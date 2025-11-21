Главу ПКР Рожкова внесли в базу «Миротворца»

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков внесен в базу украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС со ссылкой на данные на сайте ресурса.

68-летнему россиянину вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Рожков является президентом Паралимпийского комитета России с 2022 года.

27 сентября 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах ПКР. После этого российские паралимпийцы получили возможность выступать под флагом и с гимном страны на Паралимпиаде и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет МПК.