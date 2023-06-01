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Соблазнения, прелюдии и обмен позами: в Швеции запретили чемпионат Европы по сексу

Отдел спорта «СЭ»
В Швеции хотели провести чемпионат Европы по сексу.
Фото Global Look Press
Мужчина и женщина в постели.
Фото Global Look Press
Драган Братич.
Фото Кадр видео канала SVT1
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Секс пока отказываются регистрировать как вид спорта, хотя в нем уже заявлено 16 дисциплин.

Во вторник в российских СМИ растиражировали сенсационную новость о проведении в Швеции первого в истории чемпионата Европы по сексу. В турнире должны были принять участие несколько десятков стран. Однако на самом деле в скандинавской стране не спешат проводить скандальные соревнования.

20 стран, несколько недель и три этапа

Информация о турнире по сексу появилась на сайте Шведской федерации секса (SSF). Согласно опубликованным данным, чемпионат Европы должен состояться 8 июня на окраине города Гетеборг. Состязания планировали растянуть на несколько недель. Среди участников ждали представителей 20 стран. Евро по сексу разбили на три этапа — за каждый должны были начисляться баллы.

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Организаторы придумали 16 дисциплин: соблазнение, массаж тела, прелюдия, эротический массаж соперника, оральный секс, проникновение, выносливость, внешний вид, качество позы, креативность в изменении положения, обмен позами и артистическое выступление, показатели давления и пульса во время соревнований, количество оргазмов за определенное время, самая сложная и красивая поза, самая красивая коммуникация по мнению судей и зрителей, самая активная пара, самая артистичная по Камасутре и самая популярная у жюри и зрителей.

Шведская федерация секса якобы включает в себя 31 ассоциацию с численностью 3126 человек. Все эти данные распространяет о себе сама организация — никакой независимой информации на этот счет нет. Зато известно, что федерация пыталась оформить официальный спортивный статус, но получила отказ. Шведская спортивная конфедерация (RF) рассмотрела заявку и официально отклонила регистрацию. Одновременно в одобрении также отказали ассоциациям киберспорта, шахмат и союзу тхэквондо.

Драган Братич.
Фото Кадр видео канала SVT1

Король стриптиза и тюрьма

За созданием Шведской федерации секса стоит Драган Братич. Этот человек владеет сетью стриптиз-клубов, а в 2018-м получил тюремный срок на два года за махинации с налогами. Утверждалось, что он незаконно присвоил себе пять миллионов шведских крон (500 тысяч долларов).

«Мы зарегистрировали заявку, у нас есть ИНН организации, — сказал Братич в интервью Шведскому радио 18 января после подачи заявления Шведской федерации секса в RF. — Совершенно нормально тренироваться и соревноваться в сексе. Это такой же вид спорта, как и любой другой».

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Представитель Шведской спортивной конфедерации Бьорн Эрикссон назвал рекламным трюком желание Братича сделать половой акт видом спорта. «Они не соответствуют нашим требованиям, и я могу сообщить, что их заявка будет отклонена, — говорил Эрикссон. — У нас есть другие, более важные дела».

26 апреля 2023-го заявление действительно отклонили.

«Заявки федераций слалома на каноэ и федерации секса не заполнены должным образом, и поэтому остались без рассмотрения», — заявили в Шведской спортивной конфедерации.

Мужчина и женщина в постели.
Фото Global Look Press

Согласно законам Швеции, незарегистрированная спортивная организация не имеет права проводить соревнования. Безусловно, взрослые люди из разных стран могут собраться вместе и заниматься чем угодно по любым правилам. Однако, учитывая специфику «вида спорта», у полиции могут возникнуть многочисленные вопросы к организаторам такого мероприятия. Ведь их можно обвинять и в сутенерстве, и в непристойном поведении, и в нарушении санитарных норм, и еще по массе уголовных и административных статей.

Учитывая все это, можно сделать вывод, что информация о проведении Евро по сексу в Швеции, скорее всего, является фейком. Хотя многие российские СМИ продолжают сообщать об обратном. Слишком забавной и привлекательной кажется идея Драгана Братича. Хотя, если вдуматься, попытка превратить интимные отношения в соревнования и шоу, мягко говоря, аморальна и противоречит ценностям любого нормального общества.

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