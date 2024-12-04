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Россиянам не разрешили выступить с флагом на ЧМ по пилонному спорту. Пришлось побеждать в нейтральном статусе

Россия завоевала 5 золотых медалей на чемпионате мира по пилонному спорту
Егор Сергеев
Сборная России по пилонному спорту
Сборная России по пилонному спорту.
Фото Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики России
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Стояли на одном подиуме с украинками.

Российские спортсмены произвели настоящий фурор на чемпионате мира-2024 по пилонному спорту. Соревнования прошли в итальянском городе Чезенатико и завершились для нашей команды девятью медалями — пятью золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой.

Нейтральный статус

В турнире приняли участие представители России, а также национальных сборных из 22 стран — Бразилии, Венгрии, Греции, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Южной Африки. Честь нашей страны защищала делегация, состоявшая из 21 спортсмена.

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При этом россиянам не разрешили выступить под своим флагом, поэтому они были представлены в нейтральном статусе. И в некоторых случаях девушки, завоевавшие медали, оказались на одном подиуме с украинками.

Например, Дарья Горбунова и Полина Крестьянинова заняли первое и второе места соответственно в категории соло юниорки 10-14 лет Competitive. А на третьей строчке расположилась представительница Украины Мария Межиритская.

Что такое пилонный спорт?

Танец на пилоне, шестовая акробатика, пилонный танец — все это названия одной и той же дисциплины, которая уже давно официально стала отдельным видом спорта. Он включает в себя элементы хореографии, акробатики и спортивной гимнастики.

Мировая легализация пилона началась в 2008 году, когда была основана Международная федерация по пилонному спорту Pole Sports & Arts World Federation (POSA). Причем данный вид уже признан МОК и его представители достаточно давно борются за то, чтобы попасть в программу Олимпиады. Пилонный спорт мог появиться на Играх уже в 2028 году, но проиграл борьбу крикету, лакроссу, бейсболу, сквошу и флаг-футболу.

В России танцы на пилоне признали официальным видом в 2021-м. К слову, представителей нашей страны в этом спорте во всем мире считают одними из лучших.

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