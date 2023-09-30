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Сегодня, 02:14

Губерниев — о допуске россиян на Паралимпиаду-2024: «Это хороший знак. Если получится, то надо ехать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал допуск россиян к Паралимпийским играм-2024 в нейтральном статусе.

«Это хороший знак. Если получится, то надо ехать. Нейтральный статус? Если сейчас еще квасные патриоты начнут вопить, что и паралимпийцам не надо ехать, то это уже будет человеконенавистничество. Надо ехать! Вспомните, как с паралимпийцами обошлись в Пекине, где наши олимпийцы выступали, а паралимпийцы — нет. Двух мнений быть не может — надо ехать. А тот, кто считает наоборот, просто ненавидит людей», — цитирует Sport24 Губерниева.

Россияне смогут выступить на&nbsp;Паралимпиаде 2024 в&nbsp;нейтральном статусе. Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя

29 сентября генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В ПКР назвали допуск российских спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку, а также отметили, что намерены добиваться полного восстановления своих прав в МПК.

Источник: https://sport24.ru/other/news-582501-guberniyev-rossiyskim-atletam-nuzhno-yekhat-na-paralimpiadu-kto-schitayet-naoborot-prosto-nenavidit-lyudey
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Дмитрий Губерниев
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