Дегтярев: «Смена гражданства российскими атлетами вызывает вопросы»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев уверен, что смена российскими атлетами спортивного гражданства вызывает вопросы у большинства граждан России.

«Наши паралимпийцы пока выступают под нейтральным флагом. Уверен, мы вернемся с флагом и гимном, мы работаем над этим. И несправедливо, что на наших спортсменов, которые поехали под нейтральным флагом, ополчились, они от флага не отказывались. А вот те, кто меняет спортивное гражданство, у меня лично вопросы вызывают, уверен, это вызывает вопросы у большинства граждан страны», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На прошедших в Париже Олимпийских играх выступили только 15 спортсменов из России. На Паралимпиаду-2024 отправились 88 россиян. В честь их победы на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.