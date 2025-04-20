Уехавших из России атлетов будут лишать спортивных званий. Но пострадают тренеры

Попытка предотвратить отъезд лучших спортсменов в другие страны выглядит несколько странной.

С 10 апреля 2025 года в силу вступил приказ № 173 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», заменивший аналогичный приказ от 19 декабря 2022 года и последующие правки к нему от 5 октября 2023 и 24 января 2024 года. Список изменений достаточно обширен, многие из них носят технический характер, просматривается общая тенденция на централизацию роли министерства спорта, и разбирать каждую правку нет ни смысла, ни времени, кроме, пожалуй, одной.

В раздел 5, регламентирующий процессы лишения и восстановления спортивных званий, добавлены два новых пункта, в которых говорится, что основаниями для лишения спортсмена спортивного звания являются, помимо прочего: а) прекращение спортсменом гражданства Российской Федерации; б) выступление спортсмена в составе спортивной сборной команды иностранного государства.

Цели появления этих пунктов в новом положении о ЕВСК понятны — предотвратить отъезд в другие страны уже зарекомендовавших себя или перспективных российских спортсменов. Эта тенденция имеет место, борцы, например, уезжали довольно давно по простой причине — в сборной России очень тесно: конкуренция высочайшая, на международную арену пробиться очень тяжело. В последние три года тенденция усилилась.

Прекращение гражданства РФ

Российская Федерация считает любого обладателя паспорта РФ своим гражданином, но при этом не запрещает иметь второе и даже третье гражданство. Поэтому те спортсмены, которые получили паспорт другой страны, не обязаны отказываться от паспорта РФ. В большинстве случаев они сохраняют его, если это не входит в противоречие с правилами государства, куда они переезжают. Так что применяться данный пункт будет крайне редко, если вообще будет. Строго говоря, он практически бесполезен, именно поэтому, видимо, и появился второй пункт.

Дарья Варфоломеев. Фото Global Look Press

Выступление спортсмена в составе сборной иностранного государства

Это как раз случай почти всех уехавших спортсменов, за исключением тех, которые покинули РФ совсем детьми, как, например, олимпийская чемпионка Парижа по художественной гимнастике Дарья Варфоломеев. У нее и званий тогда еще не было, соответственно, произойди отъезд сейчас, нечего ее было бы и лишать. Но большинство уезжают все-таки уже взрослыми, будучи интересными всем тем странам, которые готовы их принять, создать условия и финансировать подготовку.

Очень много случаев отъезда у борцов, недавний громкий эпизод с Черменом Валиевым на чемпионате Европы — просто подтверждение данного факта. Достаточно много, причем еще до 2022 года, было смен спортивного гражданства в художественной гимнастике: Елизавета Назаренкова выступала за Узбекистан, Екатерина Веденеева — за Словению, Елизавета Луговских — за Черногорию и т. д. Все эти девушки начинали карьеру и добились серьезных успехов в России, получив звание мастера спорта международного класса. Но их примеры скорее исторические, они сделали это давно и все уже завершили карьеры, правда, Веденеева пока официально об этом не заявила.

Более свежий пример из этого же вида спорта — новосибирская гимнастка Арина Гвоздецкая, еще в апреле 2024 года выступавшая в России и получившая звание мастера спорта согласно приказу № 226 от 22 июля 2024 года, а сейчас выступающая в составе сборной Израиля, причем первый ее выход под новым флагом произошел после 10 апреля, то есть подпадает под действие нового положения.

Случай Гвоздецкой как раз показателен, потому что, строго говоря, новый закон не должен иметь обратной силы. Санкции не могут применяться к тем спортсменам, которые дебютировали за новые сборные до 10 апреля 2025 года. Они, скорее всего, не коснутся ни конькобежцев Семируннего (МСМК, Польша) и Семерикова (ЗМС, Узбекистан), ни специалистов шорт-трека Ейбога и Айрапетяна (оба МСМК, также Узбекистан), ни велогонщика Яковлева (МСМК, Израиль), ни легкоатлетки Трофимовой (МСМК, Киргизия).

Все они переехали давно, но есть исключения — дело в том, что некоторые из таких спортсменов до сих пор отбывают карантин и поэтому за новую сборную еще не выступили ни разу. Соответственно, событие, которое может привести к лишению их спортивных званий, еще не произошло. Как только они впервые выйдут под новым флагом, как, например, конькобежка Елизавета Голубева, — появится повод, уже по новому положению о ЕВСК, рассмотреть вопрос о лишении их спортивного звания, в случае с Елизаветой это ЗМС.

Михаил Дегтярев. Фото Известия

Кто лишает?

Документы о лишении может направить в Минспорт РФ либо региональный минспорт, либо общероссийская федерация по виду спорта. Кроме того, и сам Минспорт РФ может инициировать данный процесс.

Это создает несколько противоречивую ситуацию. Дело в том, что некоторые спортсмены сменили флаг по согласованию с общероссийской федерацией своего вида спорта, без карантина, то есть, говоря проще, ушли по-хорошему. Их отпустили, подписав открепление и направив его в международную федерацию. А теперь этих спортсменов могут лишить званий, причем инициатива не обязательно будет исходить от общероссийской федерации. Этого может захотеть и Минспорт РФ, и региональное министерство.

Где деньги?

Здесь еще сложнее. Ситуация, когда спортсмен, выступающий под флагом другой страны, получает зарплату в РФ именно как спортсмен, почти исключена (но возможна). Поэтому, если сам атлет будет лишен звания, для него это обидно, досадно, но не связано с деньгами напрямую. В конце концов, значок и билет физически забрать у него почти нереально. А те, кто считал его сильным спортсменом, чемпионом, в большинстве своем не изменят мнения, прочитав приказ о лишении звания.

Деньги тут в окружении спортсмена. И тренеры, и спортшколы получают финансовые бонусы за мастеров и международников. Это зачастую достаточно заметная подпитка. Данные бонусы не вечны, они выплачиваются несколько лет. Но если спортсмена лишат звания — его российское окружение лишится и бонусов. Сразу. Даже если они были против отъезда, отговаривали спортсмена, убеждали того остаться.

Владимир Семирунний. Фото Global Look Press

Остановит ли это уезжающих?

Нет. Спортивные звания — престижная ачивка, но большие спортсмены и те, кто хочет ими стать, мыслят другими категориями — медалями самых главных турниров, мировыми рекордами. Практическая польза от билета МСМК — в Новогорск когда-то по нему можно было пройти без пропуска — к друзьям, которые там сидели на сборе. Вот, в общем-то, и все. Если спортсмен меняет гражданство — он априори понимает, что отказывается от всех ставок и стипендий в России, звание становится частью его прошлого, до отъезда. Не более.

Например, даже если новое положение будет иметь обратную силу — лишат Владимира Семируннего звания МСМК, а он за Польшу уже две медали чемпионата мира выиграл. Улыбнется Володя и будет жить дальше. Улыбнется еще раз, когда ему скажут, что его, например, сняли с Доски почета в Екатеринбурге или вычеркнули из списка лучших конькобежцев региона. Но он второй в мире на 10 000 метров, это важнее для спортсмена, именно по месту в мировом рейтинге он определяет себя в профессии, которой посвятил жизнь. Да и для всех своих друзей в России, для тех, с кем бегал еще по юниорам, он — русский, уральский парень. Свой. МСМК, согласно приказу № 99 от 29 июня 2023 года. Как выполнял, все конькобежцы видели. Этого не перечеркнуть никаким приказом. Хотя из кабинетов, возможно, все это представляется иначе.