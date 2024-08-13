Итальянская легкоатлетка Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр

Представительница Италии Валентина Петрилло станет первым трансгендером* в истории Паралимпийских игр, об этом сообщает RT со ссылкой на BBC.

50-летняя спортсменка прошла отбор на дистанциях 200 и 400 м в категории T12 для атлетов с нарушением зрения. В 2019 году Валентина начала проходить гормональную терапию и стала выступать среди женщин. До этого в 2015-2018 годах Петрилло выиграла 11 титулов в мужской категории.

Петрилло получила возможность участвовать в Паралимпийских играх, так как Международный паралимпийский комитет оставляет решение об участии таких спортсменов в соревнованиях международным спортивным федерациям по видам спорта. World Para Athletics допустил Петрилло до участия.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года. 10 августа стало известно, что окончательное количество российских атлетов, которые примут участие в Играх, огласят на этой неделе.

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