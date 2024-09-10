Капитан паралимпийской сборной по плаванию подвела итоги выступления российских спортсменов в Париже

Капитан паралимпийской сборной России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Зоя Щурова в комментарии для «СЭ» подвела итоги выступления российской команды на Играх в Париже.

«Игры прошли наилучшим образом. Если опасения и были, то они не оправдались. Мы забрали достаточно большое количество медалей, учитывая усеченный состав. Для нас было очень важно принять участие в Паралимпиаде и разделить этот праздник со всем миром», — сказала Щурова «СЭ».

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже. В них приняли участие 88 атлета из РФ в нейтральном статусе.

Александр Абустин