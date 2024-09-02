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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 21:48

Легкоатлет Торсунов выиграл золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину с рекордом Игр

Алина Савинова
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Россиянин Евгений Торсунов выиграл соревнования по легкой атлетике в прыжках в длину в классе Т36 на Паралимпийских играх-2024.

Результат 34-летнего уроженца Перми составил 5,83 м. Он установил паралимпийский рекорд, обновив свой же результат в 5,76 м. Вторым стал Азер Рамос из Бразилии (5,76 м). Бронзу завоевал украинец Александр Литвиненко с таким же результатом, как и у бразильца.

Торсунов принес сборной России седьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже. Он стал двукратным паралимпийским чемпионом. Россиянин также привез золото с соревнований в Токио в 2020 году.

Источник: https://www.sport-express.ru/paralympics/summer/2024/medals/
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