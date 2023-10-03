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Сегодня, 17:30

Губерниев: «Никто не будет ставить подписи против своей страны в каких-то непонятных бумагах»

Алина Савинова
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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что российских спортсменов могут обязать подписывать специальные документы для допуска к Паралимпиаде.

«Речь идет не о подписях. Никто не будет ставить подписи против своей страны в каких-то непонятных бумагах. Речь идет о том, если будут скорректированы позиции допуска. Это важно», — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали допуск российских спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку и заявили, что будут добиваться полного восстановления своих прав в МПК.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-nikto-ne-budet-stavit-podpisi-protiv-svoej-strany-v-kakih-to-neponyatny-h-bumagah/
Дмитрий Губерниев
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