Глава МПК не исключил, что россиян и белорусов могут не допустить на Паралимпиаду-2024

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс высказался о вопросе по допуску спортсменов из РФ и Белоруссии на Паралимпийские игры 2024 года, информирует ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK. Глава МПК допустил, что решение его организации может быть отличным от решения МОК.

«Это может привести к двум разным исходам в Париже», — сказал Парсонс в ответ на вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на Паралимпиаду-2024.

Вопрос допуска российских спортсменов на соревнования будет рассмотрен 27 сентября 2023 года на генеральной ассамблее МПК. МОК еще не принял окончательное решение об условиях участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.