Легкоатлет Торсунов выиграл золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину с рекордом Игр

Россиянин Евгений Торсунов выиграл соревнования по легкой атлетике в прыжках в длину в классе Т36 на Паралимпийских играх-2024.

Результат 34-летнего уроженца Перми составил 5,83 м. Он установил паралимпийский рекорд, обновив свой же результат в 5,76 м. Вторым стал Азер Рамос из Бразилии (5,76 м). Бронзу завоевал украинец Александр Литвиненко с таким же результатом, как и у бразильца.

Торсунов принес сборной России седьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Он стал двукратным паралимпийским чемпионом. Россиянин также привез золото с соревнований в Токио в 2020 году.