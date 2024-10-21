Как развит спорт в Северной Корее, которая подписала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией?

Обзор спортивных подвигов страны чучхе.

У России (кажется) появляется новый большой друг — Северная Корея. На днях в Госдуму был внесен законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который, в частности, предполагает военную помощь союзнику в случае нападения. Последние месяцы постоянно появляются новости об укреплении связей: то расскажут о пиве из КНДР на российском рынке (оказалось фейком), то о турах на горнолыжный курорт Масикрен с Дальнего Востока за 150 тысяч рублей за восемь дней. Уже приходят первые впечатления от туристов.

Из личного опыта — несколько лет назад довелось побывать на российско-корейской границе в поселке Хасан, и там в магазинах была продукция из страны-соседа. Конфеты продавщицы хвалили.

Очевидно, о Северной Корее ввиду ее особого режима мы знаем немногое, а если знаем, то порой ангажированную информацию. Это либо релизы Центрального телеграфного агентства Кореи, которые призваны показать, как в Пхеньяне и окрестностях все очень хорошо, либо сообщения южнокорейских СМИ и разведки, где тоже склонны демонизировать реалии чучхе.

И все же — что такое спорт в Северной Корее?

Спортивная оттепель

Однако кое-какие сведения о спорте в Северной Корее можно получить из открытых источников. Если кому интересно — предлагаем почитать интервью нашего фигуриста Артура Гачинского, который ездил в КНДР на шоу. Его слова высмеял Отар Кушанашвили, но сделать по ним выводы можно.

Традиционно сильными видами спорта в КНДР считаются тяжелая атлетика, женский футбол, гимнастика, борьба. Как и в сталинские времена в СССР, в стране, согласно учению Ким Ир Сена, считалось, что спорт является одним из столпов «социалистической педагогики».

С приходом к власти Ким Чен Ына, который провел детство в Швейцарии, на спорт стала делаться крупная ставка. Ыну на первых порах хотелось продемонстрировать миролюбивые намерения, поэтому спорт встал на замену военной риторике:

— Партия поставила перед собой задачу по созданию спортивной державы, чтобы помочь нашим спортсменам побеждать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других международных соревнованиях и продемонстрировать престиж и силу духа страны. Только спортсмены могут сделать так, чтобы флаг нашей республики был поднят в небо других стран в мирное время; их священный долг — возвысить престиж и честь своей страны, завоевав золотые медали, — говорил Дорогой Уважаемый Маршал КНДР (ныне уже генералиссимус).

В 2012 году, сразу после прихода Ким Чен Ына к власти, в Северной Корее был создан Государственный комитет по спорту. При новом молодом лидере в КНДР построили горнолыжный курорт Масикрен и открыты другие спортивные объекты инфраструктуры, футболистов стали отпускать за рубеж, в страну стали проникать западные, некогда запрещенные, забавы, например боулинг.

А еще у Северной Кореи удивительный рекорд в мире рестлинга. В 1990-е промоутеры WWE затеяли авантюру с приездом рестлеров в КНДР. Кассеты с записью боев долго ходили среди двух групп: энтузиастов этого спорта и энтузиастов этой страны. Но главное, что за уик-энд событие посетили 340 тысяч человек! В Америке таких цифр никогда не видели. А вживую в зале присутствовал великий Мохаммед Али. Осталось видео.

Выход на Запад и гонорары

В 2013-2014 годах в КНДР состоялась серия выставочных баскетбольных матчей с участием Денниса Родмана и других звезд НБА с северокорейскими баскетболистами. Хозяева выиграли первую половину 47:39, а на вторую команды вышли в смешанных составах. В пхеньянском зале за матчем следили 14 тысяч человек, сохранилась даже полная запись матча. Реакции зрителей временами забавные, но это вполне напоминает СССР времен оттепели.

Олимпиаду в Лондоне Северная Корея начала особенно успешно — и даже первые дни лидировала в медальном зачете, меняясь в борьбе за первое место с Казахстаном. Это стало возможным благодаря программе, в которой тяжелая атлетика стояла первой.

Со временем, правда, результаты северокорейцев на общем фоне упали. В Париже они не завоевали ни одного золота (0-2-4), а Токио пропустили по собственной инициативе (согласно официальной версии — из-за ковида).

Однако любопытно, как сами корейские спортсмены воспринимали те победы. Говорит Рим Джон Сым, чемпионка Лондона и Рио:

— Первое, о чем я подумала, когда узнала, что победила, — это то, что я осчастливила нашего любимого лидера. Я хочу сейчас бежать к дорогому лидеру, это то, что сейчас у меня в голове.

Рим Джон Сым. Фото Global Look Press

В 2010 году Северная Корея пробилась на чемпионат мира по футболу — и тогда запомнилась невероятной игрой против Бразилии (1:2), а при исполнении гимна лидер сборной, выступавший за рубежом (!), разрыдался. Однако, когда после удачной победы северокорейское телевидение решилось показать матч против Португалии в прямом эфире, то комментатор сбежал из эфира при счете 0:4, а команда проиграла 0:7. Тренера сборной Ким Чен Хуна, который привел коллектив к самому крупному успеху за полвека, якобы после этого отправили на некоторое время в лагерь — но информацию об этом, опять же, распространили южнокорейцы.

Тем не менее к северокорейцам приезжают с Запада. Некая сборная Всех звезд немецкого футбола (которая представляет игроков в азиатских чемпионатах) несколько раз играла с клубами из КНДР. Как правило, проигрывала. Гонорары за такие гастроли определенно достойные.

В квалификации к чемпионату мира-2026, на котором будет уже не 32, а 48 стран, северокорейцы выступают неудачно, уступая Ирану и Узбекистану.

Фото Getty Images

КНДР на Играх дружбы?

Последней успешной совместной акцией Запада и КНДР, пожалуй, была объединенная сборная Кореи по женскому хоккею, куда вошли 23 хоккеистки с Юга и 12 с Севера. Тогда на Олимпиаду с помощью МОК северокорейцам даже разрешили ввезти арендованную западную экипировку — ее поставка в КНДР запрещена санкциями. Правда, ее не удалось вывезти обратно по окончании Олимпиады.

В последние годы из КНДР поступает все меньше информации. Судя по всему, Ким делает упор на массовую физкультуру. Так, во второе воскресенье каждого месяца по всей стране проводятся спортивные фестивали. А у рабочих коллективов день начинается с зарядки или настольного тенниса. В обеденный перерыв поощряется гимнастика.

Правда, в текущих реалиях, возможно, вскоре с северокорейским спортом предстоит познакомиться ближе многим из нас. Если и есть кандидат на полноценное участие в соревнованиях на территории России, то это КНДР. Да и поездка в Пхеньян нашей футбольной сборной с игрой на 150-тысячном стадионе стала бы хитом. Правда, корейские мужчины-футболисты лишь на 111-м месте в рейтинге ФИФА, а вот женская сборная входит в топ-10. Минувшим летом она провела с россиянками два товарищеских матча — сыграла вничью (0:0) и победила (3:0).