли странам стоит вмешивать политику в спорт, но, к сожалению, подобные событии происходят в современном мире все чаще и чаще.