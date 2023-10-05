Левитин назвал несправедливой дискриминацией допуск российских паралимпийцев в нейтральном статусе

Сегодня, 17:30
Помощник президента РФ и первый вице-президент ОКР Игорь Левитин в интервью «СЭ» высказался о допуске россиян к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.
— Паралимпийский комитет России был допущен до участия в Играх, но на условиях нейтральности. ПКР назвал это «несправедливой дискриминацией». Как вы отреагировали?
— Несправедливая дискриминация. Но тем не менее если спортсмены пройдут отбор — надо ехать на Игры. Если спортсмен этого захочет, мы препятствовать не будем.
— А если будут просить спортсменов подписывать различные декларации?
— Сперва нужно их изучить. У каждой международной федерации свои декларации. Надо смотреть, чтобы они не ущемляли права человека и чтобы там не было пунктов с осуждением или неосуждением СВО, — сказал Левитин «СЭ».
29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.
В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали допуск российских спортсменов в нейтральном статусе дискриминацией по национальному признаку и заявили, что будут добиваться полного восстановления своих прав в МПК.