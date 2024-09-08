Сегодня, 18:02
Сборная Китая победила в медальном зачете Паралимпиады в Париже. Команда завоевала 220 наград (94 золотые, 76 серебряных и 50 бронзовых). На втором месте расположилась сборная Великобритании — 124 (49 — 44 — 31), замкнула тройку команда США — 105 (36 — 43 — 27). Россия заняла восьмое место (20 — 21 — 23), всего у спортсменов из РФ 64 медали.
Топ-10 медального зачета Паралимпиады-2024.
|1
|Китай
|94
|76
|50
|220
|2
|Великобритания
|49
|44
|31
|124
|3
|США
|36
|42
|27
|105
|4
|Нидерланды
|27
|17
|12
|56
|5
|Бразилия
|25
|26
|38
|89
|6
|Италия
|24
|15
|32
|71
|7
|Украина
|22
|28
|32
|82
|8
|НАШИ
|20
|21
|23
|64
|9
|Франция
|19
|28
|28
|75
|10
|Австралия
|18
|17
|28
|63
Церемония закрытия Летних Паралимпийских игр состоится 8 сентября. Россияне получили приглашение не церемонию. Соревнования стартовали 28 августа. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.