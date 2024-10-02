Большое исследование.

Шейхи Саудовской Аравии — первые богачи в мировом спорте. Они потратили на спортивные проекты более 6,3 миллиарда долларов с 2021-го, а в ближайшие годы потратят еще больше.

Саудиты построили трассу для Формулы-1 и инвестировали 650 миллионов долларов в McLaren Group. Платят 200 миллионов евро в год Криштиану Роналду, 150 миллионов Неймару, под 100 миллионов Кариму Бензема, а Лионелю Месси предлагали несусветные 700 миллионов в год. Они берут на себя проведение ЧМ-2034 по футболу и закидывают по 250 миллионов спонсорских в Африканскую футбольную конфедерацию. Вкладываются в проекты UFC, в том числе технически дорогущий кард на арене Sphere, и устраивают звездные турниры по боксу, которые прижимистый Запад никогда бы не провел.

Откуда у Саудовской Аравии столько денег? Как она за 70 лет прошла путь от отсталой окраины Азии до финансовой сверхдержавы? Какую роль в ее успехе сыграли США и другие западные страны?

Ответы на эти и другие вопросы — в нашем большом исследовании.

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Аравия в донефтяной период в начале XX века

В начале XX века Аравия представляла собой отсталую окраину мира, живущую средневековым укладом. Она сильно запаздывала в развитии даже в сравнении с соседними арабскими странами. Это было патриархально-общинное (с элементами рабовладения) образование разрозненных племен бедуинов. Ни о каком едином унифицированном государстве речи не шло.

Три четверти населения составляли сельские жители, большая часть которых была кочевниками. Кочевые племена подразделялись на благородные и неблагородные. Первые — истинные кочевники — бедуины, верблюдоводческие племена имели строго определенный, закрепленный вековой традицией район кочевий. Вторые — абаддары, полукочевники, занимались летом земледелием в оазисах, а остальное время года — кочевым скотоводством вблизи оазисов. Важным источником дохода племен были «газу» — грабительские набеги на караваны.

Мекка в 1910 году. Фото Global Look Press

Племена отличались социальным неравенством — шейх мог иметь до 1000-3000 верблюдов, богатый кочевник — до 60, состоятельный — до 40, бедняк — до 10. В порядке вещей были бедняки-кочевники с одним верблюдом или вообще бесскотные. Сохранялось рабство. Торговали невольниками в Хиджазе и Неджде, торговлей занимались крупные ростовщики и отдельные шейхи, эмиры, продажа рабов пополняла казну шерифа Мекки. Источником поступления рабов был преимущественно хадж, когда многие африканские мусульмане продавали своих детей для возвращения домой. Невольники были заняты в сельскохозяйственном производстве и ремесленничестве, выполняли обязанности домашних слуг.

Ислам во многом определял мировоззрение всех жителей Аравии, регулировал социальные отношения. Хотя среди бедуинов еще широко сохранялись доисламские религиозные традиции и кочевой образ жизни сильно влиял на их менталитет.

Поворотным моментом в новой истории Аравии стал выход на политическую арену в 1910-х годах молодого эмира Ибн Сауда, наследника давних правителей неджийского эмирата (уничтоженного Османской империей в середине XIX века). Он захотел вернуть позиции, когда-то утраченные предками. Ибн Сауд захватил Эр-Рияд, провозгласил себя правителем государства Неджд, а затем организовал большой военный поход с целью вернуть своей семье контроль над всем полуостровом.

Для снаряжения и финансирования похода Сауд обратился к Великобритании. Британцы были заинтересованы в ослаблении Османской империи и создании точек влияния в Аравии, поэтому дали молодому эмиру оружие и деньги.

К середине 1920-х годов Ибн Сауд завоевывает большую часть Аравийского полуострова, объединяет разрозненные племена, преодолевает междоусобицу и создает единое государство с шариатской законностью и порядком. Аравия делает переход от родоплеменного общества к абсолютной монархии уровня позднего феодализма.

Несостоявшаяся дружба с СССР

Как мы помним, Ибн Сауд смог покорить аравийские племена во многом благодаря финансовой и военной поддержке Великобритании. Примерно в 1903 году он завязал отношения с британцами, в 1911-м начал плотно сотрудничать, в 1915-м подписал (вынужденно) договор о «Дружбе и союзе», что означало установление английского протектората над молодым государством. Покровительство Британии было для Ибн Сауда в некоторой степени сковывающим, англичане хотели использовать Аравию в своей сложной политической игре на Ближнем Востоке, и далеко не факт, что желали видеть ее единым, сплоченным государством. К 1924 году Сауд смог отказаться от протектората.

Отличный исторический шанс завязать важные партнерские отношения с Аравией был у СССР, но социалистическое государство им не воспользовалось. В 1926 году советский дипломат Карим Хакимов вручил Ибн Сауду ноуту, в которой сообщалось, что Советская страна признает его в новом статусе — короля Саудовской Аравии. СССР был первой страной, официально признавшей Аравию государством. Ибн Сауд в ответной ноте выразил благодарность за признание и готовность установить дружеские отношения.

Тут-то бы и завязаться прочному сотрудничеству между странами, тем более что обстоятельства этому очень способствовали — Ибн Сауду для поправления экономики страны нужен был займ, и СССР мог бы своих новых восточных приятелей кредитовать.

В конце 1920-х и начале 1930-х Саудовская Аравия переживала свой самый тяжелый экономический кризис в XX веке. Уменьшились поступления от хаджа, сократилось число паломников (150 тысяч человек в 1926 году и всего 20 тысяч в 1933-м), сельское хозяйство страдало от неурожайных лет, субсидии от Великобритании (составлявшие до 40% доходов страны) значительно убавились. Казна опустела, Сауду нечем было платить чиновникам и племенам.

Основатель государства Саудовская Аравия, первый ее король Ибн Сауд. Фото Global Look Press

Король обратился за помощью к Франции, Великобритании и Италии, но те отказались давать деньги. Тогда саудовцы через своего министра иностранных дел Фейсала Ибн Абдель Азиза, находившегося в мае 1932 года с официальным визитом в Москве, попросили займ у СССР, но Молотов также ответил отказом. Вместо займа Москва предложила заключить торговый договор или договор о дружественных отношениях (который ни к чему СССР не обязывал), но Фейсал готов был пойти на это только при условии займа в 1 миллион фунтов. СССР такие условия не устроили, и исторический шанс для партнерского союза между странами был упущен (впрочем, есть мнение, что Сауд изначально не хотел делать ставку на СССР, тормозил сближение, выдвигая новые условия, для него советские партнеры были крайним вариантом).

Обнаружение нефти. Зависимость от США. Зарождение капитализма

Первая нефтяная концессия была предоставлена Ибн Саудом английской компании «Истерн энд Дженерал» в мае 1923 года. Условия концессии были крайне невыгодными для Аравии: саудовцы лишались всех прав на территорию концессии, на все полезные ископаемые, содержащиеся в ее недрах, и даже на запасы воды; не получали права на использование сооружений и любых объектов компании.

Однако из предприятия все равно ничего не вышло — трехлетняя разведка оказалась безрезультатной, и в 1927-м британцы отказались от концессии.

В 1932 году на полуостров прибыл американский геолог Твитчел. Он провел разведку, по итогам которой счел геологическое строение Аравии крайне перспективным. Твитчел предложил Ибн Сауду решить все финансовые затруднения страны путем предоставления американским компаниям концессий на добычу нефти, и тот согласился. Так началась нефтяная эра саудовского королевства.

29 мая 1933-го американская нефтяная компания «Стандард ойл Компани оф Калифорниа» («Сокал») подписала с министерством финансов Саудовской Аравии соглашение о концессии компании «Сокал» на разведку и добычу нефти сроком на 66 лет.

Условия концессии, как и в случае с британцами, были для саудовцев невыгодными — они отдавали около 1 млн. кв. км своих земель в полное владение «Сокал». Ибн Сауд пошел на такие уступки, потому что в те годы главной для него была проблема выживания династии и сохранения целостности страны. Утрачивание им власти могло бы привести к новой междоусобице и распаду Аравии на первоначальные племена.

В марте 1947-го к «Сокал» добавились еще три американские нефтяные компании: «Тексас Ойл», «Стандард Ойл Компани оф Нью-Джерси» (с 1972-го — «Экссон») и «Сокони Вакуум» (с 1966-го — «Мобил Ойл»). Производящая компания получила название «Арабиен Америкен Ойл Компани» (АРАМКО). Первая нефть была найдена в августе 1935-го, а в марте 1938-го было обнаружено месторождение коммерческих масштабов. В 1939-м началась промышленная добыча нефти.

С годами саудовцы начали предоставлять концессии на более выгодных для себя условиях. Новые компании отдавали им пакеты акций и места в совете директоров, обязывались развивать промышленность Аравии, выплачивали все большие концессионные платежи и все большую долю прибылей, причем не только от добычи, но и от сбыта нефти и нефтепродуктов.

В 1950-м Ибн Сауд потребовал от АРАМКО пересмотра условий невыгодной концессии 1933 года. Компания уперлась, целый год шли упорные споры, но в итоге американцы пошли на уступки в вопросе о равном разделении прибылей. С 1952 года АРАМКО стала выплачивать саудитам 50% валовой прибыли от добычи нефти. Были также возвращены неиспользуемые территории, штаб-квартира переведена в Аравию, а в состав компании введены два саудовца.

Доходы страны от нефти быстро росли:

1938 — 500 тысяч долларов,

1940 — 2,5 миллиона,

1945 — 5 миллионов,

1950 — 56,7 миллиона,

1960 — 333 миллиона.

АРАМКО также взяла на себя обязательства обучения грамоте и профессиональным навыкам саудовских рабочих. В поголовно неграмотной Аравии компания в 1940-е годы ввела трехмесячную программу обучения арабскому и английскому языкам, арифметике и профессиональным навыкам. Часть обученных рабочих отправлялась на курсы дополнительного образования в США. Только за 10 лет (1945-1955) АРАМКО обучила техническим специальностям 30 тысяч саудовцев. К 1959 году саудовские рабочие (11 682 человека) составляли уже 60% всей рабочей силы компании.

С 1939 года по 1956-й через АРАМКО прошло 160 000 саудовцев. Многие из них возвращались в свои племена под влиянием нового образа жизни, который вносил изменения в их традиционное сознание. Бедуины узнали, что такое определенность и стабильная зарплата. Благодаря деятельности американских компаний в Саудовской Аравии сложился не только социальный класс рабочих, но и класс буржуазии, предпринимателей. Вокруг АРАМКО выросла прослойка саудовских бизнесменов, которые заключали с компанией контракты на выполнение мелких заказов, обслуживание, посредничество. Американцы показали местным, что такое бизнес, бизнес в промышленных масштабах, дали им образцы новой для них деятельности, и саудовцы не преминули этим воспользоваться.

При этом отношения с американцами во многом оставались полуколониальными, саудовцы находились в сильной зависимости от США и отдавали им огромную часть национальных богатств.

Смерть Ибн Сауда. Правление его сына, экономический кризис и остановка в развитии

В 1953 году умирает Ибн Сауд, и на престол восходит его сын — Сауд ибн Абдель Азиз. Новому королю недоставало ума, энергии и талантов отца. Он правил страной не как прогрессивный монарх-капиталист и разумный стратег, а как племенной шейх. Растрачивал национальные богатства на личные нужды и утехи, занимался паразитическим потреблением и способствовал распространению коррупции.

В стране возникло недовольство и антиправительственное движение, прошли забастовки рабочих. Правая оппозиция требовала изменений полуколониальных отношений с Западом, уменьшения господства АРАМКО, установления контроля над нефтяным хозяйством, ликвидации рабства, развития образования. Левая оппозиция добавляла к этому равноправие женщин, введение конституции, связь с социалистическими государствами и даже антимонархическую революцию. Семья нового короля, в которой самым умным и образованным был наследник престола, эмир Фейсал, понимала необходимость перемен, при этом отвергая самые радикальные требования оппозиции.

Во второй половине 1950-х годов Королевство находилось в тяжелом кризисе. Его переход от отсталой полусредневековой окраины Азии к капиталистической стране сильно затормозился, государство из рук вон плохо управлялось и пребывало в состоянии коррумпированного сырьевого придатка Запада. Расточительность королевской семьи привела к дефициту бюджета в 300 миллионов риалов, долги иностранным банкам увеличились до 120 миллионов долларов. Средняя продолжительность жизни в стране не превышала 40 лет, медицинская помощь отсутствовала в городах, не говоря уже о пустыне, где лечились прижиганием и верблюжьей мочой. Образование получала лишь малая часть городских жителей. Сохранялась проблема рабства, по разным оценкам, в стране к 1960 году было около 500 тысяч рабов.

В 1958 году король ибн Абдель Азиз в результате внутрисемейной борьбы был вынужден поделиться с наследным принцем Фейсалом двумя своими постами — главы правительства и верховного главнокомандующего.

Фейсал сразу же взялся за экономию и жесткий контроль средств: провел реформу валютной системы, жестко ограничил импорт только самыми необходимым продуктами продовольствия и лекарствами, запретил весь импорт роскоши (чтобы пресечь растрату казны), сократил субсидии членам королевской семьи и шейхам, заморозил работы в королевских дворцах, но и также уменьшил ассигнования на сельское хозяйство, промышленность и образование. Реформы в краткосрочном промежутке привели к усилению тягот и росту недовольств, чем воспользовался король ибн Абдель Азиз. Он вынудил Фейсала уйти в отставку в 1960 году и сформировал новый кабинет.

Король попробовал сам провести реформы: впервые отдал в кабинете много постов не членам королевской семьи (6 из 11), организовал новое ведомство по вопросам труда и социальных проблем, выдвинул на обсуждение проект конституции и пообещал ликвидировать рабство.

Но в своих привычках и взглядах он не смог уйти от менталитета племенного шейха: всеми силами желал удержаться у власти, принял закон о защите королевского режима (теперь за преступления против королевской семьи полагалась смертная казнь), продолжал широко расходовать государственные средства на личные цели. В итоге кризис в Аравии лишь углубился, и в 1962 году наследный принц Фейсал был возвращен во власть на позицию премьер-министра.

Вокруг Фейсала к тому времени сплотились ведущие силы страны: шейхи, улемы, принцы королевской семьи, потому что в вопросах развития он стоял на центристской позиции: перемены в области экономики и социальной жизни, заимствование у Запада материальных ценностей, но при этом недопущение широкой вестернизации, жесткое сохранение национальных духовных ценностей, всеохватывающая верность исламу, традициям, абсолютной монархии.

Фейсал объявил программу реформ из 10 пунктов, заручился поддержкой АРАМКО и США (которые опасались антимонархической революции и перекрытия нефтяного крана) и приступил к работе.

Фейсал ибн Абдул-Азиз. Фото Getty Images

Реформы Фейсала и коренное преобразование Аравии. Переход к капитализму

Не будем перечислять все 10 пунктов программы Фейсала и останавливаться на каждой реформе. Достаточно сказать, что реформы вызвали в стране важнейшие позитивные преобразования, закончили переход Аравии от позднефеодальной отсталой страны к развитому капиталистическому обществу с одной из лучших в мире систем социального обеспечения.

За десять лет реформ национальный доход на душу населения вырос с 204 долларов (в 1963 году) до 3538 долларов (в 1975-м). Административная реформа привела к отказу от феодально-племенных принципов государственности и утверждению современных норм.

Произошло тотальное улучшение качества медицинской помощи, за десять лет страна создала современную систему здравоохранения. Расходы на медицину выросли с 87,4 миллиона риалов в 1963-м до 6508,3 миллиона в 1975-м. Были созданы государственные, частные благотворительные и частные платные больницы в городах, государственные амбулатории и медицинские пункты в сельской местности. Появились специализированные клиники (глазная, кардиологическая, хирургическая) и несколько домов матери и ребенка, оборудованные самой новой западной техникой и организованные по самым передовым технологиям. Власть пошла на резкое расширение въезда в страну высококвалифицированных медицинских специалистов из иностранных государств. Любой саудовец теперь мог бесплатно получить квалифицированную медицинскую помощь в королевстве, а в случае чего — в одной из западных стран.

Идет мощная реформа образования. Сразу же началось создание публичных библиотек, курсов по ликвидации неграмотности среди взрослых, государственной системы подготовки кадров. Расходы на образование выросли с 274,8 миллиона риалов в 1962 году до 14950,8 миллиона в 1975-м.

Сформировалась разветвленная система начального, среднего и высшего образования, в том числе и специализированного, и университетского; получили распространение вечерние школы для взрослых, появились средние технические, педагогические и торговые учебные заведения; были организованы средние и высшие учебные заведения в системах министерств обороны, внутренних дел, национальной гвардии. Государство наладило отправку саудовских студентов в развитые страны для получения высшего образования, которое они не могли получить на родине.

Система социального обеспечения для престарелых и нетрудоспособных стала ярким примером сочетания традиционного и современного начал в политике реформ. Институт помощи старым, нетрудоспособным, оставшимся без кормильца и больным был укоренен в традиционной социальной организации саудовского общества и по племенным нормам, и по исламским. Новым элементом стала лишь более адресная организация этой помощи с использованием западных методик. За период 1969/70 — 1974/75 число семей, получающих государственную социальную помощь, выросло с 62 тысяч (187 тысяч человек) до 174 тысяч (531 тысяч человек).

Благодаря помощи иностранных государств было построено огромное количество объектов инфраструктуры: заводы, дороги, военные базы, фабрики, больницы, аэропорты и т.д. (ниже будут примеры таких построек).

Важнейшая заслуга Фейсала в том, что со временем Аравии удалось сломать систему «метрополия — колония» в отношениях с США и западными странами. Потеряв в начале нефтяной эры огромные деньги из-за зависимости от западных технологий, Аравия в 1970-х смогла выйти с американцами на более-менее партнерские отношения. По соглашению 1972 года саудовцы получали 25% акций АРАМКО, с тем чтобы их доля возросла в 1980-м до 50%, в 1985-м — до 75%, в 1999-м — до 100%. Однако в 1973 году нефтяной министр Ахмед Заки Ямани заявил о намерении саудовского правительства взять под контроль все операции АРАМКО, не дожидаясь срока окончания концессии. Начались тяжелые переговоры, которые закончились победой саудовцев.

Они приобрели 100% акций, правда, для этого пришлось выплатить американцам компенсацию, намного превышающую стоимость оборудования компании. И даже приобретя все акции, саудовцы продолжали опираться на административные и технические кадры в лице американских специалистов. Кроме того, они находились в зависимости от американских компаний в области сбыта: транспортировки и переработки.

Произошли перемены и в характере правления королевской семьи. С точки зрения политического устройства она превратились из средневекового клана в монопольно правящую политическую партию. С точки зрения экономического — в разветвленную семейную корпорацию.

Фейсал, будучи типичным представителем аравийского общества и королевской элиты, смог подняться над условностями и стереотипами и перенять полезное в новых, чужих ценностях и идеях. Важно понимать, что Аравия стала богатой страной не только потому, что у нее много нефти. Еще при короле Ибн Абдель-Азизе государство зарабатывало большие деньги от отчислений АРАМКО, но эти деньги расходовались не туда, состояние общества не отвечало современным требованиям развития. Аравия могла превратиться в Венесуэлу, если бы пошла по пути Ибн Абдель-Азиза, но она пошла по разумному капиталистическому пути Фейсала и пришла к высокому уровню жизни коренного населения.

Нефтяной бум 1973-1981. Доходы вырастают в 58 раз. Запад строит для Аравии инфраструктуру мирового класса

В 1970-х и самом начале 1980-х доходы Саудовской Аравии от нефти возросли многократно. В 1982 году добыча 1 барреля нефти обходилась стране в 60 центов, а продавала она этот баррель за 34 доллара. Добыча тонны нефти стоила Саудовской Аравии 2 доллара, США — 22 доллара, а странам, добывающим нефть в Северном море — и вовсе неподъемные 50 долларов.

Такие огромные преимущества саудовцев в себестоимости нефти объяснялись следующими факторами:

— благоприятные условия залегания арабской нефти,

— дешевизна рабочей силы,

— удобство транспортировки через Красное и Средиземное моря (выгодное географическое положение)

— и иногда — нерациональное использование месторождений, преимущественно фонтанирующих скважин (затрачивали меньше сил и денег на сохранность месторождений и экологичность добычи).

В 1980 году американское издание Journal of World Affairs приводило следующие цифры: в 1970-м Саудовская Аравия заработала от продажи нефти 1,2 миллиарда долларов, в 1974-м — 29 миллиардов, в 1979-м — 70 миллиардо. Таким образом, за 10 лет нефтяные доходы Королевства увеличились в 58 раз.

С ростом доходов росли и денежные резервы страны. МВФ в 1975 году сообщал, что по этому показателю Аравия вышла на второе место в мире. Ее денежные резервы составляли 20 миллиардо долларов. В 1978-м резервы выросли до 80 миллиардов. В 1982-м — до 160.

Огромную часть этих денег Королевство тратило на развитие страны. Если в первый 5-летний план (1970-1975) было потрачено всего 12 миллиардов долларов, то во вторую пятилетку (1975-1980) руководство вложило в развитие страны 141 миллиард долларов. На третью пятилетку (1980-1985) было выделено 290 миллиардов долларов — почти в 2,5 раза больше, чем на вторую. Задания первого пятилетнего плана было недовыполнены на 20-30% из-за нехватки рабочей силы и специалистов. Вторая пятилетка была перевыполнена на 38%. В ходе второй пятилетки огромное внимание уделялось созданию инфраструктуры, промышленных предприятий и снижению зависимости от нефтяных доходов. Все эти планы реализовывались с опорой на научно-технические возможности Запада.

США и другие западные страны построили практически всю инфраструктуру Саудовской Аравии на первых ее этапах индустриализации. Сначала возвели всю необходимую нефтяную инфраструктуру и дороги. В 1951-м построили железную дорогу от самого Персидского залива до Эр-Рияда. Построили завод по производству серы из природного газа в Абкаике, нефтеперегонные заводы в Джидде и Эр-Рияде, три нефтеперерабатывающих завода, реконструировали за 18 миллионов долларов колледж в Дахране (где была построена и военная база) для специалистов в нефтегазовой области, построили мукомольный завод и зернохранилище в Джидде и Даммаме, построили восемь новых причалов в порту Даммама, создали национальные телекоммуникационные сети, в том числе наземные станции, создали несколько заводов по опреснению морской воды в Джидде и Эль-Хубаре.

В 1974 году в Эр-Рияде стала действовать саудовско-американская комиссия по экономическому сотрудничеству. На долю США приходилось до 40% всех контрактов, заключенных СА с другими странами.

В 1977-м Инженерный корпус США перенес свою штаб-квартиру из Западной Европы в Эр-Рияд. Это было связано с тем, что американские инженеры вели в Аравии проекты на общую сумму в 20 миллиардов долларов — больше, чем во всех других странах вместе взятых. Весь план второй пятилетки был разработан специалистами Стэнфордского университета. Дороги Аравии, электростанции, крупные промышленные комплексы строились при опоре на американские технологии и оборудование.

Саудовской авиационной компанией управляла американская «Трансуорлд Эйрлайнз». «Бендикс Корпрорейшн» оснащала саудовскую армию оружием. В начале 1977 года в Аравии работали 30 тысяч американцев (население Аравии в те годы составляло примерно 7 миллионов человек), в 1986-м — 45 тысяч. К началу 1980-х в стране действовало 400 американских компаний. В 1977-м в Даммаме был пущен в эксплуатацию сталелитейный завод, построенный американской компанией «Соум Стил оф Калифорниа». Аравия активно отправляла своих студентов учиться в США — в начале 80-х в Америке учились около 15 тысяч саудовцев. При этом остаться жить в США саудовцы не могли — в 1978 году вступил в силу закон, согласно которому саудовец, получивший образование за рубежом, должен по крайней мере столько же лет, сколько он учился, отработать в родной стране.

Аравия не замыкалась только на сотрудничестве с американцами, она привлекала к строительству инфраструктуры и другие страны: Англию, Германию, Францию, Швейцарию, Японию, вынуждая США конкурировать с ними за промышленные контракты.

В годы второй пятилетки Англия заключила с Аравией контракты на 5 миллиардов долларов: поставка оборудования и продуктов питания, обучение в течение 12 лет саудовских летчиков, офицеров Национальной гвардии, создание ракетных и радарных установок, строительство фабрик и дорог, строительство четырех военных объектов и их обслуживание, оснащение и обеспечение военных госпиталей (к началу 1980-х в Аравии трудились 25 тысяч англичан).

Германия и США в 1976 году построили саудовцам новый международный аэропорт в пригороде Джидды (по площади в полтора раза больше, чем аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке), а затем — еще более крупный аэропорт в Эр-Рияде, на возведение которого было потрачено 15 миллиардов долларов. Немецкие фирмы также построили радио- и телевизионные центры в Эр-Рияде, казармы, больницы, здания автосборочного завода в Джидде.

Американские, японские, голландские, греческие компании построили саудовцам два гигантских порта: Янбу (на Красном море) и Эль-Джубайль (в Персидском заливе). На одно создание инфраструктуры в этих портах ушло 40 миллиардов долларов. В Янбу было создано сразу три порта: один — для ежедневной переправки нефти в Западную Европу, второй — для экспорта нефтепродуктов, третий — для импорта продовольствия и других товаров для населения города.

Швейцария создала в Аравии 160 швейцарских и 47 швейцарско-саудовских компаний.

Огромную помощь западные страны оказали Аравии в военном обеспечении. Саудовцы в 1978 году потратили около 8 миллиардов долларов в год на военные цели. В 1981-м французские инсайдеры сообщали, что в год Аравия расходует на военные цели на душу населения в пять раз больше, чем США. В 1976 году США заключили с Аравией военные контракты на сумму в 4,4 миллиарда долларов. Американцы продали саудовцам 110 истребителей Ф-5Е, 60 реактивных истребителей Ф-15. В 1979-м американцы взялись за строительство строительной подземной системы укрытия для 60 реактивных истребителей — за 1,5 миллиарда долларов. Также продали им 5 000 ракет — «Стингеры» и «Маверикс». А в 1981 году американцы продали саудовцам крупный пакет новейшей военной техники на 8,5 миллиарда долларов, включая разведывательные самолеты АВАКС.

С конца 1970-х саудовцы стали активно закупать военную технику и у других стран: заключили контракт с Англией на 5 миллиардов долларов, купили французские «Фалконы» и германские «Леопарды». К началу 1980-х в Аравии было построено четыре военных базы: в Дахране, Табуке, Хафар-эль-Батине и Хамис-Мушайте. Страна на тот момент располагала 35-тысячной армией (сейчас — 150-тысячной), вооруженной с ног до головы новейшим западным оружием.

Постройки Янбу и Эль-Джубайль в годы фейсаловских реформ фактически означали вступление Аравии в новый этап индустриализации. Третья пятилетка получилась особенно успешной в плане промышленного роста. К 1984 году Аравия на 80% удовлетворяла свои потребности в промышленной продукции. По производству цемента на душу населения она заняла первое место в мире. Значительные успехи были достигнуты в металлургии: производство стали возросло в разы, в 1984/85 страна выплавила 950 тысяч тонн стали — в 3,5 раза больше, чем в 1983-м (270 тысяч тонн). Успешно проводилась электрификация страны — в 1979-м электроэнергией было обеспечено 55% жителей, в 1984 — 80%, к началу 2000-х — 100%.

Большие подвижки случились и в сельском хозяйстве. Если в 1979 году Аравия импортировала 90% продуктов питания, то к 1985-му она полностью обеспечивала себя мясом, пшеницей, яйцами, птицей и молочными продуктами. В производстве пшеницы успехи были и вовсе такими значительными, что с 1984 года Аравия сама стала ее экспортировать.

В денежном отношении Саудовская Аравия к концу 1970-х стала финансовой сверхдержавой. Страна активно скупала облигации западных стран, раскидывала миллиарды по западным банкам. В 1978-м саудовцы разместили 26 миллиардов во французских банках, затем 14 миллиардов в немецких, дали взаймы 5 миллиардов долларов Германии, 1 миллиард долларов Японии, 200 миллионов долларов Франции, вкладывали гигантские суммы в западную недвижимость и промышленные предприятия.

По всему миру шла циркуляция несметных аравийских нефтедолларов, в 1978 году Newsweek писал: «Саудовское королевство превратилось в финансовую сверхдержаву: любое решение перевести хотя бы часть огромных саудовских капиталов из одной страны в другую может травмировать международные валютные рынки».

В 1979-м на аравийские нефтедоллары начинает заглядываться Китай. Чтобы завязать партнерские отношения с Аравией, он даже отменяет запрет на печатание в стране Корана и разрешает китайским мусульманам выезжать на паломничество в Мекку. В начале 1980-х в Китае печатается 30 тысяч экземпляров Корана на китайском языке и 30 тысяч — на уйгурском.

Вторая половина 1980-х и 1990-е. Падение цен на нефть, кризис и стабилизация

В 1985-86 годах цена на нефть падает с 28 долларов до 15 (в 1981-м на пике она достигала 34 долларов). Для Саудовской Аравии начинаются стесненные годы. Доходы сокращаются на 32%, государственные расходы урезаются на 48%. В 1986-м страна даже не имеет возможности принять государственный бюджет. Король Фахд заявляет, что «падение цен на нефть с 28 долларов до 15 делает невозможным определение разумных доходов и возможных расходов». Баланс расходов и доходов начинает сводиться на месячной основе, реализация всех масштабных экономических проектов откладывается на неопределенный срок.

В 1987 году расходы на образование уменьшились на 25,7% по сравнению с 1983-м, на социальное развитие — на 63,2%, на оборону — на 34,6%. Важно сказать, что урезание шло за счет заморозки и прекращения новых проектов, расходы на национальное благосостояние аравийцев, на предметы гордости руководства страны — медицину и социальное обеспечение — остались практически на том же уровне.

Резко сократились объемы строительства (в 2,5 раза), рухнули прибыли банков, было уволено до 600 тысяч низкоквалифицированных рабочих мигрантов, впервые были повышены налоги, пошлины, цены на электроэнергию, бензин, сокращены премии госслужащим. Все эти меры помогли избежать серьезного кризиса, одно только изменение налогообложения увеличило сумму бюджетных поступлений вдвое (через некоторое время некоторые налоги были снижены, а какие-то вообще отменены).

Даже в кризисное время были достигнуты кое-какие успехи в ненефтяных отраслях экономики. Поднялась обрабатывающая промышленность, еще сильнее стало сельское хозяйство. Аравия почти вдвое увеличила площадь обрабатываемых земель, стала выращивать в два раза больше зерна, закрыла потребность в собственных овощах, начала экспортировать в Европу рыбу, птицу и овощи.

В нефтянке страна ввела в работу новое месторождение в Эд-Диламе, объем которого составляет около 30 миллиардов баррелей. На конец 1997-го запасы нефти в стране оценивались в 261,2 миллиарда баррелей, что составляло 25,9% мировых запасов. 90% экспорта страны составляли нефть и нефтепродукты, обеспечивая 2/3 бюджетных поступлений (в 1995-м из общих 130 миллиардов доходов 90 дала нефтянка). Американцы, конечно, из Саудовской Аравии полностью не ушли, компании «Тексако», «Экксон», «Бектел» и т.д. сохраняют в стране сильные позиции.

Аравия значительно опирается на труд мигрантов, еще в начале 80-х их в стране было более 3 миллионов, и они составляли большинство во всех видах хозяйств, кроме нефтяного, — там по соображением престижа превалируют саудовцы (физический и грязный труд для потомков шейхов и бедуинов непривлекателен). При этом руководство страны всячески поощряет и приближает саудизацию рабочей силы и предпринимательства. Крупные министры не раз заявляли, что спустя время большинство рабочих мест на фабриках будут занимать именно коренные саудовцы. Принимались различные законы, обязывающие иностранные компании, работающие в Аравии, брать на работу именно местных. В том, чтобы рос класс саудовских бизнесменов, Королевство тоже заинтересовано напрямую, в 1978 году был принят закон об обязательном участии саудовского компаньона в любом иностранном бизнесе на территории Аравии.

Есть немало примеров успешных саудовских компаний даже после окончания нефтяного бума 1973-1981. В 1980-х ведущие позиции в стране по строительству и производству строительных материалов занимали компании Гейта Фараона. В пассажирских перевозках — «Сауди Паблик Транспорт Компани», принадлежащая шести эмирам правящей семьи. В банковской сфере — Национальный коммерческий банк, созданный торговой семьей аль-Махфуз и т.д.

Наше время. Все та же нефтяная игла, но и прибыль от религиозного туризма 20 миллиардов в год

Кризис и стабилизация середины 1980-х и 1990-х продолжались в Аравии до 2002 года, пока цена на нефть снова не пошла вверх. Все последующие годы, вплоть до 2009-2012, были тучными, Королевство зарабатывало огромные деньги на продаже нефти и процветало (особенно в 2003-2008).

В 2012 году цены поползли вниз, и у саудитов начались трудности: замедление темпов роста ВВП, сокращение объема экспорта нефти в два раза в период с 2012-го по 2016-й, снижение валовых сбережений, инвестиций и других макроэкономических показателей. В 2014-2016 бюджет сводился с дефицитом, в 2015-2016 Королевство впервые с 2002 года пошло на сокращение расходов. За два с половиной года госдолг вырос в восемь раз — до 341 миллиарда риалов (90 миллиардов долларов). Хотя такой рост и показывает серьезность отрицательной динамики, он все равно по мировым стандартам невелик. У Королевства сохраняется значительный резерв его повышения, поскольку соотношение долга и ВВП очень небольшое.

В любом случае таких кризисных явлений в экономике Саудовской Аравии, какие наблюдались в 2012-2016 годах, не было за последние 30 лет. Хотя страна сокращала расходы, они все равно несоизмеримо велики и не соответствуют текущим экономическим уровням.

После падения цены на нефть в 2012-2016 годах, ее курс снова пошел в рост — и с 2021-го по сегодняшний день находятся в коридоре 70-80 долларов за баррель. Для балансировки бюджета саудитам нужна цена хотя бы 75-80, но этого все равно недостаточно для бурного роста экономики. Нужна диверсификация, которой Королевство так и не может добиться. Задачи не класть все яйца в одну корзину ставились еще в годы второй пятилетки (1975-1980), но по-прежнему 80% доходов в бюджет страны идут от нефти. Хоть в XXI веке страна и поднаторела в производстве пластмасс, их продажа достигла 7,5% в общем экспорте, это все равно крохи.

Второй статьей дохода сейчас является религиозный туризм, страна зарабатывает 10-15 миллиардов долларов в год от хаджа (обязательного паломничества) и примерно 4-5 миллиардов от умры (малого, необязательного паломничества). Согласно проекту Vision 2030, саудовцы хотят к 2030-му зарабатывать от паломников в несколько раз больше. Если сейчас умру совершают 8 миллионов богомольцев в год, то к 2030-му их должно стать 30 миллионов. Это притом что Мекка уже сверхзастроена, превращена в бетонные джунгли с небоскребами и гигантскими кранами, а рядом с ней раскинулся крупнейший палаточный городок в мире на 2 миллиона человек. Ежегодно сотни и тысячи паломников погибают от жары, давки и отравления выхлопными газами.

Несмотря на все свои проблемы — замедление экономики, низкие цены на нефть, отсутствие нормальной диверсификации, чрезмерные расходы, конкуренцию с другими нефтедобывающими государствами (сланцевая революция 2014 года немало ударила по СА) — Аравия остается очень богатой страной с суперамбициозными планами.

Главная компания Королевства Saudi Aramco, одна из самых дорогих компаний мира, заработала в 2022 году 161 миллиард долларов чистой прибыли. У Аравии большие резервы, сохраняется значительный запас для роста государственного долга, она очень много тратит на образование, ее народ максимально сплочен и верен традициям, ее нефтяные (и газовые!) богатства по-прежнему огромны, она будет зарабатывать все больше благодаря мусульманским паломникам, поскольку ислам становится все популярнее.

Есть шанс, что в страну удастся привлечь и светских туристов благодаря возведению городов будущего, в частности нашумевшего проекта Неома — огромного города-линии, где не будет машин, улиц и выхлопных газов. По первоначальному проекту, город должен был растянуться на 170 км пустынного пространства, достигнуть 200 метров в ширину и 500 метров в высоту. Позже появилась обескураживающая информация от Bloomberg, что проект урезан на 98%, и вместо 170-километровой городской линии будет 2,4-километровая. Представители саудовской стороны эту информацию опровергли и заверили, что проект будет реализован в первоначальном виде.

В любом случае, пожелаем Саудовской Аравии удачи, вместе с ОАЭ, Катаром и другими нефтяными странами Ближнего Востока они много лет с успехом решают сложнейшую задачу по превращению раскаленной пустыни в цветущий и высокотехнологичный оазис цивилизации.

Использованные источники для написания материала: А.И. Яковлев «Саудовская Аравия: пути эволюции», Л.В. Валькова «Саудовская Аравия: Нефть, ислам, политика», диссертация Ас-Самак Абдулкарима Ибрахима «Фейсал и внешняя политика королевства Саудовская Аравия».