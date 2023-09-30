Губерниев — о допуске россиян на Паралимпиаду-2024: «Это хороший знак. Если получится, то надо ехать»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал допуск россиян к Паралимпийским играм-2024 в нейтральном статусе.

«Это хороший знак. Если получится, то надо ехать. Нейтральный статус? Если сейчас еще квасные патриоты начнут вопить, что и паралимпийцам не надо ехать, то это уже будет человеконенавистничество. Надо ехать! Вспомните, как с паралимпийцами обошлись в Пекине, где наши олимпийцы выступали, а паралимпийцы — нет. Двух мнений быть не может — надо ехать. А тот, кто считает наоборот, просто ненавидит людей», — цитирует Sport24 Губерниева.

29 сентября генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В ПКР назвали допуск российских спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку, а также отметили, что намерены добиваться полного восстановления своих прав в МПК.