Глава Российского союза спортсменов рассказал об условиях подготовки паралимпийцев

Президент Российского союза спортсменов олимпийский чемпион Давид Мусульбес рассказал, в каких условиях российские спортсмены готовятся к Паралимпиаде в Париже.

«Наша обязанность и человеческий долг оказать полное содействие для наших спортсменов-паралимпийцев. Их посыл, их любовь к жизни, к спорту нас очень ко многому обязует. И все, что здесь накоплено годами, уже с 70-х годов, лучшие передовые технологии, сервис по оказанию услуг спортсменам, тренировочного процесса, медико-восстановительного процесса, психологического, питания мы стараемся им обеспечить в полном объеме. Главный посыл наш, чтобы каждый нерв спортсмена был потрачен только на соревнования, здесь максимально комфорто, тишина, легкое состояние должно быть у них каждый день», — приводит слова Мусульбеса ТАСС.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.