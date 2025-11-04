Жуков — о недопуске российских спортсменов на Паралимпиаду-2026: «К сожалению, это игра в политику»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал «СЭ» новость о том, что российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2026.

23 октября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что атлеты из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

«Все как всегда. К сожалению, это игра в политику — что от Олимпийского комитета, что от Паралимпийского», — сказал Жуков «СЭ».

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.