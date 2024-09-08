Глава ПКР Рожков, объяснил, почему россиянам не подарили телефоны от спонсоров Паралимпиады

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские спортсмены не получили телефоны от спонсоров Паралимпиады-2024 в Париже.

«Дело в том, что в настоящее время Паралимпийский комитет России находится под санкциями Международного паралимпийского комитета, и в соответствии с уставом IPC есть много ограничений, они касаются не только телефонов от спонсоров Игр», — цитирует Рожкова РИА «Новости».

Церемония закрытия Летних Паралимпийских игр состоится 8 сентября. Россияне получили приглашение не церемонию.

Соревнования стартовали 28 августа. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. На счету россиян 20 золотых медалей, 21 серебряная и 23 бронзовых. Они заняли восьмое место в неофициальном медальном зачете.