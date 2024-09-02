Итальянская бегунья-трансгендер Петрилло не смогла выйти в финал Паралимпийских игр

Итальянская бегунья-трансгендер Валентина Петрилло не вышла в финал соревнований в беге на 400 метров на Паралимпиаде в Париже.

В полуфинале в классификации T12 для спортсменов с проблемами зрения 50-летняя легкоатлетка стала шестой среди восьми участниц. Она показала результат 57,58 секунды. Согласно правилам, в финал соревнований выходят четыре лучших спортсменки.

Петрилло стала первым трансгендером в истории Паралимпийских игр. В 2019 году итальянка начала проходить гормональную терапию и стала выступать среди женщин. До этого в 2015-2018 годах она выиграла 11 титулов в мужской категории.

Паралимпийские игры-2024 в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября.