Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Барамидзе скончался в возрасте 65 лет

Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе скончался в возрасте 65 лет, сообщил ТАСС президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Причиной смерти специалиста стал инфаркт.

«Мы потрясены случившимся, — приводит слова Рожкова ТАСС. — Барамидзе был в Сочи, готовил сборную к выступлению на летних Паралимпийских играх. Стало плохо с сердцем, Автандила госпитализировали, медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, его не стало».

Президент ПКР выразил соболезнования семье тренера.

«ПКР окажет всю необходимую помощь. В паралимпийский спорт Барамидзе попал, придя однажды аспирантом ВНИИФК на занятия к детям коррекционной школы. Они его тогда спросили: «Дядя, ты тренер? А где твой мяч?» На следующий день пришел с мячом. Вот с тех пор Автандил с ними и не расставался. Наши игроки под его руководством четыре раза становились чемпионами мира», — сказал он.

Барамидзе являлся членом исполкома ПКР и президентом Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом. Под его руководством сборная России 2 раза становилась паралимпийским чемпионом, 2 раза выигрывала серебряные медали Паралимпийских игр и 1 раз — бронзовые. Также национальная команда 4 раза побеждала на чемпионатах мира и 1 раз — на чемпионатах Европы.