Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 18:25

Капитан паралимпийской сборной по плаванию: «Не стоит сравнивать условия проживания в Париже и Токио — они разные»

Telegram Дзен

Капитан паралимпийской сборной по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Зоя Щурова в комментарии для «СЭ» сравнила условия проживания в Олимпийских деревнях Парижа и Токио.

«Что касается условий проживания в Токио и Париже, то их даже не стоит сравнивать — они просто разные. Не могу здесь выделить ничего плохого, мне все нравится. Тут есть свои интересные вещи. Например, в Японии была классная азиатская кухня: суши, роллы. Во Франции тоже это есть, но больше упор идет на европейскую кухню. Всего хватает, по еде все супер. Если говорить про жилье, то комната у меня просторная. Она такая же, как и в Токио была: кровати, тумбочка и шкаф. Все то же самое было и в Японии», — сказала Щурова «СЭ».

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях примут участие 90 россиян.

Александр Абустин

2
0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрс»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васильев: «В ближайшие десятилетия может появиться новая глобальная спортивная организация, которая бросит вызов МОК»