Костомаров назвал несправедливыми ограничения по отношению к спортсменам из России

Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров прокомментировал выступление спортсменов из России на Паралимпиаде в Париже.

«Наши паралимпийцы всегда показывают отличные результаты. Неудивительно, что это произошло и в Париже. Они все большие молодцы. Даже несмотря на те условия, в которых они сейчас находятся, они все красавцы. Я их поздравляю!

Почему российских паралимпийцев в Париже было больше, чем обычных спортсменов? Не могу никак это объяснить. Здесь нужен ответ от людей, которые принимают решение в олимпийском комитете, различных федерациях. Спорт всегда оставался вне политики, а сейчас его замешали и туда. Все эти ограничения несправедливы по отношению ко всем нашим спортсменам. Спорт высших достижений не должен зависеть от политической обстановки. То, что сейчас происходит, неправильно» — цитирует Костомарова Sport24.

В 2023 году экс-спортсмен пережил ампутацию части обеих ног и рук после тяжелого заболевания.