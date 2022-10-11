Чернышенко высоко оценил выступление российских паралимпийцев на Играх «Мы вместе. Спорт» в Сочи

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что российские паралимпийцы показали достойные результаты на Играх «Мы вместе. Спорт».

«В летних Играх паралимпийцев приняло участие около 1200 спортсменов из 78 регионов России и 10 зарубежных стран. Параатлеты показали достойные результаты и в очередной раз продемонстрировали безграничность возможностей человека. В честной и справедливой борьбе российские спортсмены завоевали более 1000 медалей, в плавании и легкой атлетике зафиксировано превышение четырех мировых рекордов и 10 рекордов Европы. Такие победы вдохновляют нас идти вперед», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Министр спорта РФ Олег Матыцин также прокомментировал успехи спортсменов на летних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Мы должны быть вместе, чтобы общими усилиями двигать спорт вперед и предоставлять нашим спортсменам площадки для новых спортивных достижений. Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» призваны формировать культуру открытого общества и обеспечивать равные возможности для занятий спортом и соревновательной активности, они демонстрируют международное спортивное единство в период вызовов и политизации спорта», — цитирует тот же источник Матыцина.

Международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходили с 3 по 8 октября в Сочи. На них было разыграно 436 комплектов наград в девяти видах спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, фехтование на колясках, стрельба из лука, паратхэквондо, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шахматы и шашки. Среди наград, которые завоевали российские спортсмены, — 337 золотых, 343 серебряные и 378 бронзовых медалей.