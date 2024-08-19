Рожков: «90 спортсменов из России допущены к Паралимпиаде, по четырем есть вопросы»

Сегодня, 13:15
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что 90 российских спортсменов допущены к Играм в Париже. Он отметил, что по четверым паралимпийцам возникли вопросы.
«Они все прошли проверку на нейтральность, но возникли вопросы, работаем с посольством, с IPC, чтобы получить ответ», — цитирует Рожкова РИА «Новости».
В Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису, 2 триатлонистов и 2 тхэквондистов.
Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.
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