Губерниев: «Никто не будет ставить подписи против своей страны в каких-то непонятных бумагах»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что российских спортсменов могут обязать подписывать специальные документы для допуска к Паралимпиаде.

«Речь идет не о подписях. Никто не будет ставить подписи против своей страны в каких-то непонятных бумагах. Речь идет о том, если будут скорректированы позиции допуска. Это важно», — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали допуск российских спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку и заявили, что будут добиваться полного восстановления своих прав в МПК.