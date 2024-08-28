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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 14:53

Франция отказалась выдать визы двум спортсменам из России для участия в Паралимпиаде

Виктория Кравченко
Франция отказалась выдать визы двум спортсменам из России для участия в Паралимпиаде.
Фото AFP
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Власти Франции отказались выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

В заявлении ПКР отмечатеся, что это является недопустимым для страны, которая проводит крупные спортивные мероприятия.

«Мы рассматриваем отказ в выдаче виз спортсменам-паралимпийцам — гражданам Российской Федерации как еще один шаг к политизации спорта», — говорится в заявлении.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе. Их награды не будут учитываться в медальном зачете.

88 героев и много медалей. Чего ждать от сборной России на Паралимпиаде-2024

Источник: Сайт ПКР
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