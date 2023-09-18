«Это полноценный участник чемпионата мира». Как топовый вид спорта погасил политические страсти

В Кабуле, несмотря на все сложности с властями Афганистана, состоялась презентация главного трофея чемпионата мира по крикету-2023.

В начале сентября главный трофей чемпионата мира по крикету побывал в Афганистане. Мужская сборная этой страны выступит в финальной стадии престижного турнира, который состоится в Индии с 5 октября по 19 ноября. По традиции накануне соревнований чемпионский кубок выставляют на публике во всех странах-участницах. В том, что этот произошло в Кабуле, не было бы ничего сенсационного, если бы у власти в Афганистане не находилось движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которая постоянно подвергается нападкам на Западе. Тем не менее Международный совет по крикету(ICC) не только не дисквалифицировал афганскую команду и не лишил ее флага. А еще и привез в «страну-изгой» один из самых знаменитых спортивных трофеев.

Звезды с мировыми именами

Крикет — самый популярный вид спорта в Афганистане. Нынешняя сборная была создана еще при прежнем проамериканском правительстве, при нем в 2015 году дебютировала на чемпионате мира (выиграла один матч из шести). И как ни в чем не бывало продолжила выступления после смены власти в стране в 2021-м. Да еще как продолжила — через Суперлигу пробилась в финальную стадию чемпионата мира-2023 во второй раз в истории и теперь сразится за главный трофей (11-килограмовый кубок из серебра и золота). При этом подопечные южноафриканского тренера Ланса Клюсенера отправляются в Индию совсем не в роли аутсайдеров.

В их составе как минимум три игрока с мировым именем — Рашид Хан, Мохаммад Набии Рахманулла Гурбаз. Все они на клубном уровне играют за пределами Афганистана, но не были замечены в оппозиционных настроениях по отношению к нынешней власти. Более того, Рашид Хан вступился в соцсетях за свою сборную, когда в начале этого года австралийцы отказались от серии с афганцами в ОАЭ по политическим причинам. Бойкот был устроен в связи с «позицией афганского правительства по ограничениям на образование и трудоустройство женщин и девочек».

После этого демарша Хан отказался от перехода в австралийскую лигу Big Bash. «Если австралийцам так некомфортно играть с Афганистаном, я бы не хотел, чтобы кто-то чувствовал себя неловко из-за моего присутствия в BBL», — написал Рашид в соцсетях. Правозащитная организация HRW неоднократно пеняла звездам афганского крикета за совместные фото с чиновниками талибана (запрещенная в России террористическая организация) и призывала ICC дисквалифицировать эту сборную. «Необходимо лишить фундаменталистский Афганистан членства в ICC и от отстранить участия в международных соревнованиях до тех пор, пока женщины и девочки снова не смогут участвовать в образовании и спорте этой страны», — говорила Минки Уорден, директор центра глобальных инициатив HRW.

Фото Afghanistan Cricket Board

Повод проявить благоразумие

Гнев правозащитников вызывает тот факт, что Афганистан — единственный из всех участников финальной стадии мужского чемпионата мира не имеет женской сборной. То есть она существовала при прежнем правительстве, однако после смены власти практически все игроки этой команды бежали за границу из-за опасений за свою безопасность. Призывы к ICC вмешаться успеха не возымели. Международный совет уверенно придерживался линии «спорт вне политики» и не подумал от нее отойти ни после австралийского бойкота, ни после того, как афганцы отобрались в десятку участников финальной стадии мужского чемпионата мира. Даже маршрут путешествий Кубка менять не стали.

И это все при том, что крикет традиционно развит в основном в бывших британских колониях и в самом Соединенном Королевстве. То есть в этом сообществе много стран, которых мы относим к западному лагерю, активно выступающему за политические санкции против России в мировом спорте. Например, возглавляют ICC новозеландец Грег Барклай и австралиец Джефф Олардис. Но национальная принадлежность не помешала им проявить благоразумие и не вводить санкций против Афганистана, где правит неугодное Западу движение. И секрет здесь прост — среди ведущих крикетных держав столько геополитических противоречий, что любая искра может привести с самым губительным последствиям.

Так, Пакистан до последнего сомневался, ехать ли на чемпионат мира в Индию. Между этим странами более семи десятилетий продолжается конфликт из-за принадлежности региона Кашмир. И это противостояние часто переносится на матчи по крикету. В рамках чемпионата мира такой запланирован на 14 октября и наверняка станет источником повышенной опасности. Австралия и Афганистан должны сыграть 7 ноября, и здесь тоже будет горячо. Австралия — самая успешная сборная чемпионата мира (выигрывала титул шесть раз). Но действующими чемпионами здесь являются англичане — они и станут 9 октября первыми соперниками афганцев на ЧМ-2023.