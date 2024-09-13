Умер известный бодибилдер Илья Голем Ефимчук. Ему было 36 лет

У белорусского спортсмена остановилось сердце.

Что случилось?

Не стало известного белорусского бодибилдера Ильи Ефимчука, также известного как Голем. 6 сентября у 36-летнего атлета случился сердечный приступ, врачи оказали помощь, но спасти его не смогли. Ефимчук скончался в больнице.

«Друзья, с невероятной болью в сердце должна вам сообщить, что Илья покинул этот мир, — - сообщила в соцсетях Анна Ефимчук, вдова спортсмена. — Утром 6 сентября его сердце остановилось дома, я была рядом, вызвала скорую, делала массаж сердца, пока они были в пути. На вертолете его экстренно увезли в клинику. Все это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придет в себя. Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер».

У Ефимчука был сумасшедший рацион

Белорус не участвовал в профессиональных соревнованиях, но все равно был очень известен в интернете из-за своей узнаваемой впечатляющей формы. Ефимчук был очень накачан, его вес при росте 185 см на пике формы составлял 158 кг.

Это достигалось не только упорной работой (Илья делал жим лежа с весом 272 кг, приседал и делал становую тягу с 317 кг), но и невероятной диетой. В сутки Ефимчук потреблял 16,5 тысячи (!) калорий, питаясь семь раз в день. В его рацион входили роллы, стейки, блины с мясом и другие продукты.

Антонио Соуза. Фото Соцсети

Бодибилдеры умирают регулярно

Голем не первый бодибилдер, скончавшийся в молодом возрасте. Люди, подвергающие свое тело постоянным экстремальным нагрузкам (в том числе в питании), умирают достаточно часто.

Так, 3 августа не стало 26-летнего бразильского бодибилдера Антонио Соузы. Он умер сразу после церемонии награждения на соревнованиях, на которых вошел в призовую тройку. Пресса писала, что он почувствовал боль в груди еще в процессе выступления, но смог довести дело до конца. Соуза скончался прямо за кулисами.

19 августа в США скончался 48-летний российский бодибилдер Евгений Мишин. Он находился у себя дома, когда у него случился инфаркт. Прибывшие на вызов медики 45 минут пытались спасти атлета, но не смогли.

За последние годы не стало многих видных бодибилдеров. Среди них мистер Олимпия 2018 года Шон Роден, американец Даллас Маккарвер, неоднократный участник «Мистер Олимпия» Джордж Питерсон и многие другие.