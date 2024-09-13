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Умер известный бодибилдер Илья Голем Ефимчук. Ему было 36 лет

Умер белорусский бодибилдер Илья Голем Ефимчук
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Илья Голем Ефимчук
Илья Голем Ефимчук.
Фото Соцсети
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У белорусского спортсмена остановилось сердце.

Что случилось?

Не стало известного белорусского бодибилдера Ильи Ефимчука, также известного как Голем. 6 сентября у 36-летнего атлета случился сердечный приступ, врачи оказали помощь, но спасти его не смогли. Ефимчук скончался в больнице.

«Друзья, с невероятной болью в сердце должна вам сообщить, что Илья покинул этот мир, — - сообщила в соцсетях Анна Ефимчук, вдова спортсмена. — Утром 6 сентября его сердце остановилось дома, я была рядом, вызвала скорую, делала массаж сердца, пока они были в пути. На вертолете его экстренно увезли в клинику. Все это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придет в себя. Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер».

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У Ефимчука был сумасшедший рацион

Белорус не участвовал в профессиональных соревнованиях, но все равно был очень известен в интернете из-за своей узнаваемой впечатляющей формы. Ефимчук был очень накачан, его вес при росте 185 см на пике формы составлял 158 кг.

Это достигалось не только упорной работой (Илья делал жим лежа с весом 272 кг, приседал и делал становую тягу с 317 кг), но и невероятной диетой. В сутки Ефимчук потреблял 16,5 тысячи (!) калорий, питаясь семь раз в день. В его рацион входили роллы, стейки, блины с мясом и другие продукты.

Антонио Соуза
Антонио Соуза.
Фото Соцсети

Бодибилдеры умирают регулярно

Голем не первый бодибилдер, скончавшийся в молодом возрасте. Люди, подвергающие свое тело постоянным экстремальным нагрузкам (в том числе в питании), умирают достаточно часто.

Так, 3 августа не стало 26-летнего бразильского бодибилдера Антонио Соузы. Он умер сразу после церемонии награждения на соревнованиях, на которых вошел в призовую тройку. Пресса писала, что он почувствовал боль в груди еще в процессе выступления, но смог довести дело до конца. Соуза скончался прямо за кулисами.

19 августа в США скончался 48-летний российский бодибилдер Евгений Мишин. Он находился у себя дома, когда у него случился инфаркт. Прибывшие на вызов медики 45 минут пытались спасти атлета, но не смогли.

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За последние годы не стало многих видных бодибилдеров. Среди них мистер Олимпия 2018 года Шон Роден, американец Даллас Маккарвер, неоднократный участник «Мистер Олимпия» Джордж Питерсон и многие другие.

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