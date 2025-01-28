Овечкин или Дзюба? Карпин или Ротенберг? Самые медийные лица российского спорта-2024

О ком в российском спорте говорили больше всех в 2024 году? Овечкин или Дзюба? Карпин или Ротенберг? Валиева или Андреева? «СЭ» и «Медиалогия» публикуют совместное исследование «Самые медийные лица российского спорта 2024 года» — рейтинг из 50 действующих и бывших спортсменов и тренеров (а еще одного журналиста).

Сразу небольшое пояснение. Медийность — это не только про тех, кто сам много говорит или пишет, но и про тех, о ком много говорят или пишут другие. Человек может не дать ни одного интервью за всю карьеру — и все равно быть супермедийным. Для формирования нашего топ-листа мы использовали три показателя:

1) число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;

2) число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;

3) специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей — числа упоминаний персоны в заголовках материалов на нашем сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Мы подсчитали три мини-рейтинга по всем показателям и перевели данные в формат: в каждом случае человек, который занимал 1-е место, получал 100 баллов, 2-е — 90, 3-е — 85, 4-е — 80, 5-е — 75, 6-е — 70, далее шаги между местами составляли по 3, 2, 1 очку — чем ближе к концу списка, тем меньше. Персона с 50-й позиции набирала 1 балл. Для общего рейтинга складывалась сумма из трех цифр (СМИ + соцсети + индекс «СЭ»). При равенстве баллов у двух персон дополнительных критериев нет — например, два человека занимают 13-ю позицию. А следующий за ними участник рейтинга — 15-ю, находящееся между ними место пропускается, как традиционно принято в спорте. Что же в итоге получилось?

Лидер рейтинга — разумеется, Александр Овечкин. В отсутствие российских спортсменов на большинстве международных соревнований погоня суперзвезды «Вашингтона» за Уэйном Гретцки — главная тема в спортивном сегменте Рунета. Овечкин получил по 100 баллов по двум из трех показателей, уступив лидерство только в рейтинге по соцсетям. Неожиданности в этом нет: их аудитория не совсем пересекается с классическими СМИ, которые более ориентированы на футбол и хоккей. В соцсетях доминируют представители фигурного катания — они почти полностью оккупировали топ-10.

На втором месте в общем рейтинге — главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин. Без клубной добивки ему вряд ли бы удалось оказаться так высоко: матчей национальной команды не столь много, чтобы про тебя не забывали в течение всего года. Конечно, играет большую роль и харизма. Карпин открыт к СМИ, дает много интервью и говорит ярче, оригинальнее и смелее многих своих коллег.

На третьей позиции — фигуристка Камила Валиева. К сожалению, причина ее попадания в топ-3 совсем не позитивная: 2024 год начался с ее дисквалификации и продолжился множеством новостей и обсуждений на эту тему. Как и другие, в том числе уже закончившие карьеру фигуристы (прежде всего фигуристки), Валиева максимально обсуждаема в соцсетях — и вне зависимости от ее будущего, это вряд ли сильно изменится в ближайшие годы.

В топ-50 — 16 представителей футбола, 12 — фигурного катания, 9 — хоккея, 5 — тенниса, 4 — бокса/ММА и еще 4 — других видов спорта, включая комментатора Дмитрия Губерниева, единственного журналиста в списке. Цифры плюс-минус соответствуют реальной популярности дисциплин: футбол объективно первый, фигурное катание обходит хоккей в нашем случае благодаря специфике личного, а не командного вида спорта. Плюс фигуристы в России традиционно становятся героями различных шоу и светских хроник (свадьбы, разводы, беременности) как никто другой.

Разумеется, есть теннисисты и представители единоборств, которые не пострадали от международной изоляции. Но нет биатлонистов. А из лыж — Александр Большунов, который после Пекина-2022 стал настолько большой фигурой, что людей интересуют даже его внутренние старты, а также Елена Вяльбе — свое место она заработала во многом благодаря эпатажным политическим высказываниям.

В десятке самых медийных футболистов четыре игрока РПЛ. Но лишь Константин Тюкавин попал в рейтинг благодаря спортивным достижениям. А вот Максим Глушенков сочетал яркую игру за «Локомотив» и «Зенит» с не менее громкими заявлениями то про пиво, то про клоунов. А за интервью про сборную некоторые депутаты чуть ли не всерьез призывали признать его иноагентом.

Еще в футбольном топе есть главный эксперт по всем вопросам Александр Мостовой, самый скандальный российский спортсмен Артем Дзюба и чуть не затмивший его в прошлом году Александр Соболев. Плюс, конечно, наши легионеры за рубежом — Матвей Сафонов в «ПСЖ» опередил всех энхаэловцев, кроме Овечкина.

Алексей Миранчук уехал из Европы, но вряд ли такое решение подпортило интерес к нему: экзотичность МЛС, противостояние с Месси — все это пошло даже в плюс. А вот лучший российский футболист прошлого года Александр Головин вообще не попал в десятку.

Отрыв Овечкина от других хоккеистов колоссальный — в абсолютных цифрах его медийность превышает суммарный показатель примерно пяти-шести человек, которые идут за ним в рейтинге. Причем дело не только в погоне за Гретцки: Александр всегда генерировал гораздо больше инфоповодов и интереса к себе, чем остальные наши звезды, — неважно, играл ли он плохо или хорошо.

Ожидаемо стал вторым самый медийный тренер КХЛ Роман Ротенберг, один из немногих людей в списке, кто за последний год поменял имидж: активно идет на контакт со СМИ и вообще осознано работает на повышение своей популярности.

Дальше все предсказуемо: Никита Кучеров — великий молчун, но его рекорды невозможно игнорировать, Артемий Панарин, который в свое время стал самым громким спикером среди хоккеистов, ушел в тень, Сергей Бобровский получил пик медийности во время Кубка Стэнли, но в новом сезоне про него вспоминают не очень часто. Также в топ-10 из хоккейного мира попал Андрей Разин, которому немного не хватило до места в топ-50 общего рейтинга.

Главное, на что нельзя не обратить внимания в списке выше, — среди представителей фигурного катания нет ни одного действующего спортсмена. Кто-то официально не завершил карьеру, но реальных участников соревнований текущего сезона здесь не найти. Есть продюсеры ледовых шоу, тренеры и бывшие звезды женского одиночного катания.

Лидерство Валиевой объяснимо, в тройке — Алина Загитова и Александра Трусова, которые значительно обходят Евгению Медведеву и Анну Щербакову. И это тоже понятно — их жизнь гораздо больше на виду, чем у «конкуренток».

Каким будет рейтинг «Самые медийные лица российского спорта-2025»? Несколько прогнозов:

— Овечкина с первой позиции сместит только чудо.

— Валиева не будет первой из фигуристок, за лидерство поборются Загитова и Трусова.

— Даниил Медведев упадет в конец десятки, если не выправит результаты, из теннисистов его может обойти Мирра Андреева.

— Соболев не сохранит свою позицию — главный скандал в его карьере, скорее всего, уже позади.

— Есть шансы высоко подняться у Ротенберга, но только если СКА дойдет до финала Кубка Гагарина.

— В топ-20 будет еще один хоккеист — если выиграет Кубок Стэнли.

— Большой рывок стоит ожидать от Матвея Мичкова и Ивана Демидова, которого пока нет в топ-50.

— Благодаря постепенному допуску россиян к международным соревнованиям в списке начнут появляться новые лица, но пока — вряд ли выше позиций в пятом десятке.