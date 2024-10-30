Правительство соседней страны запретит финансировать за счет бюджета спортсменов иностранного происхождения.

В Казахстане перешли к конкретным действиям по существенному сокращению «импорта» спортсменов топ-уровня в национальные сборные. Этот курс еще в августе провозгласил президент РК Касым-Жомарт Токаев по итогам не самых удачных для страны Игр-2024 (количество наград казахстанской сборной сокращается вторую Олимпиаду подряд). Теперь правительство Казахстана планирует запретить финансирование за счет бюджета атлетов, не являющихся гражданами страны. Кроме того, взят курс на собственные кадры, что может сильно ударить по планам россиян, которые в последние годы пополняли казахстанскую сборную в таких видах дисциплин, как теннис, борьба, бокс, фигурное катание и конькобежный спорт.

Пусть работают маркетинговые отделы клубов

— Мы достигли того, о чем говорили! Правительство поддержало правовую норму не давать легионерам ни тиына, — написал в соцсетях депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев. — Также приостановлено решение министерства о выделении денег на те виды спорта, о которых люди даже не слышали. Сократили 180 видов спорта! Не допускается финансирование из бюджетных средств спортсменов, не являющихся нашими гражданами. Не допускается их финансирование за счет субъектов квазигосударственного сектора. Если кто-то хочет привезти футболистов из Бразилии или другой страны, пожалуйста, но мы не дадим на это ни тиына из бюджета. Пусть маркетинговые отделы клубов работают, пусть продают клубную атрибутику, корректируют цены на билеты. Давно пора встать на ноги.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нартай Сарсенгалиев. Фото Мажилис Парламента Республики Казахстан

Проект по урезанию расходов на иностранцев в казахстанском спорте — часть кампании, которая началась после Олимпиады в Париже с подачи президента страны Касыма-Жомарта Токаева. «Следует отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов, ведь любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов, — сказал лидер страны. — При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход».

На Играх-2024 в составе сборной Казахстана выступали несколько выходцев из Кении, Украины и России — теннисная команда практически полностью состояла из экс-россиян. В 2021 году в сборной Казахстана по хоккею выступали 10 натурализованных игроков (бывшие россияне, канадцы и швед). Успешной в спортивном плане стала натурализация кенийки Нору Джеруто (легкая атлетика), бразильца Игиты (мини-футбол), китаянки Зульфии Чиншанло и россиянок Светланы Подобедовой (тяжелая атлетика), Гузель Манюровой (женская борьба), Елены Рыбакиной (теннис) и других. Сборная Казахстана по хоккею с мячом на чемпионате мира-2018 заявила только четырех доморощенных игроков — остальные 14 начинали карьеру в России. В общем, практика усиления казахстанских команд за счет натурализации — давняя, и недовольство здесь зреет не первый год.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Фото Global Look Press

Должна быть любовь к своей земле

«Любой ценой добиваться медалей — не наш путь, — считает президент Токаев, намекая на допинговый скандал с участием казахстанских спортсменов. — Все мы помним, какими средствами в прошлом в угоду ложной славе достигались такие цели. В итоге здоровье многих спортсменов пострадало, они ушли из спорта, а репутации страны был нанесен ущерб. Казахстану не нужны мнимые однодневные достижения. Я уже говорил о том, что нас не должно волновать то, что о нас подумают, мы должны гораздо больше заботиться о том, кем мы являемся на самом деле... Нельзя по любому поводу посыпать голову пеплом, копаться в прошлом, впадать в депрессию и нигилизм. Перед нами стоят ясные цели. Мы должны стать передовой страной, а для этого нам необходимо, сплотившись, общими силами идти только вперед».

Одним из первых в кампанию против легионеров включился хоккейный клуб «Барыс», который критиковали за засилие иностранцев еще в конце прошлого года. С начала октября 2024-го команду, выступающую в КХЛ, покинули семь легионеров — канадцы Майкл Маклауд, Натан Болье, Алекс Грант, американцы Уилл Бутчер и Чейс ДеЛео, россиянин Даниил Апальков и белорус Владислав Кодола. Министерство спорта РК подтвердило, что в ближайшее время клуб расстанется и с остальными североамериканскими хоккеистами. На их места планируют взять игроков из фарм-клуба «Номад». Это решение связано с задачей, поставленной министерством перед новым главным тренером Галымом Мамбеталиевым. Ему поручено развивать местных игроков, предоставляя ключевые роли казахстанским воспитанникам.

Понятно, что борьба с легионерами на клубном уровне и с натурализацией для сборной — несколько разные истории. Однако в Казахстане, похоже, одновременно запустили оба процесса. Например, на отборочный турнир Олимпиады-2026 по хоккею казахстанцы принципиально не пригласили «чужаков» (правда, закончилось все это провалом). Тем не менее сокращение программы натурализации — это плохие новости для россиян, для которых переход в казахстанскую сборную в последние два с половиной года был одним из способов ухода от политических санкций. Ради выступления на международном уровне в соседнюю страну перебрались, например, фигуристка Софья Самоделкина, пловчиха Софья Сподаренко, конькобежцы Елизавета Голубева, Кристина Силаева и Никита Клевченя, футболист Александр Зуев и горнолыжница Александра Скороходова.

Фото ХК «Барыс»

При этом в Казахстане понимают, что опора на местные кадры в ближайшей перспективе приведет к резкому падению результатов. «Наш спорт упадет, причем очень серьезно, — приводит ktk.kz мнение спортивного эксперта Дидара Кадырова. — Если мы говорим, если мы стремимся к этому — убрать легионеров в последующем из нашего спорта, то хотя бы все должно быть плавно. Представить себе, что мы добьемся результатов на евроарене, или в КХЛ, или в единой лиге ВТБ, где выступает наш баскетбольный клуб «Астана», просто-напросто невозможно».

С другой стороны — есть заключение Антикоррупционной службы РК, которая на днях заявила, что министерство туризма и спорта не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет спортивных секций и тренеров. «Вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации огромные деньги тратили на содержание легионеров», — говорится в сообщении ведомства.

— Мы и близко даже не думаем о натурализации игроков из России, — говорит глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов. — Если только кто-то, кто жил в Казахстане, захочет вернуться. Мы принципиально этого не делаем, потому что мы прошли это дело. Все равно человек не будет здесь всей душой, если это не его родина. Зачем это нужно? Поэтому он должен здесь родиться, должна быть любовь к своей земле.