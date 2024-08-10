Количество российских участников Паралимпиады станет известно на следующей неделе

Международный паралимпийский комитет (IPC) огласит итоговое количество россиян, которые смогут принять участие в Паралимпийских играх-2024 на следующей неделе после проверок всех заявок.

«Наша команда по спортивным заявкам все еще уточняет данные, полученные от участвующих делегаций. Только на следующей неделе мы сможем согласовать количество участников», — цитирует заявление IPC РИА Новости Спорт.

Ранее Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в организационный комитет Паралимпийских игр 2024 года заявки на участие в соревнованиях 92 атлетов.

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.