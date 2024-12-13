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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

13 декабря, 23:25

Источник: российским паралимпийцам вручат телефоны, которые им не подарили на Играх в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российским чемпионам и призерам Паралимпийских игр-2024 в Париже вручат мобильные телефоны, которые они не получили от оргкомитета Игр, сообщает «ВсеПроСпорт».

По данным источника, торжественная церемония состоится 16 декабря в Москве. Российские паралимпийцы получат телефоны от движения «Здоровое Отечество».

На XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Последние модели телефонов являются традиционным подарком от спонсора для всех без исключения участников Олимпийских и Паралимпийских игр. Но в 2024 году российские паралимпийцы впервые не получили в подарок телефоны от спонсоров Игр.

На Играх в Париже спортсменам вручали «олимпийскую версию» нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip6.

Источник: ВсеПроСпорт
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