«Спортсменам, которые не родились женщинами, не место в женском спорте». Заявление ООН

Специальный докладчик по вопросу насилия в отношении женщин Реем Альсалем подготовила доклад против допуска трансгендеров до женских соревнований.

В ходе Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в конце сентября в Нью-Йорке, состоялась презентация доклада эксперта по правам человека Рим Альсалем, посвященная проблеме трансгендеров в женском спорте. Специальный докладчик ООН из Иордании очень резко высказалась об «инклюзивной политике» властей США и некоторых международных федераций. По мнению Альсалем, спортсмены, не рожденные женщинами, не должны иметь возможность соревноваться в женском спорте. «Только этот шаг обеспечит безопасность и справедливость в спорте на всех уровнях», — отметила эксперт, приведя в пример новый скандал с волейболистом-трансгендером в американской студенческой лиге.

Защищаю мужчин за счет женщин

«Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что атлеты, рожденные мужчинами, имеют в спорте преимущество на протяжении всей своей жизни, хотя это становится наиболее очевидным после полового созревания, — цитирует доклад Альсалем издание Sky. — Подрыв критериев допуска приводит к дискриминации в отношении спортсменок по половому признаку. В целях обеспечения безопасности и справедливости в спорте на всех уровнях необходимо гарантировать, чтобы женские категории были доступны исключительно лицам, чей биологический пол женский».

Специальный докладчик ООН по вопросу насилия в отношении женщин надеется, что ее рекомендации окажут влияние на спортивные организации и сподвигнут запретить участие мужчин в женских соревнованиях под предлогом «гендерной идентичности» и искусственного понижения уровня мужского гормона тестостерона. «Подавление тестостерона у генетических мужчин — независимо от того, как они себя идентифицируют, — не устранит ряд соревновательных преимуществ, которые они имеют, — считает Альсалем. — Я надеюсь, что правительство США примет оперативные меры и изменит свой курс. Федеральный Акт IX был написан для защиты женщин, но администрация Байдена превратила его в закон, который защищает мужчин за счет женщин».

Акт IX — федеральный закон США, запрещающий дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ. В свое время он использовался для защиты прав девушек в колледжах и университетах и, в частности, заставил администрацию вузов финансировать женский спорт. Однако при президенте-демократе Байдене были приняты поправки, запрещающие ущемлять права студентов также по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Это привело к тому, что учебные заведения под страхом лишения федеральных субсидий вынуждены допускать до женских стартов фактически всех желающих, объявивших себя представителями женского пола. И это при том, что в большинстве республиканских штатов трансгендеры не имеют права заявляться на женские турниры.

Валентина Петрилло. Фото Global Look Press

Убивают напрочь женский спорт

На всякий случай напоминаю: в России законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Кроме того, запрещена пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Против допуска трансгендеров на женские старты также выступил президент РФ Владимир Путин. «Это вообще несправедливо, это чушь, бред... они убивают напрочь женский спорт, — отметил глава нашей страны. — Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной, просто объявить и выступить в любом виде спорта, не дав никаких шансов для женщин занимать призовые, а тем более первые места».

В мировом спорте и в студенческих лигах США уже возникали скандалы, связанные с выступлением трансгендеров на топ-уровне в женских стартах. В докладе Альсалем упоминается один из них, разгорающийся прямо сейчас. Женские волейбольные команды NCAA одна за другой отказываются выходить на матчи против университета Сан-Хосе, цвета которого защищает бывший мужчина Блэр Флеминг. До перехода этого субъекта звали Брейден Флеминг, он закончил колледж в Вирджинии, а потом учился в университете Южной Каролины. В Калифорнию трансгендер перебрался после того, как в прежнем вузе на основании законов штата ему запретили играть в волейбол с женщинами. В нынешней команде Флеминг выступает уже три года, но о его мужском прошлом стало известно только сейчас.

Шум подняла напарница Флеминг по команде Сан-Хосе Брук Слуссер. Эта девушка обратила внимание на неженскую силу ударов Блэр и высоту ее прыжков, а затем раскрыла тайну бывшего мужчины. После этого Суссер вместе с игроками из других команд подала в суд на студенческую лигу NCAA, правила которой разрешают выступление трансгендеров в женском спорте при условии поддержания низкого уровня тестостерона. В иске говорится, что нахождение такого спортсмена на площадке является опасным для здоровья цисгендерных спортсменок. Позицию Слуссер и Ко поддержали различные женские организации США — они и обратились в ООН с просьбой дать оценку происходящему с точки зрения прав человека.

Лорел Хаббард. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

МОК в панике отстранился от неоднозначной темы

«Спорт функционирует на основе общепризнанного принципа, что для женщин необходима отдельная категория, чтобы обеспечить равные, справедливые и безопасные возможности в спорте, — говорится в докладе Альсалем. — Исследования свидетельствуют, что спортсмены, рожденные мужчинами, имеют преимущества в спорте на протяжении всей жизни, хотя это становится наиболее очевидным после полового созревания. Подрыв критериев допуска женским соревнований приводит к несправедливым, незаконным и экстремальным формам дискриминации в отношении спортсменок по признаку пола. В случаях, когда пол спортсмена вызывает сомнения, следует применять достойный, быстрый, неинвазивный и точный метод скрининга (например, мазок со щеки) или, в случае необходимости по исключительным причинам, генетическое тестирование для подтверждения пола спортсмена».

Ранее самым громким трансгендерным скандалом в американском спорте была история пловчихи Лии Томас, которая после перехода громила соперниц в студенческой лиге, но не смогла бороться за место в олимпийской сборной, поскольку международная федерация срочно запретила бывшим мужчинам стартовать вместе с женщинами. На Олимпиадах потрясением стал дебют на Играх-2020 в Токио тяжелоатлетки Лорел Хаббард из Новой Зеландии, а на Паралимпиаде-2024 -итальянской бегуньи Валентины Петрилло. Также известными трансгендерами являются легкоатлетка Сиси Телфер, боец ММА Алана Маклафлин, велогонщица Остин Киллипс и игрок в дартс Ноа-Линн ван Левен. Эти бывшие мужчины не показывали выдающихся результатов но заставили МОК в панике отстраниться от неоднозначной темы, переложив ответственность на международные федерации.

Сейчас спортсменам, сменившим пол после наступления периода пубертата, запрещено выступать на мировом уровне в женских стартах по легкой атлетике, плавании, велоспорте и некоторых других дисциплинах. В список «обеспокоенных федераций» входят даже шахматы, и в ближайшее время о запрете планирует объявить дартс. На некоторых марафонах в США для бывших мужчин и прочих «небинарных персон» появился даже отдельный зачет. Считается, что это выход из ситуации. Ведь, несмотря на то что трансгендеров крайне мало, чемпион в соревнованиях бывает только один. И появление мужчин на женских стартах сводит на нет всю суть противостояния равных соперников и делает бессмысленным разделение спорта на гендерные категории.