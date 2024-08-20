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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

20 августа, 23:13

Глава ПКР Рожков заявил, что 88 россиян получили аккредитации для участия в Паралимпиаде

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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что 88 российских спортсменов получили аккредитации и визы для участия в Играх-2024.

На турнире планируется участие 90 российских паралимпийцев.

«Наш персонал проходил проверку всех служб Международного паралимпийского комитета: проверку на нейтральность, на квалификацию, последней проблемой была именно проверка службами безопасности Франции. Разрешили консульству Франции поставить визы, наши приедут и получат аккредитации», — цитирует Рожкова ТАСС.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе. Их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Источник: ТАСС
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