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Сегодня, 12:15

В России появилась национальная сборная по нардам

Анатолий Курагин
Фото Пресс-служба ФНР
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Федерация нард России (ФНР) объявила состав национальной сборной. Он сформирован впервые.

Нарды были признаны в нашей стране видом спорта около трех лет назад. В мае прошлого года ФНР получила аккредитацию в Министерстве спорта РФ. Это дало право проводить официальные турниры и создавать сборную.

В октябре в Санкт-Петербурге состоялся первый официальный чемпионат России, а в начале декабря в Ростове-на-Дону был разыгран Кубок страны. По результатам этих турниров была сформирована национальная команда.

В списке, размещенном на сайте ФНР, 24 игрока основного состава — 12 мужчин и столько же женщин, а также 12 резервистов. Это победители и призеры национального чемпионата, а также обладатели Кубка.

Старшим тренером сборной назначен известный нардист Ацамаз Арсагов.

— Как и в других видах спорта, моя задача заключается в том, чтобы формировать сборную и готовить ее к соревнованиям, в том числе в ходе учебно-тренировочных мероприятий. Первый сбор планируем провести во второй половине года. В ходе него, с одной стороны, будем совершенствовать чисто игровые навыки, с другой — собираемся предложить спортсменам некоторые физические нагрузки, — сказал старший тренер.

— Предполагается ли в этом году участие членов сборной в каких-нибудь международных соревнованиях?

— Планы в настоящее время составляются. В нардах существует несколько международных федераций. Одна из них ежегодно в августе проводит в Монте-Карло неофициальный чемпионат мира. Предполагаем направить на него наших спортсменов.

Кроме того, летом планируется крупное международное соревнование на территории России. Собираемся делегировать на него целый ряд участников.

Следует отметить, что нами определен расширенный состав сборной, из которого по решению тренерского совета ФНР будут определяться участники тех или иных международных турниров. Вместе с тем этот состав может быть скорректирован или дополнен. В течение года будут проходить всероссийские соревнования, в том числе чемпионаты России, результаты которых мы будем принимать во внимание.

Фото Пресс-служба ФНР

Состав сборной России

Мужчины:

— Роман Ибрагимов (1976 года рождения, Екатеринбург), Анатолий Красилов (1967, Петрозаводск) — длинные нарды;

— Михаил Кудряшов (1985, Калининград), Андрей Гордеев (1973, Сыктывкар) — длинные нарды — блиц;

— Сергей Краснобаев (1970, Калининград), Микаел Варданян (1979, Москва) — короткие нарды;

— Александр Солодухин (1983, Батайск), Сергей Ерохин (1981, Москва) — короткие нарды — блиц;

— Эльдар Гюль (1962, Горячий Ключ, Краснодарский край), Алхас Лагулаа (1976, Нефтегорск, Краснодарский край), Манвел Аветисян (1961, Москва), Мгер Джагарян (1971, Москва) — короткие нарды — пары.

Женщины:

— Татьяна Прам (1987, Калининград), Елена Громенкова (1974, Москва) — длинные нарды;

— Елена Ганжа (1984, Владикавказ), Альбина Крымская (1975, Москва) — длинные нарды — блиц;

— Ольга Комарова (1966, Москва), Ольга Иванова (1981, Одинцово, Московская область) — короткие нарды;

— Юлия Громенкова (1981, Москва), Надежда Ваулина (2003, Белгород) — короткие нарды — блиц;

— Элеонора Окулевич (1964, Санкт-Петербург), Светлана Сенькина (1971, Санкт-Петербург), Лилия Королева (1988, Казань), Светлана Тимина (1975, Казань) — короткие нарды — пары.

Резервный состав:

— Сергей Петухов (1983, Москва) — длинные нарды;

— Михаил Кожевников (1980, Оханск, Пермский край) — длинные нарды — блиц;

— Агамир Геворкян (1996, Пятигорск) — короткие нарды;

— Наиль Арзуханов (1976, Переславль) — короткие нарды — блиц;

— Алексей Злобин (1984, Красноярск), Евгений Хорошилов (1982, Красноярск) — короткие нарды — пары;

— Ольга Татар (1986, Розовка, Запорожская область) — длинные нарды;

— Елена Попова (1966, Заречный, Свердловская область) — длинные нарды — блиц;

— Анастасия Бабич (2006, Санкт-Петербург) — короткие нарды;

— Ксения Нагаева (1980, Челябинск) — короткие нарды — блиц;

— Надежда Андреева (1972, Домодедово, Московская область), Елена Ахтямова (1971, Сатка, Челябинская область) — короткие нарды — пары.

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