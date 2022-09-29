Девушки-бойцы после победы и на взвешивании, фигуристки и пловчихи: известные случаи появления спортсменок топлес

Спортсменки во время соревнований не застрахованы от курьезных случаев. Причиной тому может быть порвавшееся платье или лопнувший комбинезон. А иногда они и сами не против показать аудитории нечто пикантное.

Олимпийский казус

Француженка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, во время короткого танца на Олимпиаде в Пхенчхане испытала проблемы со своим платьем. При выполнении одного из элементов верхняя часть съехала в сторону, обнажив грудь фигуристки.

Габриэла Пападакис.

Радость победы

35-летняя модель и боец Тай Эмери нокаутировала соперницу в дебютном поединке на Bare Knuckle FC, запрыгнула на канаты и на радостях показала всем грудь. Скорее всего, это было преднамеренно, пусть и на эмоциях. И это пошло ей на пользу — количество подписчиков модели на одном сайте с откровенным контентом увеличилось в 62 раза.

Тай Эмери.

Оторвавшаяся лямка

Выступление на чемпионате Европы российской фигуристке Екатерине Рублевой испортила оторвавшаяся лямка. После проката она и ее партнер Иван Шефер сказали, что мало что помнят о номере, ведь половину времени на льду пытались справиться с форс-мажором.

Екатерина Рублева.

Две половинки

Этот казус приключился с британской бобслеисткой Джулианной Кук прямо перед началом разгона. Комбинезон не выдержал разминочных движений и с треском разошелся ровно по центру.

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Лопнувший купальник

Итальянка Флавия Дзоккари испытала стыд из-за некачественного купальника. Девушка не заметила, что произошло, и сначала не поняла, почему все на нее смотрят. Когда причина выяснилась, Флавия расплакалась и убежала в раздевалку.

Флавия Дзоккари.

Не тот случай

Серфингистка Стефани Гилмор не против того, чтобы показать свое тело в фотосессии. Но вот выскочившая грудь во время соревнований явно не входила в ее планы.

Стефани Гилмор.

Если любишь — отпусти

В водном поло случаи оголения происходят на постоянной основе. Контактный вид спорта в сочетании с водой приводят к тому, что купальники у девушек очень часто показывают то, что не нужно.

Ватерполистка.

Протест

Девушка-боец ММА Хелен Перальта устроила акцию протеста перед своим поединком. Во время церемонии взвешивания американка встала на весы обнаженной по пояс. Она сняла с себя верхнюю часть одежды и заклеила грудь полосками белой изоленты с надписью «К черту Дисней!». В таком же виде она вышла на дуэль взглядов с соперницей.