Паузы во время игр и смена режима тренировок. Как мусульмане занимаются спортом в Рамадан?

Религия влияет даже на матчи АПЛ.

Стартовал месяц Рамадан — это особый период для мусульман, в который верующие в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Кроме того, в это время особенно важно вовремя совершать коллективную и личную молитву, посещать ифтар и заниматься благотворительностью. Мусульманский пост Ураза — один из самых жестких в мировых религиях. При этом сегодня много активных мусульман успешны в профессиональном спорте, и для них важно следовать традиции. Как же сочетаются спорт и религия в наше время?

Весле Фофана пьет энергетический напиток во время паузы в матче. Фото Getty Images

Запрещены любая еда и вода в светлое время суток

Для начала — небольшой ликбез для тех, кто не учился на кафедре теологии и не интересовался активно мировыми религиями. Рамадан — это месяц обязательного для мусульман поста (саум), который считается одним из пяти столпов ислама. Соблюдающие традицию мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность поста каждый год составляет 30 дней (в 2023-м 22/23 марта — 21/22 апреля) и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета после утренней молитвы (азан) и заканчивается после захода солнца и вечерней молитвы. Считается, что полный отказ от простых человеческих нужд даже в самые жаркие и изнурительные дни дает возможность мусульманам продемонстрировать силу своей веры. Во время поста мусульмане стремятся обуздать свои инстинкты и страсти. Помимо внешней чистоты в этот месяц постящийся старается строже соблюдать чистоту внутреннюю — освобождение от всех мыслей и действий, оскверняющих человека.

Кроме того, в этот месяц мусульмане более ответственно подходят к исполнению молитв, изучают Коран. В последние десять дней Рамадана мусульманам рекомендуется усердно совершать различные виды поклонения, в частности, пребывать в мечетях, следуя примеру пророка Мухаммада. Важно активно заниматься благотворительностью и помогать страждущим. Согласно изречениям пророка Мухаммада, Аллах увеличивает значимость каждого из добрых дел в это время в 700 раз. Кстати, вынужденную паузу в посте можно «выплатить» благим делом. Есть даже установленная плата — за непреднамеренное нарушение поста по уважительной причине мусульманин обязан заплатить нуждающемуся определенную сумму, равную 3,3 кг пшеницы или муки. Учитывая эпоху, когда зарождался ислам, это весьма внушительная сумма. Также за пропущенный пост по уважительной причине он должен держать пост в любой удобный для него день до наступления следующего месяца Рамадан, но стараться не затягивать с этим.

Игроки «Саутгемптона» принимают пищу после захода солнца. Фото Global Look Press

Для спортсменов поблажек нет

Помимо ограничения питания и необходимости следить за графиком молитв особых требований к держащему пост нет. По крайней мере на физическую нагрузку запреты проглатывать мокроту, вводить препараты ректальным способом и детали из интимной жизни вряд ли влияют. Но все же полный отказ от еды и пищи на целый месяц — это слишком радикально для тех, кто испытывает свой организм на прочность и работает на пределе человеческих возможностей. И как тогда быть профессиональным спортсменам? Вообще есть люди, которых освобождают от поста. Это несовершеннолетние дети (мальчики до 15 лет и девочки до 9 лет), душевнобольные взрослые мусульмане, старики и больные, беременные и кормящие женщины, женщины в период менструации, с послеродовыми кровотечениями. А главное — путники, находящиеся в пути либо на расстоянии более 90 км от дома.

Последний пункт в нашем случае для многих спортсменов может быть спасительным, ведь путнику позволено жить вне догматов вне зависимости от его физического состояния и сложности путешествия. Тем не менее позиции богословов по этой проблеме разнятся. «Для спортсменов поблажек в соблюдении поста в Рамадан нет», — сказал, к примеру, в беседе с «Татар-Информ» имам казанской мечети «Бишбалта» Шавкят Абубекеров. Спорт, по мнению Абубекерова, — это всего лишь увеселительное увлечение ровно как театр, а поблажки даются только людям, которые выполняют тяжелую работу, а также для представителей тех профессий, от которых зависят жизни людей. Радикально настроенные имамы и вовсе относятся к спорту в принципе с предубеждениями, поскольку в отличие от физической культуры его основная цель — развлечение зрителей. А с театром у ислама всегда были непростые отношения.

Важнейшее условие — правильная и строго выверенная диета

Итак, если получить благословение на отказ от поста от имама не удается, то что же делать? Важный момент, что гораздо больше внимания религиозные заповеди обращают даже не столько на пищу, сколько на прием воды. При этом сочетание интенсивных физических тренировок и запрета приема жидкости повышает риск обезвоживания и значительный риск того, что помимо подрыва качества тренировки это может угрожать здоровью и физическому состоянию спортсменов. Означает ли это, что Рамадан и тренировки несовместимы? Глядя на мировой спорт, это не так. Понятно, что каждый организм реагирует на Уразу по-разному. Есть люди, которые и без активных тренировок падают в обморок из-за обезвоживания. Тем не менее есть некоторые советы, которые помогают пройти Рамадан проще, при этом не прекращая занятия спортом.

Врачи рекомендуют снизить нагрузку и интенсивность тренировки в первую неделю Рамадана, чтобы контролировать реакцию организма на пост и позволить ему адаптироваться к новым условиям. После первых нескольких дней у вас будет понимание вашего состояния, после чего можно лучше распределить нагрузку, с которой получится справиться на тренировках. Важно знать свое тело и подстраиваться под него. В том числе адаптировать под религиозные догматы — ортодоксальным верующим в спорте будет крайне непросто. Спортсменам, которые соблюдают пост в месяц Рамадан, следует употреблять продукты и напитки, способные снабжать питательными веществами, необходимыми для повышения производительности, адаптации и восстановления. Особая роль в питании во время соревнований отводится высокобелковым продуктам. Повышенная потребность в глюкозе для поддержания спортивной мышечной активности способствует синтезу глюкозы из жирных кислот и белков в организме.

Идрисса Гейе (слева) и Энтони Тэйлор. Фото Reuters

В АПЛ судьи будут делать паузы для соблюдающих пост игроков

Важная роль возлагается на тренера соблюдающего Рамадан спортсмена: его задача — найти оптимальный способ не давить на эмоционально-психическое состояние подопечного, для которого важно следовать традициям, но при этом сохранить и физические возможности спортсмена на оптимальном уровне. По этой теме уже достаточно научных исследований. К примеру, Рон Моган, профессор спорта и диетолог в Университете Лафборо, изучил влияние поста на результаты атлетов, участвовавших в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. И его исследования показали, что пост больше всего влияет на активность спортсменов, занимающихся теми дисциплинами, где требуется высокоинтенсивная подготовка. В частности, худшие результаты показывали марафонцы. Согласно данным Университета спортивной медицины Лейпцига, у 80% спортсменов-мусульман во время Рамадана снижается выносливость, у 70% страдает концентрация, у 60% ухудшается качество сна, что напрямую влияет на эффективность спортсмена.

При этом выявить взаимосвязь между голоданием и эффективностью в спорте с более сложной динамикой, такой как футбол, не удалось. Данные консультации легли в основу рекомендаций медицинского комитета ФИФА, который сначала призвал исламские страны разрешить футболистам отказаться от поста, но затем отозвал эту просьбу. Тем не менее Рамадан все равно оказал свое влияние на футбол. К примеру, в английской премьер-лиге попросили ставить матчи на паузу, чтобы игроки, соблюдающие пост, могли прервать голодание. Список соблюдающих пост спортсменов, принимающих участие в игре, составляется еще до начала матча, а задача судьи — рассчитать время для паузы, во время которой футболисты смогут выпить воды и принять энергетические гели или добавки. И это не новация — подобная практика встречается все последние годы, которые запомнились активной миграцией футболистов из мусульманских стран в европейский футбол.

В России заявили, что будут изучать международный опыт, но пока необходимости в таких паузах не видят, поскольку не было запросов от клубов. Но в любом случае спортсменам придется выбирать — либо заниматься любимым делом и идти на компромиссы, либо полностью уходить в религию.