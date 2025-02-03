В Ессентуках госпитализированы 12 юных спортсменов из Шебекино. У всех симптомы ротавирусной инфекции

Санаторий проверяет прокуратура.

В Ессентуках госпитализированы 12 подростков, прибывших из города Шебекино Белгородской области для учебы и тренировок. Инцидент находится под контролем официальных лиц региона, а прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.

Число пострадавших детей быстро увеличилось с семи до 12

В конце января 74 ребенка из Шебекино прибыли в Ессентуки для учебы и тренировок. Их разместили в санатории «Факел», а подобный визит произошел второй год подряд. Днем 1 февраля стало известно, что семерых юных спортсменов госпитализировали с симптомами ротавирусной инфекции. Подростки сами обратились к врачам с жалобами на недомогание и повышенную температуру, после чего их госпитализировали и поместили в стационар.

Произошедшее прокомментировал глава города Владимир Крутников: по его словам, тренеры и врачи проанализируют покупки детей в магазинах, так как другие постояльцы санатория не жаловались на самочувствие. А также сообщил, что сами пострадавшие уже интересуются, когда смогут вернуться к тренировкам. В гостинице провели санобработку.

«Созванивался со своим коллегой, губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировичем Владимировым. Ситуацию контролирует. Надеюсь, наши дети быстро выздоровеют и вернутся к своим друзьям. Директор Академии спорта и заместитель министра спорта Белгородской области выехали сейчас в Ставропольский край, чтобы быть вместе с детьми и максимально контролировать ситуацию», — прокомментировал случившееся губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Однако число пострадавших быстро увеличилось: утром 3 февраля госпитализировано уже 12 спортсменов из Ессентуков. У всех — симптомы ротавирусной инфекции. По словам министра образования региона Марии Смагиной, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Она посетила детей в больнице.

«Медицинская помощь им оказывается в полном объеме в соответствии с их клиническим состоянием. В настоящее время дети госпитализированы в инфекционное отделение Ессентукской больницы. Провели с коллегами беседу с администрацией учреждения и сопровождающими детей. Ситуацию держим на контроле», — написала Смагина у себя в Telegram-канале.

Фото Global Look Press

Правоохранители проводят проверку

Инцидентом занялись правоохранители: прокуратура начала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства. Следственный комитет рассматривает дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомствах постараются установить причину отравления.

«По поручению прокуратуры края, с учетом публикации средств массовой информации прокуратурой г. Ессентуки организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с пищевым отравлением несовершеннолетних», — говорится в заявлении прокуратуры.