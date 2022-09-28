С мыслями о будущем. Урок от чемпионов и соглашения с Инновационным центром

Олимпийский комитет России на форуме «Россия — спортивная держава» демонстрирует свои новые проекты и воспитывает молодежь.

Форум «Россия — спортивная держава» — уникальное явление в отечественной индустрии спорта. Раз в год на одной площадке собираются ведущие спортивные руководители, функционеры, главы национальных федераций, спортсмены, тренеры, эксперты, а также производители экипировки и инвентаря, представители региональных властей, спортивных объектов, строителей из всех уголков страны и даже из-за рубежа. Они делятся опытом, заключают контракты, рекламируют свою продукцию, проводят деловые встречи и переговоры.

А еще форум постоянно расширяет географию — за 10 лет он проходил в Казани, Ульяновске, Саранске и других регионах. В нынешнем же году приехал на Кузбасс, а центральной площадкой стала крытая арена для хоккея с мячом в Кемерове. Под ее крышей разместились и залы для деловой программы, и традиционная выставочная часть.

Форум «Россия — спортивная держава». sportforumrussia.ru

Инновации в деле

Одним из самых заметных по доброй традиции является стенд Олимпийского комитета России. Здесь на протяжении трех дней будут широко представлены проекты Инновационного центра ОКР, новая коллекция официального экипировщика Олимпийской команды России ZASPORT и презентация будущего Олимпийского музея. Кроме того, все желающие могут сфотографироваться с настоящими факелами олимпийского огня с зимних и летних Игр в Москве, Сочи, Токио и Пекине.

Уже в первый день работы форума руководство Инновационного центра ОКР подписало три договора о сотрудничестве — с Фондом поддержки физической культуры и спорта «Стань чемпионом», физкультурно-спортивным объединением «Юность России» и властями Мурманской области.

Одной из главных целей соглашения с фондом «Стань чемпионом» является построение современного комплексного механизма по адаптации и внедрению передовых технологий и методик в систему подготовки спортсменов сборных России.

— У нас есть инновационный прибор, так называемый «чемоданчик тренера», который разрабатывался для определения функционального состояния и регулирования тренировочной нагрузки спортсменов, — отметил представитель фонда Сергей Коростов. — Инновационный центр ОКР проведет его экспертизу и тестирование, после чего этот легкий, мобильный аппарат можно будет рекомендовать тренерам для использования как в тренировочном процессе, так и на соревнованиях.

Общественно-государственному физкультурно-спортивному объединению «Юность России» Инновационный центр ОКР поможет в развитии научно-методических подходов и цифровых технологий, а министр спорта Мурманской области Светлана Наумова выразила надежду, что взаимодействие с центром выведет на новый уровень научно-методическое сопровождение местных спортсменов. При этом особо отметив, что северяне стали первым регионом страны, которые напрямую станут работать с Инновационным центром.

— «Юность России» — физкультурная организация, которая объединяет юных спортсменов, проходящих обучение в техникумах, школах и других учебных заведениях, — сказал гендиректор Инновационного центра Александр Грушин. — С нашей помощью ее руководители рассчитывают сделать более эффективным поиск одаренных в спортивном отношении детей и вместе с тем продолжат прививать подрастающему поколению любовь к здоровому и активному образу жизни. В то время как сотрудничество с Центром спортивной подготовки и региональным олимпийским советом Мурманской области, а также Фондом «Стань чемпионом» ориентировано на спорт высших достижений.

Пробежка на форуме «Россия — спортивная держава». sportforumrussia.ru

Чемпионы и премия

А еще у ОКР есть такой уникальный проект, как «Олимпийский патруль». Он является частью программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» и проводится с 2014 года. В программу «Патруля» входят несколько видов разнообразных активностей, знакомящих молодых атлетов с основными принципами и ценностями олимпийского движения, достижениями российского спорта, включая яркие победы на Олимпийских играх. Всего за восемь лет в проекте приняли участие около 200 знаменитых спортсменов.

В день открытия форума «Россия — спортивная держава» этап этого образовательного проекта прошел в губернском центре спорта «Кузбасс». Традиционный «Олимпийский урок», в ходе которого именитые атлеты рассказывают юным спортсменам о том, как развивалась их спортивная карьера, о трудностях и препятствиях, которые пришлось преодолеть на пути к титулам и медалям, провели чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр по вольной борьбе Давид Мусульбес и Хаджимурад Магомедов. После него они приняли участие в мастер-классе для всех желающих.

Еще одним важным событием первого дня форума в ледовом дворце «Кузбасс» стало вручение всероссийской премии «Золотой Диалкон», учрежденной объединением «Диалог-Конверсия» — лидером рынка наградной продукции и официальным лицензиатом Олимпийского комитета России. В церемонии награждения принял участие директор по спорту ОКР Андрей Конокотин. Цель новой премии — оценить и поощрить вклад коммерческих, государственных и общественных организаций в развитие отечественных производств в спортивной отрасли, нацеленных на импортозамещение.