Бадминтонист Гуломзода завоевал три золотые медали за день на Сурдлимпиаде

Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Сегодня, 16:15
Российский бадминтонист Шохзод Гуломзода выиграл три золотые медали за один соревновательный день на Сурдлимпиаде в Токио.
В финале одиночного турнира спортсмен победил соотечественника Михаила Ефремова. В парном разряде Гуломзода и Ефремов обыграли японцев Юки Моримото и Ясухиро Нагаиси. В миксте россиянин в дуэте с Еленой Тюриной нанес поражение представителям Южной Кореи Пак Мину и Син Кен Дуку.
Также в пятницу пловец Марк Трошин занял второе место на дистанции 200 м на спине.
Всего по итогам пяти соревновательных дней на счету спортсменов из России 11 золотых и 2 серебряные медали.