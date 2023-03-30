Телевизоры, в которых всё включено: приятная цена плюс год подписки для просмотра футбола и не только

Разбираем новинку от Триколора с точки зрения футбольных болельщиков.

Что может быть лучше для настоящего болельщика, чем включить трансляцию матча любимого клуба? Только самому оказаться на трибунах. Но такая возможность есть не всегда, и тут на помощь всегда придет телевидение. Начинается весна, а значит, в ближайшие три месяца нас ждет настоящий праздник спорта. Только посчитайте — заключительные туры российской премьер-лиги, развязка интриги в ведущих европейских чемпионатах, решающие матчи еврокубков. И ведь это только футбол, а ведь еще идет шикарный плей-офф Кубка Гагарина и наступает решающая стадия борьбы за медали в Единой лиге по баскетболу. А может, вам ближе смешанные единоборства или фигурное катание?

К какому бы лагерю вы ни относились, смотреть спорт лучше на большом и ярком экране. Но на каком? Разбираем, что представляют собой 4К-телевизоры от Триколора.

Заметная новинка

В далекие времена аналогового телевидения и кинескопов не было большего горя для болельщика, чем пропустить начало трансляции, а то и всю игру. В наше время в пару кликов можно найти почти любой матч, голы, опасные моменты, а тогда оставалось только слушать рассказы более удачливых друзей. У того же Триколора есть почти волшебный сервис управления эфиром, который включен в годовую подписку. Можно поставить матч на паузу, перемотать вперед или назад. А если пропустили игру — посмотреть ее в записи. Подписка, к слову, уже включена в стоимость новых телевизоров Smart TV, которые компания выпустила в продажу на российском рынке в феврале.

Сейчас в линейке четыре устройства — с диагональю экрана 32, 43, 50 и 55 дюймов. При этом три старшие модели поддерживают разрешение 4К. Все телевизоры созданы на базе высококачественных VA-матриц со временем отклика 9,5 мс и углом обзора 170 градусов, а также обладают современным дизайном с минимальной толщиной рамок сверху и по бокам от экрана. Из любого угла комнаты вам будет хорошо видно экран, а изображение не потеряет в цвете.

Все марки телевизоров «несут на борту» 8 Гб встроенной памяти и 1,5 Гб оперативной (лишь у 32-дюймовой модели оперативка на 1 Гб). Для подключения внешних устройств есть HDMI- и USB-разъемы, интернет можно подключить как проводной через LAN-порт, так и Wi-Fi. Особо стоит отметить наличие слота для CAM-модуля, через который можно подключать спутниковое ТВ. А также то, что телевизор располагает Bluetooth — поэтому его минималистичный пульт дистанционного управления позволяет переключать каналы, даже находясь в соседней комнате. Кстати, собирают все устройства на том самом заводе «Горизонт» в Минске.

Всё в одном

Пока ничего революционного? Подождите секундочку. Телевизоры от Триколора снабжены стандартной прошивкой на основе Android TV 11, но дальше начинается самое интересное. Они работают под управлением установленной на базовый Android оболочки Триколора, разработанной российскими инженерами по заказу оператора. С одной стороны, вы не найдете здесь привычного Google PlayMarket. Зато есть предустановленные программы и собственный магазин приложений.

Если вам этого мало, то прошивка поддерживает возможность установки любых приложений в виде АРК-дистрибутивов. Просто скачайте файл из интернета и распакуйте. Также у Триколора есть специальная программа SmartTube Next, позволяющая запускать видео в том числе с YouTube. Да, поначалу ее интерфейс может показаться непривычным, но это дело времени — главное, весь контент на месте.

А теперь царское предложение от Триколора. Каждому покупателю телевизора компания дарит бесплатную годовую подписку «Смотри кино и ТВ». Нажатием одной кнопки на пульте зритель получает доступ к онлайн-кинотеатру, где собраны 200+ телеканалов и тысячи фильмов и сериалов. В подписку включены спортивные телеканалы «Футбольный», «Хоккейный» и «Спортивный», на которых можно увидеть матчи ФНЛ-2, МФЛ, ЮФЛ, игры ВХЛ, МХЛ и НХЛ, а также состязания по смешанным единоборствам, боксу и борьбе. Да, для этого придется пройти регистрацию на сайте, но разве оно того не стоит? Еще раз: Бесплатная. Годовая. Подписка. На сотни каналов и тысячи фильмов. При этом рекомендованная цена самой дорогой 55-дюймовой модели составляет всего 35 тысяч рублей, а удовольствие от просмотра на ней футбольного матча не перевести в деньги.

Поэтому всё, что вам нужно — купить в магазине или заказать онлайн телевизор от Триколора, распаковать его и поставить в удобное место, активировать свой бесплатный доступ и наслаждаться. Приятного просмотра!