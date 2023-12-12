«Кажется, 70 процентов звезд — алкоголики». В дартсе решили приравнять пьянство к допингу

Неужели ведущим игрокам придется отказаться от пива перед матчами?

Хотя дартс далеко не все считают серьезным видом спорта, главные звезды только за счет призовых зарабатывают в нем сотни тысяч, а то и миллион долларов за сезон. При этом отнюдь не всех мировых лидеров дартса можно назвать образцовыми спортсменами, некоторые из них «могут похвастать» вполне себе пивными животиками. Мало того, многие звездные игроки на соревнованиях, как утверждают недоброжелатели, выступают в состоянии алкогольного опьянения, пытаясь (и вполне успешно) таким образом справиться с нервозностью. И если в Великобритании на эту проблему пока не обращают внимания, то в Германии решили жестко бороться с алкогольным допингом среди дартсменов.

Трезвенники в меньшинстве?

В немецкой ассоциации дартса (DDV) с предстоящего сезона будут проводить тесты игроков на алкоголь. Об этом сообщает Sportsсhau. «Наиболее реалистичным сценарием в настоящее время является ограничение уровня алкоголя в крови, планка которого будет постепенно снижаться», — говорится в докладе DDV. Делается это прежде всего «на фоне защиты несовершеннолетних». Но алкоголь, по мнению представителей немецкой ассоциации дартса, также может помочь игрокам справиться с турнирным давлением. И теперь там собираются бороться с «повышением производительности», достигаемой нечестным путем.

Алкоголь, как известно, не входит в список запрещенных ВАДА веществ, но при этом широко распространен в дартсе и приносит реальную помощь на соревнованиях. О чем уже не раз говорили сторонники трезвого дартса. Так, еще в 2016-м голландский экс-профессионал Ко Стомпе буквально умолял запретить в дартсе алкоголь, поскольку он позволяет подавить напряжение и улучшить точность попаданий. При этом Стомпе ссылался и на собственный опыт потребления пива перед важными играми.

Солидарен с ним и еще один дартсмен немец Йохен Грауденц. Он в своем интервью специализированному порталу dartsnews.de заявил, что алкоголь широко распространен среди игроков в дартс, а «70 процентов главных звезд — алкоголики». Его соотечественник, участник чемпионата мира Саша Штейн признался, что пил пиво перед своей игрой на ЧМ в Лондоне. И это, по его словам, делали многие другие дартсмены, поскольку в этом виде спорта алкоголь весьма распространен в качестве успокоительного средства.

Болельщик с пивом и в костюме пива на турнире по дартсу. Фото Getty Images

Пиво весьма востребовано

Что ж, если в видах спорта на скорость или выносливость пьянство вряд ли может помочь, то в том же дартсе, где психологическое состояние важнее физических кондиций, он, пожалуй, действительно способен повысить результаты.

При этом дартс еще и не чурается запрещенных препаратов. Так, исследователь допинга глава лаборатории в Кельне Марио Тевис заявил Sportsсhau следующее: «В процентном отношении, вероятно, в дартсе больше положительных результатов, чем в других видах спорта». Показательна история 2017 года, когда оба финалиста престижного German Masters чемпион Тобиас Зайберт и занявший второе место Хольгер Фромманн сдали положительные тесты (на метилфенидат и амфетамин) и были дисквалифицированы на два года. Опять-таки допинг помогал улучшать концентрацию на соревнованиях, а значит, и результаты.

При этом допинг-контроль на турнирах по дартсу, мягко говоря, нерегулярен. Так, с 2020 по 2022 год в Германии его вообще не было, да и в других странах говорить о выстроенной системе нельзя. К примеру, Штейн вспоминал, что даже на чемпионате мира-2015, в котором он участвовал, допинг-контроля не было. И не факт, что с тех пор что-то кардинально изменилось. С учетом солидных призовых за победы неудивительно, что многие в условиях безнаказанности могут рисковать и использовать запрещенные ВАДА препараты или алкоголь, а то и все вместе.

Естественно, такие коктейли вряд ли улучшают здоровье спортсменов. При этом не стоит забывать, что сам дартс считается в Европе так называемым «пабным» видом спорта — то есть распространен в пабах и барах, где распитие спиртных напитков не только не запрещается, но и приветствуется. Поэтому многие дартсмены и их болельщики наверняка не видят в потреблении пива перед играми и даже во время матчей ничего предосудительного.

Как бы то ни было, теперь, по крайней мере в Германии, игрокам в дартс придется привыкать к трезвости — иначе им будет грозить дисквалификация. Посмотрим, последуют ли примеру немцев на мировом уровне. Хотя параллельно дартсу необходимо справиться и с обычным допингом, ведь это, пусть и своеобразный, но все же спорт.