Галифе лыжниц, макси на корте и гонки на странных колесах. Как выглядели спортсмены сто лет назад

Фотографии из 1923 года.

Стили современной моды чрезвычайно разнообразны и интересны каждый по-своему. Но ретро регулярно возвращается. Ведь, как говорят психологи, позитивные воспоминания поднимают настроение. Поэтому мода на старое всегда популярна. Кто-то вдохновился яркими шестидесятыми, а кто-то — гламурными нулевыми. Мы же предлагаем обратить внимание на далекий 1923 год. Вернуться на сто лет назад и посмотреть на спортсменов той поры очень интересно.

Каждый день мы встречаем на улицах людей на моноколесах. В 1923-м бегали наперегонки именно так.

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Детишки сто лет назад уже гоняли на самокатах.

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Знаменитая британка Кэтлин Маккейн-Годфрид, как и все теннисистки той поры, выходила на корт в длинном платье.

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У лыжниц (и не только у них) в 1923 году еще были в моде брюки галифе.

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Сто лет назад спортивная мода только зарождалась, поэтому зачастую одежда спортсменов мало чем отличались от повседневных нарядов.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Спортсменкам того времени не рекомендовалось демонстрировать свое тело во время состязаний.

Фото Getty Images

Трудно представить сегодня судью хоккейного матча (пусть и на траве) в цилиндре.

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Сейчас модно и удобно бегать в облегающих брюках. На соревнованиях по шоссейной ходьбе в Лондоне 1923 года у участника под бриджами кальсоны.

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Боксеры сто лет назад выходили на поединки, как и сейчас, в трусах и привлекали зрителей своей мускулатурой.

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В СССР в начале 20-х годов был очень популярен женский баскетбол. Вот в таких замечательных трусах шароварах с галстуками и бабочками на шее сфотографировались после матча команды 2-го ВЭУ и 2-го Завокзального района в Москве.

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Трусы до колена и футболка с длинным рукавом у футболистов считались классикой до начала 50-х годов прошлого века.

Фото Getty Images

Форма ватерполистов 1923 года почти такая же, как у современных игроков в водное поло.

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Сто лет назад у фигуристов ценилось прежде всего слаженное катание партнеров. Пройдет несколько лет, Фил Тейлор и Фреда Уитакер откажутся от стесняющих движения костюмов. В фигурном катании появятся прыжки и другие сложные элементы.

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Пловчихи 1923 года берегли прически и предпочитали соревноваться в шапочках.

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Рекламное фото модного купальника тех времен.

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Мотогонщик 1923 года: кожаные штаны, высокие ботинки и каска, как у Евгения Моргунова в «Кавказской пленнице».